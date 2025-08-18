Las víctimas de ETA denuncian que cada verano "se enaltece a terroristas" en las calles vascas: "Es una anomalía democrática"

El fantasma de ETA sigue extendiendo su sombra sobre el País Vasco. Casi 15 años después del cese de su actividad armada, en pleno siglo XXI se siguen organizando actos, pintando grafitis y desplegando carteles por las calles exigiendo la libertad de los criminales vinculados a esta organización terrorista.

"En el País Vasco se produce una anomalía democrática y es que en sus calles se enaltece a terroristas y se humilla a las víctimas del terrorismo". La que habla es Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que critica ante EL ESPAÑOL que esta situación "se produce cada verano con motivo de las fiestas populares".

"Ese enaltecimiento se produce con carteles, pintadas con fotos de presos y reivindicando la impunidad de sus crímenes. Aprovechan el contexto festivo y la presencia de turistas para hacer valer sus reivindicaciones, incluso con iniciativas a pie de calle y avionetas con pancartas".

De hecho, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), documentó un total de 168 actos de apoyo a ETA entre enero y junio de 2025.

Aunque tras estas movilizaciones pidiendo la libertad de lo que estos colectivos consideran presos políticos, la abogada defiende que "el único mérito de estos encarcelados es su militancia en ETA y sus crímenes. Por eso nosotros siempre hemos considerado que, sea de la forma que sea, la finalidad es enaltecer su pasado criminal: exigir que los presos estén en casa es reclamar impunidad".

Carteles en las paredes de Santutxu (Bilbao) con el rostro de presos de ETA condenados por asesinato o intento de asesinato, colocados a principios de 2025. COVITE

Esta situación se extiende por todo Euskadi: desde las grandes ciudades y capitales de provincia, hasta los pueblos. Y además, no se trata de una dinámica de los últimos años.

"Esta situación se produce desde siempre. En un primer momento, este tipo de actos se hacían por parte de organizaciones afines a ETA. Sin embargo, a medida que estas se han disuelto o han sido ilegalizadas por la Audiencia Nacional, estas actuaciones se llevan a cabo por parte de peñas o iniciativas populares".

Según un informe publicado por AVT -a la que pertenece la letrada- el pasado abril, en España quedan 133 presos de ETA: 125 se encuentran en cárceles del País Vasco y 8 en Navarra. De todos ellos, 22 están en libertad condicional.

Pregunta.– ¿Hasta qué punto son legales este tipo de actos?

Respuesta.– El problema de la persecución del enaltecimiento del terrorismo es que chocan derechos fundamentales. Ellos defienden que es libertad de expresión.

La jurisprudencia determina que en aquellos casos en los que esas expresiones puedan conllevar un riesgo cierto de violencia, la limitación de la libertad de expresión es válida. Pero como ETA se disolvió, se interpreta que no existe ese riesgo de violencia, y por tanto la persecución penal está muy limitada.

Nosotros defendemos que aunque la violencia haya desaparecido, sus víctimas no. De hecho, hay un delito de humillación a las víctimas del terrorismo que se contempla en el 578 del Código Penal. Por lo tanto, la posibilidad de cometer ese delito persiste. Desde AVT, cuando denunciamos algo, lo planteamos así.

Más allá de esta vía, Carmen Ladrón defiende que también existe la vía administrativa. Sin embargo, lamenta que este método es muy complejo debido al cruce de responsabilidades entre administraciones.

A estas dificultades, se suma la rápida adaptación de estos colectivos a los cambios penales para seguir actuando al filo de la ley: "A medida que la justicia va actuando, ellos buscan la manera de seguir con sus reivindicaciones sin que sea evidente que se trata de un enaltecimiento del terrorismo".

"De hecho, en un primer momento podían hacer homenajes directamente a los presos de ETA, pero cuando la justicia empezó a actuar contra esto, comenzaron a enmascararse con el discurso de los derechos de los presos".

"Las autoridades deberían retirar inmediatamente estas fotos, pero vemos solo se hace cuando las víctimas lo denunciamos públicamente y se arma follón; pero deberían hacerlo de oficio".

Y es que asegura que "por parte de las autoridades, hay una obligación de evitar esto; y si no tenemos los mecanismos legales, habrá que modificar las leyes".

P.– ¿Cuál es su propuesta para modificar la ley?

R.– El pasado mayo, junto al resto de asociaciones de víctimas que tienen actuación en el País Vasco, presentamos una propuesta para modificar la ley vasca de víctimas y establecer un régimen sancionador similar al establecido en las leyes de memoria democrática para el enaltecimiento del franquismo.

Por simplificarlo, sería nada más cambiar que donde ponga franquismo, ponga terrorismo. Pero no hemos recibido respuesta, más que las dificultades técnicas.

Si es factible sancionar el enaltecimiento del franquismo, igual es hacerlo con el del terrorismo, ya que puede ser la misma colisión de derechos fundamentales.