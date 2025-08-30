Santiago Ávila, experto en liderazgo: “En una entrevista de trabajo no mientas, no inventes trabajos que no hiciste”

Cuando comienzas a adentrarte en el mundo de las entrevistas lo normal es que empieces sin ningún tipo de experiencia laboral o muy poca. Esto para muchos supone un problema, ya que en una gran variedad de puestos suelen pedir como mínimo un año de experiencia.

A pesar de ello, esto no tiene que desanimar a nadie en su búsqueda de empleo, ya que Santiago Ávila, experto en liderazgo y comportamiento organizacional, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@lagestionemocional) en el que explica "cómo mostrar lo mejor de ti cuando no tienes experiencia laboral directa".

Lo principal y más importante es: no mentir. "No inventes trabajos que no hiciste. Las mentiras tienen patas cortas y todo se sabe", comienza el experto. Santiago recomienda que mostremos lo que sí tenemos, es decir, actitud, ganas de aprender y proyectos personales.

El experto aconseja que hables de prácticas, voluntariados o cualquier tipo de trabajo personal que hayas podido realizar en alguna ocasión. "Todo cuenta si sabes contarlo bien". Ávila pone un ejemplo: "No tengo experiencia, pero sí iniciativa. Organicé un evento de 200 personas sin ayuda". Esto demuestra liderazgo y organización.

Asimismo, recomienda que pienses en tus logros aunque no estén relacionados con un trabajo formal, como proyectos realizados en la etapa universitaria, actividades extracurriculares, retos personales superados. "A veces, esa iniciativa se ve en los momentos más inesperados".

Santiago cuenta que esa iniciativa la vivió en primera persona estando en una cafetería cuando una joven se le acercó –porque parecía un directivo– para ver si podía ayudarle a encontrar un puesto de trabajo. El experto asegura que esta iniciativa "marca la diferencia".

"No subestimes tu historia, si la cuentas bien tu experiencia empieza hoy mismo. Y si un día buscas un puesto directivo, olvídate de decir: 'Aprendo rápido'", finaliza el experto en liderazgo.