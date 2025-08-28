Agredido con spray pimienta el activista Isidoro Román al grito de "acosador de mierda" por descubrir a anónimos de X

El activista Isidoro Román, y a la izquierda, un fragmento de la agresión que sufrió este miércoles por la noche. RR.SS

El activista Isidoro Román ha sufrido una agresión frente a su casa este miércoles por la noche. Así lo denunció él mismo en su cuenta de X [antes Twitter], denunciando públicamente que "tres fascistas" le rociaron con "gas pimienta".

Horas después, se ha viralizado en redes sociales el vídeo grabado por los agresores, en los que se ve cómo avanzan hacia el colaborador de Diario Red (uno de los canales de comunicación del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias), e incluso uno de ellos intenta propinarle un puñetazo.

"Les ha salido mal la cosa y solo han podido rociarme con un spray de gas pimienta. Ni para matones valen", denunciaba Román.

3 escuadristas de ultraderecha han agredido a nuestro periodista @wiesenthal1632 frente a su domicilio. Román lleva tiempo haciendo periodismo para desenmascarar a esta gentuza. Espero que sean detenidos de inmediato. Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas pic.twitter.com/NjkC0TnU09 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 27, 2025

El suceso ha generado una ola de indignación que ha llevado a multitud de figuras públicas del ámbito de la izquierda a solidarizarse con el activista y condenar la agresión.

No en vano, Isidoro Román es conocido por desvelar la identidad de las personas detrás de determinadas cuentas de redes sociales, sobre todo de perfiles de ideología conservadora y liberal.

El spray pimienta es una sustancia que solo está permitida en España como elemento disuasorio y en legítima defensa. No en vano, al rociarse sobre el rostro de una persona produce el cierre inmediato de los ojos, tos, dificultad para respirar y un profundo picor.

Las multas por un uso inadecuado pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros. Y es que esta sustancia es capaz de provocar lesiones oculares, problemas respiratorios o reacciones alérgicas severas.