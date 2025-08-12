JDalmau, 'influencer' gastronómico, tras probar todos los pollos y ensaladillas de Mercadona: "Lo volvería a pedir"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más importantes de España. El influencer que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de Youtube, ha realizado una serie de vídeos probando toda la comida preparada de Mercadona. Y en esta ocasión llegó el turno de los pollos asados y ensaladillas.

Entre los productos seleccionados se encuentran: medio pollo asado normal, medio pollo asado marinado, ambos con patatas al horno incluidas y ensaladilla rusa. Todos ellos de la sección de platos preparados. Un total de cuatro platos en los que se ha gastado alrededor de 17 euros.

La cata comenzó con el pollo asado normal y las patatas (5,50 euros). "Las patatas están muy buenas, están perfectas". Dalmau no dudó ni un segundo, no estaban duras y por dentro estaban tiernas, es decir, en su punto perfecto.

Y en cuanto al pollo asado también estuvo a la altura. "Típico pollo asado que está bueno". Asegura que el alto nivel que tiene Mercadona se lo pone difícil al resto. "Brutal", finaliza el youtuber.

En segundo lugar, probó el pollo asado marinado (6 euros). Lo primero que notó es que estaba más crujiente y tenía mucho mejor olor que el anterior. Tras un primer bocado estaba claro: "Está muy bueno". La única pega que le pone es que estaba un poco más hecho y, por tanto, perdió algo de jugosidad, pero sí que le gustó el toque tostadito que tenía."Los volvería a pedir, pollos del Mercadona aprobados".

Y por último, degustó un plato que podría ser un muy buen acompañante del pollo asado: la ensaladilla rusa (3,5 euros). Lo que más le sorprendió al leer los ingredientes fue que este plato contenía azúcar, aún así su sabor conquistó al valenciano. "Está muy bueno, me gusta, pero creo que preferiría hacérmela en casa", finaliza Dalmau.