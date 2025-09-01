"Un okupa" detenido por la desaparición de Patricio y Edwin tras hallar en el sótano de su casa "restos humanos"

El hombre de color detenido por la Guardia Civil, durante el registro a una vivienda de la Urbanización Camposol de Mazarrón donde se han localizado restos humanos. Cedida

Daniel ha lidiado con el duro trámite de ceder unas muestras de saliva para que sean cotejadas con el ADN de los restos humanos que han sido localizados por la Guardia Civil, en una casa de la Urbanización Camposol en Mazarrón, para comprobar si pertenecen a su hermano José Patricio Chango Heredia (Ecuador, 1981), desaparecido desde la madrugada del 16 de abril, junto a su compañero de trabajo y de piso: Edwin Guillermo Cambal Chicaiza (Ecuador, 1992).

"Mi marido no está para hablar porque está muy triste", según explica Patricia, esposa de Daniel, y que durante 135 días le ha acompañado en la extenuante búsqueda de José Patricio, de 43 años, y de Edwin Guillermo, de 32 años, hasta que este viernes recibieron una llamada de la Guardia Civil que fue un mazazo emocional. "Nos dijeron que encontraron unos restos humanos en una casa".

El macabro hallazgo se ha producido en el marco de la investigación de esta doble desaparición y abre la posibilidad a que el caso se convierta en un doble homicidio. La Policía Judicial analiza cada milímetro de una casa de la calle Salvias de la Urbanización Camposol que se ubica a unos metros de la vivienda que compartían José Patricio y Edwin Guillermo, en la calle Nivar del mismo residencial, como compañeros de trabajo de una empresa dedicada a construir y mantener piscinas.

- ¿Esos restos humanos pertenecen a los dos desaparecidos?

- Patricia: Parece ser que había unos restos humanos en avanzado estado de descomposición en un sótano. La Guardia Civil nos ha dicho que no saben si pertenecen a una o dos personas. Nos dijeron que nos llamarían para confirmarnos si esos restos son de Patricio y Guillermo. De momento, mi marido, Daniel, ha entregado unas muestras de saliva para las pruebas de ADN que le están haciendo a esos restos.

EL ESPAÑOL ha podido saber que para cotejar el hallazgo con el ADN del otro desaparecido, Edwin Guillermo, los investigadores han tomado muestras biológicas a sus dos hijos gemelos, los cuales cumplieron diez años el 16 de junio y que creen que su padre está fuera de la Región de Murcia por motivos de trabajo.

Daniel, posando con una pancarta con la imagen de los desaparecidos José Patricio y Edwin Guillermo.win Guillermo Cedida

- ¿Qué saben del inmueble que está siendo registrado tras el hallazgo de unos restos humanos?

- Patricia: Esa casa está cerca de la vivienda que ambos compartían. Por la calle Salvias pasamos en algunas de las muchas batidas que hicimos por la Urbanización Camposol. Estamos muy afectados tras saber que los dos estaban cerca de nosotros cuando les estábamos buscando. Si al final se confirma que son ellos, resulta que siempre estuvieron cerca de la vivienda que Patricio y Edwin habían alquilado, a pesar de que les buscamos por todo Mazarrón.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero una portavoz de la Guardia Civil confirma que "se está registrando un domicilio de la Urbanización Camposol" después de que este viernes, "se localizasen unos restos humanos". De momento, un hombre de color ha sido detenido por su vínculo con esa casa de la calle Salvias que está siendo inspeccionada durante el fin de semana por especialistas llegados desde Madrid.

- ¿José Patricio o Edwin Guillermo conocían de algo al detenido?

- Al parecer, se trata de un okupa, un hombre de color muy corpulento que podría ser africano. Últimamente, había muchos okupas por esa urbanización, pero Patricio y Guillermo eran personas muy trabajadoras y no tenían vínculos con okupas. Ellos solo se relacionaban con gente de su empresa y trabajaban de lunes a domingo, para mantener a sus familias. Patricio había iniciado los trámites para lograr la reagrupación familiar porque su mujer y los dos hijos que tuvo con ella viven en Ecuador.

