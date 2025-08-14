Viaje al triángulo de fuego entre Orense y Zamora, donde el cielo es negro y no se puede respirar: "Esto es el infierno en la Tierra"

Vista del incendio forestal que permanece activo este miércoles por la noche en Oímbra (Ourense). Brais Lorenzo / Efe.

En el mapa, el triángulo es invisible. En el aire, no: se delata en la línea sucia que enturbia el horizonte y en un olor agrio que se pega a la garganta. A la altura de Zamora empieza otra España. El asfalto devuelve ráfagas de calor y ceniza fina que se arrastra por los arcenes como un polvo antiguo.

En La Bañeza, un cartel anuncia nombres que hoy son sinónimo de incertidumbre: Castrocalbón, Jiménez de Jamuz, Quintana y Congosto. A la derecha, una columna de humo se alza y se contrae como un fuelle cansado. Viene de Molezuelas de la Carballeda, primer vértice del triángulo de fuego.

La Guardia Civil corta los accesos. Dentro, EL ESPAÑOL es testigo de que el silencio es un rumor de evacuación: ventanas cerradas, ropa tendida que ya no se mueve. Los pueblos parecen cuerpos dormidos que conservan el gesto de lo que hacían cuando quedaron vacíos: una silla en la puerta, una manguera goteando, un vaso de agua a medio beber en la terraza de un bar.

En Castrocalbón, a donde se prohíbe el acceso, el fuego cercó viviendas cuyos propietarios aún no saben si siguen en pie. Julio César R. A.

Al otro lado de las cintas, las cifras se acumulan: 7.859 evacuados de 34 pueblos, según la Subdelegación del Gobierno en León. Muchos están en albergues de Cruz Roja en La Baeña y Astorga. La lista de localidades suena a arroyo y cereal: San Félix de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Alija del Infantado, Fresno de la Valduerna, Palacios de la Valduerna. Y crece, como crecen los frentes del fuego.

En un polígono industrial a las afueras de La Bañeza, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencias de Castilla y León trabajan en un centro de mando improvisado. Sobre el asfalto, mapas con manchas rojas y perímetros dibujados a rotulador. Sobre las mesas, botellas de agua apiladas como ladrillos, walkie-talkies sin descanso, y la palabra "viento" repetida una y otra vez.