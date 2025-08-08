Las prostitutas entran en guerra con Sánchez: desvelan la ruta de prostíbulos y saunas vinculadas al padre de Begoña Gómez

Un grupo de prostitutas ha creado la "ruta del PSOE". Este es un itinerario que lleva desde el Club Arcadia, en Lugo, pasando por el Sauna Princesa en Madrid, hasta llegar al Club La Viña en El Toboso, Toledo.

Las trabajadoras sexuales aglutinadas en la plataforma Stop Abolición, que defiende la regulación del trabajo sexual, crearon esta ruta como una opción para visitar durante el verano, pero también para denunciar "la hipocresía" del PSOE que quiere abolir la prostitución mientras algunos de sus miembros han sido clientes.

Aunque les llaman eufemísticamente "saunas", la ruta señala nueve sitios donde se facilita la prostitución y cuyos dueños eran miembros vinculados a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre los propietarios se encontraba Sabiniano Gómez Serrano, el fallecido padre de Begoña.

La ruta del PSOE. @stopabolicion

"Si no tienes plan para este verano, prueba la ruta abolicionista del PSOE, un paseo por los clubs de la familia Gómez Serrano. Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido", indica el mensaje de la plataforma publicado en su cuenta de X.

El mapa fue presentado como la guía definitiva de "puticlubs, sauna gay y saunas-prostíbulo en su día propiedad de la familia Gómez Serrano, familia política del presidente del gobierno Pedro Sánchez".

De Galicia a Toledo

La "ruta del PSOE" se muestra en un mapa detallado con los diez lugares atribuidos al suegro de Sánchez. Stop Abolition ha incluido la ubicación exacta de cada uno, además de enlaces a medios de comunicación en donde se indica que los prostíbulos están ligados al suegro del presidente.

El mapa incluye locales como el Sauna Adán cerca de la Gran Vía madrileña y próximo al Ministerio de Justicia. También está el Kilómetro Ochenta en Segovia, Sala Olimpo en Garcillán, además del Sauna Azul, Roses Girls y Sauna Mayka. Estos últimos ubicados en Madrid.

La iniciativa de las prostitutas ha surgido como respuesta a la intención de los socialistas de abolir la prostitución en España, una medida que ha provocado rechazo entre las trabajadoras sexuales.

El Gobierno planea remitir a las Cortes después del verano un proyecto de ley para abolir la prostitución con el fin de recomponer el discurso feminista del PSOE tras los escándalos sexuales del 'caso Koldo', Paco Salazar y los prostíbulos de la familia política del presidente.

Parece ser un gesto eminentemente cosmético pues, a día de hoy, el Ejecutivo no tiene garantizado el apoyo de ninguno de los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.

El pasado 18 de junio, cinco días después de que salieran a la luz los audios de Koldo García en los que elegía prostitutas con José Luis Ábalos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que el Gobierno llevará en septiembre al Consejo de Ministros la nueva propuesta para abolir la prostitución.