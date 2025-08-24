José, experto en moda masculina te enseña a elegir los vaqueros perfectos: "Si tienes barriga elige un tiro alto"

Encontrar unos pantalones vaqueros cómodos y que además se ajusten bien a nuestro cuerpo no siempre es tarea fácil. Además, con la cantidad de opciones y modelos que el mercado ofrece hoy en día, dar con el indicado puede llevarnos más tiempo del necesario, hasta ahora.

Gracias a los consejos de José, experto en moda masculina, esto ya no será un problema. El especialista, más conocido como @testimu10 en redes, ha desvelado cuáles son las medidas esenciales que todos debemos tener en cuenta a la hora de elegir unos pantalones vaqueros.

José asegura que lo principal y más importante son las medidas de la cintura y aclara que si el pantalón es de una marca española se debe medir en centímetros. Los pasos los explica el experto de manera sencilla: "Mide el contorno de tu cintura donde te sientas más cómodo con tus vaqueros, lo divides entre dos y el resultado que te dé será tu talla".

Otra de las medidas importantes a la hora de elegir unos vaqueros es el tiro. "Si tienes algo de barriga elige un tiro alto", este debería medir –siempre por la parte delantera– alrededor de unos 30 centímetros.

También se debe tener en cuenta los bajos de la pernera. José recomienda que si eres un poquito bajo, lo que más te favorecerá es que este sea estrecho. En caso de tener los gemelos o las piernas "gruesas", el tipo de vaquero que más te puede favorecer es el de corte recto, concretamente "debería tener 20 centímetros de lado a lado de la parte baja de los pantalones".

Con estas recomendaciones, encontrar los pantalones adecuados y que te sienten como un guante debería ser pan comido, ya que solo es cuestión de conocer bien las medidas de tu cuerpo y aplicarlas correctamente en la prenda que desees.