Peldanyos, 'tiktoker' gastronómico tras probar las galletas de Mercadona: "Me parecen unas galletas adictivas"

Sergio Peldanyos, más conocido como Peldanyos en redes sociales, es un creador de contenido gastronómico español. El influencer, que acumula más de 3,5 millones de seguidores, basa su contenido principalmente en probar comida de diferentes países, provincias, restaurantes o incluso de supermercados, siendo esta última una de sus secciones más virales.

A pesar de que TikTok es su principal red social de difusión de este tipo de contenido, también lo hace a través de su canal de YouTube y en esta ocasión ha publicado un vídeo probando todas las galletas del supermercado español y puntuándolas. El ranking lo ha realizado a través de una Tier List, cuyo orden va en orden alfabético de la letra A hasta la F, exceptuando el puesto número 1, que es para la letra S.

El influencer tuvo que hacer una pequeña selección debido a la cantidad de galletas que ofrecía el supermercado de origen valenciano. Tras valorar cuáles debían entrar en este ranking terminó eligiendo casi una veintena de paquetes diferentes en los que se ha gastado cerca de 25 euros.

En primer lugar, degustó las galletas Divertidas. A pesar de que estaban buenas, su sabor no le impresionó mucho y terminó posicionándolas en la E. En cuanto a las galletas María, no tiene ninguna duda de su puesto, mitad de tabla, en la C: "son históricas y están muy buenas". Y en el mismo puesto colocó a las Animadas, sin embargo, a medida que iba avanzando la cata bajó un puesto.

Continuó con las galletas María de chocolate con un claro veredicto: "Las de chocolate son mejores que las normales", por tanto su puesto va en la letra B. Prosigue con las Digestive de Avena. "La textura no es tan agraciada en seco, pero me parecen unas galletas adictivas", colocándolas junto a las María de chocolate en la B.

Las siguientes que cató fueron las Digestive de chocolate con leche. Antes de probarlas aseguraba que podrían ser de las mejores galletas del supermercado. Y efectivamente, su sabor estuvo a la altura de las expectativas, coronándose en el puesto A. En cuanto a las Mini Caritas, que están mejor mojadas en leche las posiciona a mitad de la tabla, en la C.

Las Choco Leche y las Choco Negro, a pesar de ser similares, su sabor no lo fue tanto. Las primeras acabaron en la C y las segundas en un sorprendente puesto A, incluso por delante de las Digestive de chocolate. Y las Caocream por su parte, se posicionan junto a las Choco Leche en la C.

Las galletas de Mantequilla le supieron "excesivamente a mantequilla", y por esta razón no le convencieron tanto, quedando, por tanto, en el puesto D, junto a las Diverkao. Las de Canela, las cuales consideraba "históricas", no han podido superar las expectativas iniciales: "esperaba una explosión de azúcar y canela muchísimo mayor de la que he tenido, así que se van al C".

La Cookies Cream, las cuales recordaba peores, le sorprendieron para bien y las terminó colocando en el primer puesto del A. "La diferencia mojándolas en leche es tan bestial", opina el influencer sobre las Rebuenas. Además considera que son las mejores del puesto B.

Ranking final

Tras terminar de probar y valorar las 19 galletas tuvo que reorganizar ligeramente el ranking, pero lo que tuvo claro desde un primer momento fueron las dos mejores galletas del supermercado de origen valenciano. Las dos galletas que se posicionan en el puesto S son: las Cookies con pepitas de chocolate y las Choco.