JDalmau, 'youtuber' gastronómico tras probar todos los bocadillos de Carrefour: "No lo volvería a pedir"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más importantes de España. El influencer cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de YouTube, está constantemente probando las novedades de cada supermercado, así como de restaurantes.

En esta ocasión, el youtuber valenciano se ha dirigido a un Carrefour en busca de todos los bocadillos que ofrece la cadena francesa con el objetivo de averiguar si valen la pena en relación calidad-precio. Un total de cinco bocadillos en los que se ha gastado 18,35 euros.

La cata comenzó con el bocadillo de pollo (2,95 euros). Este bocadillo, que contiene pollo, mayonesa y lechuga, es el único que había probado en otra ocasión, sin embargo, lo recordaba más sabroso. "Lo veo como más soso, aun así está rico".

Continuó con el bocadillo de rabas (2,95 euros), el cual a primera vista se veía "muy triste". "Es un bocadillo complicado, porque es pan con pan del rebozado y la raba que no es jugosa", explica Dalmau. Asegura que, al igual que el anterior, está muy soso y pobre: "No lo volvería a pedir, es como comerte la suela de una zapatilla".

En tercer lugar, degustó el bocadillo brutus combo (4,75 euros), del cual tenía altas expectativas: "Tiene buena pinta". Y efectivamente, su sabor estuvo a la altura. "Este está muy bueno, con cebollita, bacon, quesito fundido y el pan tostadito". A pesar de que le gustó, considera que no lo volvería a pedir por el precio que cuesta.

El siguiente fue el bocadillo de aguacate (4,75 euros). "El pan no me termina de convencer, pero los ingredientes sí". Afirma que está bueno, lo único que "no le ha molado" es el pan integral.

Y para finalizar, el bocadillo más esperado por el youtuber, el de tortilla de patata (2,95 euros). Al igual que la gran mayoría, este también lo veía algo soso y en cuanto a sabor tampoco terminó de impresionar al valenciano. "Por 3 euros, casi que es mejor comprar tú mismo todo por separado", finaliza Dalmau.

Entre todos, se quedaría con el de pollo y el brutus combo, sin embargo, considera que son algo caros para lo que realmente ofrecen. "Son bocadillos muy básicos y de momento no me han terminado de convencer".