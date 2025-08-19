El 'día después' en Palacios de Jamuz, el pueblo de 93 vecinos de León arrasado por las llamas: "No sabemos si se reconstruirá"

El paisaje en Palacios de Jamuz (León) se ha vuelto oscuro. El verde de los pinares de las montañas se ha ennegrecido, al igual que el monte y una de las calles con casas de barro que tiene este pueblo de 93 personas. El olor a brasas, madera quemada y cenizas se cuela con el viento acompañado por un silencio "muy desolador", así como el futuro de este lugar arrasado por las llamas, describe Daniel, vecino de esta localidad.

El fuego afectó el suministro de agua potable y hay energía eléctrica gracias a un joven del pueblo que pudo arreglarlo, indica Daniel. Las autoridades "todavía no dicen nada, si van a reparar o si no van a hacer nada", señala en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Algunos vecinos aún buscan a sus animales que salieron huyendo despavoridos por el monte. Otros no sobrevivieron. No hubo personas muertas porque casi todo el pueblo fue evacuado y algunos pocos, como Daniel, se quedaron en el lugar para salvar sus hogares.

Los vecinos de Palacios de Jamuz han vuelto a su pueblo luego de haber sido evacuados. Reuters

Daniel tiene 38 años. Toda su vida ha vivido en Palacios de Jamuz en donde "ya ha habido otros fuegos, pero ninguno como este", relata aún con asombro tras la noche infernal que vivió. Asegura que salvó la casa de sus padres y su propia casa, en donde tiene su taller mecánico.

La noche del 14 de agosto, cuando el fuego devoraba los pinares de la montaña y se acercaba al pueblo, Daniel estaba en una de las localidades de al lado. Sabía que sus vecinos ya habían sido evacuados después de que el incendio, que empezó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), recorriera más de 80 kilómetros hasta llegar a la provincia de León.

Condujo lo más rápido que pudo y llegó cerca de las 20:30 de la tarde. Vio que el fuego amenazaba con incinerar el hogar de sus padres y el suyo. Lo único que podía hacer para salvar ambas casas era sacar unos aspersores y una manguera para que corriera el agua desde el grifo. "Ahí estuve toda la noche, haciendo lo que pude", cuenta.

Daniel también hizo un cortafuegos para que el incendio no calcinara las dos casas y las de algunos de sus vecinos de su misma calle. Horas después llegaron los bomberos, pero ya era tarde. Las llamas ya habían calcinado parte de los inmuebles que quedan en el límite del pueblo. "El fuego venía con todo. Estuve yo solo. Cuando los bomberos llegaron, las casas ya estaban ardiendo".

El mayor incendio de España

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencia (UME) hizo un video de cómo se estaban calcinando las casas en Palacios de Jamuz. "Se está quemando todo el pueblo prácticamente. Estamos 20 tíos además de dos camiones que no damos abasto. No lo pudimos parar porque se propaga por todas las vigas de madera", describió el soldado en el vídeo que se hizo viral en redes sociales.

Sin embargo, Daniel aclara que fue una calle con unas ocho casas de barro las que el incendio calcinó. Estas no estaban habitadas. El fuego afectó a los vecinos de Herreros de Jamuz, Quintanilla de Flórez y Quintana y Congosto, además de Palacios de Jamuz.

Unas ocho casas se quemaron en Palacios de Jamuz. Reuters

En total, unos 300 habitantes de los municipios cercanos fueron evacuados y alojados en el polideportivo de La Bañeza, otra localidad ubicada a 19 kilómetros del pueblo de Daniel.

Este incendio empezó el domingo 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Avanzó con mucha rapidez debido al viento, el calor, el vasto monte y los pinares que "son como combustible", relata Daniel.

El fuego calcinó más de 39.000 hectáreas. Por ello ya es considerado el mayor incendio de la historia de España, según los satélites del programa europeo Copernicus.

Otro fuego que acecha

El fuego quedó controlado en la madrugada del jueves 14 al viernes 15 de agosto. Los vecinos evacuados regresaron al pueblo ese mismo viernes y se encontraron con la calle de casas de barro devastada, además del valle calcinado y el paisaje oscurecido.

Daniel todavía no puede creer cómo este fuego pudo recorrer más de 80 kilómetros para llegar a su pueblo. "El problema es que la Administración no te deja en el invierno ni ir a cortar un palo para hacer un vallado, ni limpiar el monte. Como no había limpieza por la parte de atrás de esas casas, pues entró el fuego por ahí", detalla.

Por ahora, este vecino de Palacios de Jamuz asegura que las autoridades "no han dicho nada para recuperar el pueblo". Sin embargo, ya hay otro incendio que les acecha. "En otra zona del monte de León, a unos 40 kilómetros, está avanzando el otro fuego para acá por una zona que no se ha quemado", señala con preocupación. "Como llegue al pueblo será una nueva catástrofe".