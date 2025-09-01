Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: "Estos 3 errores hacen que descarten tu currículum"

Encontrar trabajo hoy en día supone un reto para muchas personas. En numerosos sectores la demanda es superior a la oferta, por esta razón es de suma importancia no solo intentar tener la mejor formación y experiencia, también hay que prestar mucha atención a la primera impresión que damos a las empresas, es decir, tener un buen currículum.

Esto es algo a lo que muchas personas no le dan la importancia que deberían y terminan cometiendo errores que provocan que las empresas los descarten automáticamente.

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn y Google, ha compartido a través de sus redes sociales (@adri.zip) los tres errores que más ha visto en CVs y que asegura que hacen que se descarten inmediatamente. Asimismo, con sus vídeos pretende ayudar a aquellos que lo necesiten a encontrar empleo y entrar en las mejores empresas del mundo.

Adriana asegura que el 90% de los currículum que ha recibido y que no han pasado a entrevista, durante su etapa en grandes tecnológicas y actualmente con su propia empresa, cometen al menos uno de estos tres errores, fácilmente evitables:

1. "No adaptar el CV a la vacante". Hay que adecuar el currículum al puesto al que deseas aplicar y el que lo reciba debe sentir que el CV se lo han enviado por algún motivo. No hacerlo hará que cualquier persona que se haya tomado el tiempo en cambiarlo te pase por delante. "Cuando acabes el currículum, es crucial que te pongas en los zapatos de la persona que lo va a leer".

2. "Usar descripciones de tareas ultragenéricas". Con esto, Adriana se refiere a que se debe especificar exactamente qué tipo de funciones realizabas en esa empresa y en ese puesto específico. "Si yo puedo encontrar la información que me estás poniendo en el CV en Internet me estás diciendo cosas de tu puesto, pero no me estás diciendo nada de ti como empleado", explica la experta.

3. "No cuantificar tus logros". Es decir, la mejor manera de predecir cuál va a ser tu desempeño en una nueva empresa es ver cuál ha sido el mismo en el pasado. "Pónselo fácil a la empresa y detalla bien cuál ha sido tu impacto".