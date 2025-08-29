Leonor será declarada Hija Adoptiva de San Javier y recibirá la Medalla de Oro de la Villa, como el rey Felipe VI en los 80

El entonces príncipe de Asturias, el 8 de julio de 1988, junto al alcalde de San Javier, José Ruíz Manzanares, en la recepción previa a la entrega del título de Hijo Adoptivo y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier. Cedida

En el Ayuntamiento de San Javier no cabía ni un alfiler el 8 de julio de 1988 porque nadie se quería perder la despedida del príncipe de Asturias, tras pasar un curso por la Academia General del Aire (AGA) para completar su formación castrense. Aquel día, Felipe VI recibió el título de Hijo Adoptivo y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier, dedicando un sentido discurso a todos los vecinos a los que pidió que le recordasen como un “paisano más”.

Tales palabras del entonces príncipe de Asturias fueron reflejadas por el periódico El Municipio: “He querido, personalmente, que fuese San Javier el último de los rincones murcianos desde el que deciros hasta pronto. Aunque mis obligaciones me imponen dejar la Academia General del Aire y vuestro pueblo, os pido de corazón que mi afecto y mi agradecimiento lo guardéis con vosotros, en vuestras casas, junto a todo lo vuestro. Y que os acordéis de mí como un paisano más que desde otras obligaciones y funciones quiere servir a España como estoy seguro que vosotros lo hacéis”.

Felipe VI recibió el título de Hijo Adoptivo y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier, luciendo un uniforme militar de color blanco impoluto, como Richard Gere en el icónico final de la película Oficial y caballero.

Aquel 8 de julio de 1988, el rey era un apuesto veinteañero que fue agasajado por decenas de vecinos que se arremolinaron a su alrededor, tras ser recibido por el alcalde, José Ruiz, y el teniente de alcalde, José Anselmo Luengo Pérez. Casi cuatro décadas después, ese acto se repetirá y tendrá como protagonista a la princesa de Asturias cuando acabe su formación en la AGA.

El entonces príncipe de Asturias, en julio de 1988, recibiendo el cariño de los vecinos de San Javier en el Ayuntamiento. Cedida

“San Javier otorgará a la princesa Leonor el título de Hija Adoptiva y la Medalla de Oro de la Villa, en un acto público que se celebrará en el Ayuntamiento, tal y como sucedió con el rey Felipe VI en el año 1988”, según confirma a EL ESPAÑOL el propio alcalde, José Miguel Luengo. El regidor es hijo del que fue primer teniente de alcalde, José Anselmo Luengo Pérez, testigo directo del mismo acto que llenó de vecinos el Consistorio de esta localidad que alberga la Academia General del Aire y donde este lunes ingresará Leonor de Borbón y Ortiz.

“Para el municipio es un verdadero orgullo ser el lugar donde el Ejército del Aire aprende a volar y donde lo han hecho el rey emérito Juan Carlos I, el rey Felipe VI en el curso 1988-1989, y ahora lo hará la princesa Leonor”, tal y como reflexiona el regidor popular.

El rey Felipe VI, el pasado 16 de julio, conversando con la princesa Leonor durante la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín EFE / Lavandeira Jr

La princesa de Asturias ingresará en la AGA como alférez y cerrará su formación militar el 14 de julio de 2026. De forma que 38 años después, otro miembro de la Casa Real volverá a recibir la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento: Hijo Adoptivo y Medalla de Oro de la Villa de San Javier.

“La entrega tendrá lugar en el salón de actos de San Javier y la plaza de España estará abarrotada de gente para saludar a la princesa de Asturias”, según detalla José Miguel Luengo, sobre un evento previsto para el verano de 2026, coincidiendo con el final del periplo por la AGA de la sucesora al trono. En ese acto, Leonor de Borbón y Ortiz también deberá plasmar su firma en el Libro de Oro de la Villa que precisamente estrenó su padre Felipe VI el 8 de julio de 1988.

El príncipe Felipe de Borbón, con 20 años, recibiendo la Medalla de Oro de la Villa de San Javier. Cedida

- ¿Qué supone para un municipio de 40.000 habitantes acoger a la princesa de Asturias durante diez meses?

