Estas son las oposiciones con más salidas en 2025 según una experta: "Lo mejor de todo es el sueldo, de 6.000 a 8.000 euros"

Enfrentarse a unas oposiciones es un reto que exige dedicación, constancia y una planificación eficiente. La posibilidad de obtener un empleo estable y bien remunerado atrae a miles de personas en España, lo que hace que la competencia por las plazas en la administración pública sea cada vez mayor. Mientras que algunos opositan por vocación, otros buscan principalmente seguridad laboral.

Además, no todas tienen los mismos requisitos, sueldos o salidas. En algunos casos solo necesitas contar con el título de Secundaria o Bachillerato y en otros resulta más fácil encontrar un puesto de trabajo, ya que el número de plazas es mayor.

Para saber cuáles son las mejores opciones para opositar en este año 2025 una experta en oposiciones ha publicado un vídeo a través de las redes sociales de @superaoposiciones, en el que enumera aquellas con más salidas de más fácil a más difícil y según el número de plazas.

Para empezar, las oposiciones más fáciles y cuyo único requisito en tener el Título de la E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria), son las de Auxiliar Administrativo del Estado, este año se han ofertado un total de 1.700 plazas, 1.544 plazas para el cupo general y 156 para el cupo de discapacidad general.

Las mejores opciones con las que es necesario disponer del Título de Bachillerato o equivalente son: Administrativo del Estado, con más de 2.000 plazas y Agente de Hacienda, 1.700 plazas y cada año aumentan. "Son trabajos en los que sales a la hora de comer", añade la preparadora.

La siguiente en la lista son las oposiciones a Gestión Procesal, y en este caso, es necesario contar con una carrera universitaria. "Es una de las más demandadas y cobras unos 2.000 euros", asegura la experta.

Y por último, Controlador Aéreo. Muchos pueden pensar que para sacarse estas oposiciones es necesario contar con una carrera universitaria, sin embargo, no necesitarás más que el Título de Bachillerato o equivalente. "Pero lo mejor de todo es el sueldo, de 6.000 a 8.000 euros mensuales", finaliza la especialista.