JDalmau, 'youtuber' gastronómico tras probar todas las tortillas de Mercadona: "Esta puede ser un espectáculo"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más importantes de España. El influencer que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de Youtube ha publicado un vídeo probando todas las tortillas de nevera que vende Mercadona.

Asimismo ha publicado un vídeo probando todas las tortillas de patata de supermercado en el cuál salió como vencedora la del supermercado valenciano. Por tanto, el objetivo de este vídeo es averiguar cuál es la mejor tortilla de todas.

Las tres tortillas que compró fueron las siguientes: con cebolla (2,60 euros), sin cebolla (2,60 euros) y con chorizo (3,20 euros). El youtuber únicamente había probado la de con y sin cebolla calentada en el microondas, pero en esta ocasión lo hizo en la sartén, ya que, según muchos de sus seguidores, su sabor es mejor cocinadas de dicha manera.

La cata comenzó con la tortilla de patata sin cebolla y lo primero que notó es que la tortilla huele mejor calentada en la sartén que en el microondas, además destacó que tenía muy buena pinta. "Muy buena, es que la tortilla de Mercadona está muy buena, le ponemos un 7,5". Aún así, cree que la que lleva cebolla puede estar más rica.

En segundo lugar, tocó el turno de la tortilla de patata con cebolla. "Si me ha gustado sin cebolla creo que con cebolla puede ser un espectáculo", admite el youtuber. Asegura que no la puntúa con un 10 porque siempre se puede mejorar, por tanto, la deja en un 9,5. Aunque quiere aclarar que la escala es de tortillas de supermercado.

Y en último lugar, la tortilla de patata con chorizo. "Huele a chorizo a muerte. No sé si me va a gustar". A primera vista, la textura la vio diferente con respecto a las otras dos y su sabor lo definió como "raro", pero no le decepcionó en lo absoluto. "Me sabe a taco con chorizo. Está buena, está rica". A pesar de que escogería antes la de cebolla, le gustó bastante y la terminó puntuando con un 7 sobre 10.

Por tanto, el orden de preferencias del youtuber valenciano quedaría de la siguiente manera: en tercer lugar la tortilla de patata con chorizo, seguida de la tortilla sin cebolla y la medalla de oro es para la tortilla con cebolla.