- San Javier lo vive con orgullo. He de decir que con cada cadete que ingresa en la Academia General del Aire, el pueblo lo acoge con cariño y la llegada de la princesa de Asturias ha generado una expectación a nivel nacional e internacional. Esto también nos produce un sentimiento de orgullo porque se nombrará mucho a nuestro municipio en medios de comunicación.

La AGA es el lugar donde la princesa Leonor pasará más tiempo en su formación militar, del 1 de septiembre al 14 de julio, día en el que recibirá el despacho de manos de su padre: el rey Felipe VI. Sin duda, eso supone que durante todo el año sonará el nombre de nuestro municipio como la casa de la futura jefa del Estado. Es impagable la promoción que recibirá San Javier.

En la Academia General del Aire (AGA), cuyas instalaciones se levantan en Santiago de la Ribera, junto a un ecosistema único como el Mar Menor, se volverá a repetir la imagen que protagonizó el entonces rey Juan Carlos I, acompañado de Doña Sofía, y de las infantas Cristina y Elena, para entregar sus reales despachos al príncipe Felipe, tras aprender a volar un caza militar.

El rey Felipe VI surcó el cielo con los ya jubilados C-101 de la Patrulla Águila y su hija Leonor, para recibir sus despachos de manos de su padre, está obligada a emularle con un Pilatus PC-21. En la práctica, tiene diez meses por delante para realizar con éxito 'La Suelta': aprender a ponerse sola a los mandos de un avión del Ejército del Aire y del Espacio, sin estar acompañada ni ayudada por un instructor de vuelo.

El rey Juan Carlos I entregando sus despachos al príncipe Felipe tras pasar por la AGA. Cedida

- ¿El Ayuntamiento de San Javier programará algún acto o evento especial con motivo de la estancia de la princesa de Asturias en la AGA?

- Tenemos alguna acción que desvelaremos en las próximas semanas. San Javier se convertirá en un foco mediático durante el curso 2025-2026. Los eventos que ya se organizan cada año, tendrán una relevancia mayor y esto hay que aprovecharlo, desde eventos deportivos y culturales, hasta la captación de inversiones para el municipio.

La localidad es conocida allende sus fronteras por el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier y la presencia de un miembro de la Casa Real contribuirá a potenciar este tipo de certámenes. Pero también proyectará la imagen de su alcalde, José Miguel Luengo, graduado en Ingeniería Civil y con experiencia en la empresa privada como ingeniero de obras publicas, hasta que en el año 2011 dio el salto a la política como concejal de Servicios Públicos.

Desde entonces, este padre de cuatro hijas no ha parado de hacer crecer su papel en la vida política y orgánica del Partido Popular. Prueba de ello es su paso por la Asamblea Regional, como diputado en la legislatura 2011-2015, antes de convertirse en alcalde de San Javier o de ser nombrado por Fernando López Miras como número dos del PP en la Región de Murcia: secretario de organización.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en junio en el Festival Aire 25, saludando al rey Felipe VI. Fel Cedida

- ¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento de cara a la estancia de la princesa de Asturias desde septiembre hasta julio de 2026?



- Estamos coordinados y a disposición de la Casa Real, de la Academia General del Aire y de la Delegación del Gobierno para cuanto puedan necesitar de nosotros.

- ¿Qué rincones de San Javier le recomendaría que visitara a la princesa de Asturias?



- Yo le recomendaría disfrutar de la navegación a vela por el Mar Menor, en Santiago de la Ribera tiene el Real Club Náutico de Regatas y la Escuela de Vela Socaire, y en La Manga, el Puerto Deportivo Tomás Maestre. Además, la gastronomía es muy rica y seguro que podrá degustar la hueva de mujol, el caldero, el pastel de cierva o un helado en el paseo Colón.

Cualquier comerciante de San Javier estaría encantado de verla entrar a su negocio, como algunos recuerdan que hizo el entonces príncipe Felipe en los años ochenta. También le recomendaría a la princesa Leonor ver una puesta de sol desde La Manga o en un barco en medio del Mar Menor.