Faustino Muñoz, experto en agua: "No hay aguas buenas ni malas, depende de la persona que la vaya a tomar"

El agua es la bebida más importante del día a día en la dieta del ser humano. Al estar compuestos por un 70% de agua, aproximadamente, es imposible sobrevivir sin este líquido. En muchas zonas de España el agua del grifo se puede consumir sin ningún problema, pero en otros lugares no es potable o no se recomienda beber del grifo y los consumidores tienen que comprar agua embotellada.

Para saber que agua deberíamos consumir, el sumiller de agua y experto, Faustino Muñoz, sevillano que imparte cursos y ha publicado varios libros sobre aguas y manantiales de todo el mundo, ha respondido esta duda recientemente en un programa de las SER Catalunya.

Se le planteó la siguiente cuestión: ¿Instalar una máquina de ósmosis, ir al supermercado a comprar agua embotellada o beberla del grifo?. Y la respuesta no está tan relacionada con el precio como muchos pueden pensar.

"Primero, cuando compremos una botella de agua yo siempre digo que mientras que la botella esté dentro de la familia de las aguas minerales naturales, no hay aguas buenas ni malas, hay aguas diferentes unas de otras", comienza a explicar el experto.

Continúa diciendo que el precio no está directamente relacionado con la calidad del agua: "Aunque una te cueste 80 céntimos y otra 80 euros, no quiere decir que una sea mejor que otra". Se debe elegir el agua dependiendo de para qué la queremos y qué tipo de persona la va a consumir.

Para las personas mayores recomienda agua baja en sodio y rica en calcio. Por otra parte, para una persona joven y que haga deporte, aconseja un agua muy dura con muchos minerales, como la Rocallaura, de esta manera se recuperarán todos los minerales perdidos durante la actividad física.

Por ejemplo, esta agua con minerales podría ser perjudicial para personas con problemas hepáticos, así que su respuesta es clara: "Un agua para cada persona y para cada momento".