El verano de los García Iglesias y sus 'casi' 10 hijos: "Nos llaman 'irresponsables'; está mejor visto tener mascotas que bebés"

Hugo (13), Víctor (12), Diego (10), Héctor (9), Laura (8), Mateo (6), Marco (5), Martina (3) y Luca (1) son los nueve hijos de Jesús García (46) y Ana Iglesias (41), que ahora está embarazada de su décimo hijo. La familia madrileña se siente un equipo dentro de su hogar, y así lo muestra en sus redes sociales, donde publican vídeos sobre cómo es el día a día de una familia numerosa.

Jesús y Ana no vienen de un entorno familiar numeroso. Jesús son tres hermanos y, Ana, dos. "Nuestra familia lo ve como algo muy curioso, como todo el mundo", cuenta Ana Iglesias en conversación con EL ESPAÑOL. Se conocieron trabajando en Madrid, y, tras ser compañeros en la profesión banquera, comenzaron una relación sentimental.

Ana estaba haciendo sus prácticas de la universidad y Jesús se mudó de Salamanca a Madrid también por estudios. "Los dos venimos de familias muy sencillas. Nos conocimos en el trabajo, y tras varios años siendo compañeros, empezamos una relación. A los dos años yo dejé el trabajo y emprendí en la puericultura porque siempre me ha gustado mucho la maternidad. Él siempre me ha apoyado mucho".

La decisión de formar una familia numerosa tampoco es por motivos religiosos, sino que siempre han tenido "un gran sentimiento de paternidad y maternidad, que cada vez ha ido aumentando. Pero no creo que tengamos más hijos", dice Ana.

"Disfrutar en familia"

Esta familia madrileña tiene claro que "lo más importante es disfrutar del tiempo en familia". Aunque bien es cierto que tener tantos hijos supone una pérdida de independencia para los padres, para Ana y Jesús esto nunca ha sido un sacrificio porque para ellos es una suerte pasar su tiempo en familia: "Siempre tienes que estar pendiente de los hijos, y si eliges este camino es porque lo disfrutas". "Tu vida pasa a ser un equipo", reconoce Ana Iglesias con orgullo.

"La gente en redes me pregunta '¿cuándo disfrutas tú?' Yo disfruto viendo crecer a mis hijos.

Si no disfrutas de tus hijos no vas a disfrutar de tu vida".

En los tiempos que corren, cada vez es más inusual ver casos de familias numerosas. "Hay mucha gente que tiene fobia a la familia numerosa. Parece algo malo y mal visto", dice Ana a EL ESPAÑOL. "La gente critica mucho en las redes sociales. Me dicen cosas como 'eres una irresponsable' o 'cuida tu salud mental'. Parece que está mejor visto tener mascotas que tener hijos".

Cuando recogen a sus hijos del colegio, Jesús y Ana pasan todas las tardes con ellos, igual que los fines de semana. Siempre se han encargado de la crianza y el cuidado de sus hijos, por eso Ana prefiere no hacer caso de los comentarios negativos que a veces recibe en redes sociales. "Me dicen que con la cantidad de niños que hay, que cómo se me ocurre tener más hijos. La gente no es consciente del problema de población en España".

Pregunta.– ¿Cómo se mantiene económicamente una familia tan grande?

Respuesta.– Jesús y yo [Ana] siempre hemos sido muy responsables. Todo lo que tenemos nos lo hemos ganado nosotros, nadie nos ha regalado nada.

"Jesús sigue trabajando en el sector bancario. Yo lo dejé porque no era lo que me gustaba y decidí emprender en la puericultura con una tienda de cunas y accesorios para bebés. Después abrí un negocio de calzado, aunque ahora lo he cerrado porque estoy embarazada y necesitaba descansar. Me estoy cuidando porque tenía mucho agobio".



Ana Iglesias lleva 5 años en redes sociales, cuando ya tenía 7 hijos. Sin embargo, en un inicio no compartía contenido de su familia, sino que lo dedicaba a su negocio de puericultura. "Lo de las redes surgió casualmente. En un vídeo mostré las camas de mis hijos y la gente se empezó a interesar mucho por nuestra forma de vida. A partir de entonces comencé a crear contenido orgánico contando la forma de vida y las curiosidades de ser una familia numerosa", cuenta Ana.



Pregunta.– ¿Se ha planteado vivir de las redes sociales?

Respuesta.– No. Nosotros vemos las redes sociales como un ingreso extra. Pero siempre intentamos que el ingreso principal de la familia venga de otro sitio. Siempre hemos vivido de nuestros emprendimientos personales, alejados de las redes. Son un ingreso secundario para nuestros hijos. Pero nuestro nivel de vida no ha cambiado, ni hemos tenido más hijos por estar en redes sociales.

Como bien es sabido, las familias numerosas reciben beneficios por parte del Estado a fin de fomentar la natalidad. Una realidad muy polémica y que suscita comentarios por todos. "Nosotros no hemos tenido hijos para recibir ayudas", asegura Ana con certeza.

"Obviamente estamos agradecidos de tener una ayuda, pero nosotros siempre hemos trabajado para dar la mejor educación a nuestros hijos. Hay muchos murmullos y miradas. Y en redes sociales las críticas son aún mayores".

Vacaciones de los García Iglesias

La familia madrileña se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano en el municipio valenciano de Oropesa del Mar. "Nos gusta mucho ir a la playa, allí los niños tienen mucho sitio para jugar. Además, hacemos menos ruido", cuenta Ana con humor.

Los García Iglesias en sus vacaciones en Oropesa del Mar. Cedida

Para sus viajes, esta familia de once miembros –y, en pocos meses, doce– se desplaza en su minibús. Tanto Ana como Jesús se han sacado el carnet de autobús para viajar con sus hijos donde quieran: "Cuando vamos a un sitio de vacaciones también aprovechamos para ir a sitios cercanos y que los niños conozcan otros lugares".

"Con los más mayores también hemos viajado fuera de España, nos gusta que nuestros hijos conozcan mundo".

Esta familia se aloja en apartamentos: "Tras varios años en los que íbamos a hoteles, ahora vamos a apartamentos. Supone más trabajo que ir a un hotel porque lo tienes que hacer todo como en casa. Pero es más económico y nos permite estar más tiempo de vacaciones", cuenta Ana Iglesias.

"Además, estamos a favor de que los niños participen y colaboren, y entre todos hacemos las tareas diarias". Los García Iglesias tienen claro que "es necesario ser un equipo en la familia".