Saúl Vicente, experto en IA, te enseña cómo aprovechar al máximo ChatGPT-5: "Es perfecto para automatizar lo importante"

La Inteligencia Artificial (IA) es el futuro. Si se aprende a usar de la manera correcta se puede convertir en una herramienta de lo más útil para todo el mundo. Esto mismo es lo que pretende enseñar Saúl Vicente, experto en IA a través de sus redes sociales (@saul_vicentem).

El experto en IA ha publicado recientemente un vídeo en el que explica cómo puedes aprovechar al máximo las funciones de ChatGPT-5 y "sacarle todo el jugo". Asegura que puedes hacer que la IA trabaje por ti a diario sin que tengas que estar pendiente. "Puedes dejar de hacer tareas repetitivas y él se encarga de hacerlas por ti". El experto enseña dos maneras para hacerlo:

La primera debes entrar en chatgpt.com/tasks o, en caso de estar dentro de ChatGPT, tan solo debes entrar en tu perfil, luego en configuración, seguido de notificaciones y después en gestionar tareas. "Una vez estés dentro vas a poder programar tareas recurrentes en función de lo que quieras", pero Saúl aclara que debes asegurarte de usar "modelos razonadores", es decir, los que empiezan por la letra "o".

¿Le estás sacando todo el jugo a ChatGPT… o solo lo usas para preguntitas sueltas? Porque ahora puedes hacer algo mucho más potente: 👉 Dejarle tareas programadas que se repiten cada día, sin tener que estar pendiente. Por ejemplo: – Que te busque vuelos baratos todos los días – Que te mande eventos culturales en tu ciudad – Que te resuma las novedades de IA cada mañana – O que te avise si baja el precio de algo que tienes fichado 💡 Solo tienes que ir a chatgpt.com/tasks O desde tu perfil en ChatGPT: Configuración > Notificaciones > Gestionar tareas Ah, y usa un modelo que empiece por "O" (los buenos para razonar). Porque aquí no buscamos velocidad. Buscamos que piense por ti. Esto no es un truco. Es el comienzo de la era de los agentes inteligentes.

Una vez llegados a este punto, tan solo debes decirle qué tarea quieres que haga por ti. El experto pone 4 ejemplos: puedes consultar cada mañana si existe algún evento cultural en tu ciudad; que te envíe cada mañana a una determinada hora un resumen con las principales noticias que te interesen; puedes pedir que compruebe el precio de algún producto que quieras comprar en caso de que baje de precio; o incluso que busque vuelos baratos todos los días.

"Lo mejor de todo es que recibirás estas respuestas en tu correo electrónico", de esta manera lo podrás ir comprobando desde el móvil. En caso de querer cambiar algo, tan solo debes editar cada tarea, ajustando la hora, el contenido o incluso puedes borrarla en el mismo menú. Además, puedes tener hasta 10 tareas activas. "Es perfecto para automatizar lo importante y olvidarte del resto", finaliza el experto en IA.

Una función que a priori parece pequeña pero en realidad es enorme, y es que como dice Saúl: "ya estamos en la era de los agentes inteligentes, hacen cosas por ti sin que tengas que pedírselo cada vez", además asegura que esto "es solo el principio".