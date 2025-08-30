Encuentran el cuerpo sin vida de Mati Muñoz, la turista española desaparecida desde hace dos meses en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han encontrado el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz Cazorla, 'Mati', de 72 años, la turista española desaparecida hace dos meses durante su viaje por Indonesia, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes de la familia.

El familiar ha explicado a este diario, por vía telefónica, que el consulado también ha confirmado el fallecimiento de Mati y, además, ha detallado que el cadáver ha sido encontrado en "una playa", donde estaba "enterrada".

Por el momento, esta fuente ha confirmado que "hay dos detenidos" y que las autoridades competentes "no han facilitado más información".

El triste desenlace de Mati Muñoz se ha descubierto después de una larga investigación que ha involucrado en España a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, además de a las autoridades indonesias. La primera denuncia por desaparición la presentó Olga Marín, amiga de la desaparecida, el 28 de julio en Sant Feliu de Guíxols (Gerona). Tres días más tarde, el 31 de julio, su sobrino hizo lo propio en Alcalá de Henares.

Desaparición repentina

Mati, natural de Ferrol (La Coruña) y residente en Cala Major (Mallorca) había sido azafata de vuelo y profesora de yoga. Adoraba el hinduismo, y disfrutaba de su jubilación recorriendo el mundo de punta a punta, como una incansable turista. En los últimos años visitó la India, Nepal, Japón, Tailandia...

De hecho, no era la primera vez que viajaba a la isla de Lombok, puesto que ya estuvo en los ochenta. En esta ocasión, llegó a la isla a finales de marzo de 2025. Entre finales de este mes y principios de abril -la familia no puede corroborarlo con exactitud- Mati hizo el check-in en el Bumi Aditya.

Unas semanas antes de su desaparición, en mayo, había viajado a Sumatra y, de ahí, a Malasia para renovar su visado. Allí, infortunios del destino, le habían robado el bolso y sus tarjetas de crédito. Su suegro tuvo que enviarle unos duplicados nuevos a su dirección en Lombok.

Matilde tenía previsto reencontrarse con unos amigos argentinos en la isla hacia finales de mes para, después, hacia el 24 de agosto, ir a Bangkok, Tailandia, donde tenía previsto renovar su DNI. Así que decidió ampliar su estancia en la isla hasta, al menos, el 20 de julio. Una vez recibidas las tarjetas, sacó dinero en rupias indonesias para pagar el alojamiento en efectivo, pero la gerente del hotel, Mala, le pidió que mejor lo hiciera por transferencia. Ella aceptó.

Tal y como informó EL ESPAÑOL y siempre según la versión del personal del hotel, todo esto habría ocurrido, en primera instancia, el 2 de julio, y que acto seguido se habría ido a "dar un paseo por la playa" y nunca más habría vuelto. Aunque posteriormente, el staff del hotel cambió su versión y aseguró que la entrega del dinero la hizo el 1 de julio, último día en que la vieron.

Las fechas coinciden con el último contacto de Mati Muñoz con sus seres queridos: el 29 de junio felicitó a su hermano por su cumpleaños y, el día 1, envió un mensaje a unos amigos cercanos; en unas conversaciones a las que ha tenido acceso este diario. Desde entonces, silencio.

Pantallazos de las conversaciones mantenidas por Mala con algunos familiares y amigos de Mati Muñoz. Cedidas por la familia

La siguiente noticia que ha tenido la familia de Mati ha sido este sábado, cuando se han enterado del triste desenlace. "He llamado al consulado, y me han remitido a la policía indonesia, y me lo han vuelto a confirmar".

