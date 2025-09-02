Álex Requena, experto en conducción, sobre los errores en el examen de conducir: "El último es el peor"

Sacarse el carnet de conducir es uno de los mayores deseos que tienen los jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad. Durante meses los estudiantes se pasan haciendo test para aprobar la prueba teórica que da paso al examen más complicado: el práctico. Siendo esta la parte que más dificultades presenta para la gran mayoría.

Consciente de ello, Álex Requena, profesor de autoescuela ha compartido a través de las redes sociales de Catalunya Ràdio, los 6 errores más habituales cuando te presentas al examen de conducir:

En primer lugar, las comprobaciones previas. El experto asegura que aunque esta es una pregunta que debería ser muy fácil, son muchos los que fallan a la hora de responder. Son preguntas sobre cuestiones de fuera del coche, del motor o del habitáculo, y no responderlas bien puede suponer un suspenso.

En segundo lugar, la conducción autónoma. "No saben adónde ir". Cuando el examinador pide que tomen sus propias decisiones, muchos se pierden y es esencial conocer la ciudad por la que conduces.

Otro error común son los peatones. "No ven a los peatones, no se fijan y cuando llegan a un paso de peatones se lo saltan", advierte Requena.

Los semáforos. Un fallo muy frecuente es no anticiparse a los posibles cambios de luz en los semáforos. "Cuando llegas a un semáforo que está en verde, lo más probable es que cambie y te lo acabes saltando". No prestar especial atención a esto supone un suspenso.

En penúltimo lugar, los pedales. Los alumnos suelen pedir a los profesores que no toquen los pedales, pero estos se ven obligados a hacerlo si se saltan un stop o un semáforo. "El profesor no tiene más remedio que pisar el pedal", explica el experto que esto significa un suspenso automático.

Y por último, el más importante: los nervios. "Este es el peor porque a los alumnos con nervios les puede pasar de todo. Si los controlas, tienes el examen, pero si los dejas libres, estás suspenso", finaliza el profesor de autoescuela.