El hombre de color detenido por la Guardia Civil. Cedida

La Policía Judicial sopesa la hipótesis de que el detenido y los desaparecidos se habrían cruzado de forma circunstancial durante el 16 de abril, antes de que sus móviles dejasen de emitir señal. El de José Patricio, se apagó a las 00.05 horas, y el de Edwin Guillermo, a la 1.20 horas. Pero lo curioso del asunto es que se apagaron en un paraje de terreno que se extiende desde la Gasolinera Galp de Mazarrón hasta la Urbanización Country Club: un residencial distinto al de Camposol. Por lo que no es descartable que los teléfonos fuesen lanzados adrede a esa zona para despistar a la Guardia Civil.

José Patricio, de 43 años, y Edwin, de 32 años, fueron vistos por última vez a las 19.30 horas del martes 15 de abril, dejando las herramientas de la empresa de piscinas para la que trabajaban, en una nave próxima a la Gasolinera Galp de Mazarrón. Después, compraron unas birras en un supermercado Consum y sus móviles dejaron de recibir mensajes y llamadas durante la madrugada del miércoles 16 de abril. Las alarmas saltaron el jueves porque no fueron a trabajar, algo inaudito en el historial laboral de estos dos inmigrantes.

Una instalación de ganado que fue revisada por los voluntarios en una batida por la zona donde se apagaron los móviles de Patricio y Edwin, en un paraje entre la Gasolinera Galp de Mazarrón y la Urbanización Country Club. Badía

Durante 135 días, Daniel ha removido Roma con Santiago para encontrar a su querido hermano mayor: 'Patro'. "Hasta llegamos a contratar a un detective privado y no encontró ninguna pista", tal y como ejemplifica Patricia. También acudieron a Paco Lobatón, pidieron ayuda al Centro Nacional de Desaparecidos, convocaron actos en Totana para reclamar que el caso no cayera en el olvido y organizaron varias batidas por Mazarrón. "Durante las primeras semanas de agosto, mi marido, Daniel, dedicó sus vacaciones a buscarles sin éxito".

Hasta que este viernes, sonó el teléfono y la Guardia Civil les informó de que habían sido localizados unos restos humanos en una casa de la Urbanización Camposol. "Vamos a ir a la calle Salvias a preguntar a los vecinos sobre el okupa detenido", según avanza Patricia a EL ESPAÑOL.

- ¿Tienen alguna teoría sobre cómo ese hombre se cruzó en el camino de José Patricio y Edwin?

- Después de trabajar aquel martes 15 de abril, Patricio salió porque estaba muy triste por la muerte de su madre y le acompañó Guillermo a comprar unas cervezas. A lo mejor, por la noche fueron a comprar más licor a la calle Salvias que está cerca de la casa que compartían porque nos han dicho que por allí hay alguien que vende alcohol y pudieron encontrarse con este hombre. No sabemos qué pudo haber pasado. Ni Patricio ni Edwin tenían enemigos. ¿Por qué les hicieron tanto daño?

El Citröen C5 de José Patricio, uno de los dos desaparecidos, fue filmado por las cámaras de seguridad de una gasolinera. Cedida

A lo largo de la investigación de la Guardia Civil, se han producido hallazgos inquietantes, como la geolocalización de los móviles en un paraje que está a doce kilómetros de la Urbanización Camposol donde compartían casa estos dos ciudadanos de Ecuador, o la aparición del Citröen C5 de José Patricio, por una gasolinera de Fuente Álamo, cuyas cámaras de seguridad grabaron en el coche a tres hombres de etnia gitana vinculados con diversos trapicheos.

Posteriormente, ese mismo vehículo volvió a ser filmado por las cámaras de un Burger King en Murcia, ocupado por dos mujeres y un hombre que tenían relación familiar con el trío anterior. De modo que el hallazgo de unos restos humanos "en el sótano" de una casa supuestamente okupada en Camposol, lo único que hace es acrecentar las incógnitas de los familiares de Patricio, padre de 4 hijos y Edwin, padre de 2 hijos.

"Nunca salieron de la Urbanización Camposol porque les buscamos por todos sitios y resulta que estaban a solo cuatro manzanas, en la casa de un 'señor' que no conocían de nada y que no sabemos de dónde ha salido", según subrayan unos familiares de Patricio, de forma anónima, por miedo a represalias por lo extraño del caso. "Estamos desolados. No sabemos si los han tenido encerrados en un sótano, si los han torturado o si los mataron el primer día de su desaparición.