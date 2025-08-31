Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Si vas a comprar tu primer piso no te fíes de nada ni de nadie"

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que puede tomar cualquier persona a lo largo de su vida. Y para dar este gran paso hay que tener en cuenta numerosos aspectos como el precio, la ciudad, el barrio, el número de habitaciones... Y un sinfín de cuestiones.

Para estar seguro de elegir la casa o piso correcto Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, cofundador y director de Excellence Real Estate Circle, se dedica a compartir con sus seguidores a través de redes sociales (@sergio_excellence_circle) cuestiones acerca de viviendas, alquileres, propietarios, etc.

En uno de sus vídeos más recientes, el especialista en el sector inmobiliario ha compartido con todos sus seguidores los 5 pasos clave que todo el mundo debería seguir a la hora de comprar una vivienda:

¿Vas a comprar tu primer piso y no tienes ni idea? 🏠 Tranquilo, aquí van los 5 pasos clave: 1️⃣ Antes de mirar nada, habla con tu banco o un buen broker y descubre cuánto puedes comprar. 2️⃣ Define bien la zona, es lo más importante. 3️⃣ Piensa en tu futuro: ascensor, colegios, más habitaciones… te harán falta. 4️⃣ No te fíes de nadie, revisa el inmueble con un arquitecto si puedes. 5️⃣ Ten claros los pasos: reserva, arras, hipoteca y firma.

1. "No mires nada sin saber por cuánto puedes comprar". El experto asegura que esto es lo más básico antes de lanzarte a la aventura. Recomienda que vayas a tu banco o a un bróker (uno bueno) e indiferentemente de la opción que elijas, estos te explicarán "realmente por cuánto puedes comprar".

2. "No comiences mirando por todas partes". Sergio explica que la zona es lo más importante, ya que no todas las ciudades o pueblos tienen los mismos precios. "Así que escoge con cuidado y define la zona donde vas a querer vivir", advierte Gutiérrez.

3. "Piensa en tu futuro". Muchas personas cuando se disponen a comprar su primer piso, en ocasiones solo tienen en cuenta las necesidades del presente y no se plantean si en unos años necesitarán más habitaciones o colegios cerca en caso de tener hijos o un simple ascensor. Por tanto, la recomendación del experto es clara: "Compra algo que te sirva para siempre".

4. "No te fíes de nada ni de nadie". Lo que todo el mundo debe hacer es preguntar cualquier cosa que genere dudas y es más, Sergio aconseja, si es posible, buscar un arquitecto para que revise el estado del inmueble "para ahorrarte sustos" e intenta hacer todas las visitas posibles antes de tomar la decisión.

5. "Ten claros los pasos". Primero reservar el piso adelantando una cantidad, seguido del contrato de arras donde se suele entregar un 10% del valor, tras esto se solicita la hipoteca y en dos meses serás propietario.