Crimen en la cárcel de Sangonera (Murcia): un preso utiliza la tapa de una lata de atún para asesinar a otro reo

Esta madrugada, un recluso del centro penitenciario de Sangonera la Verde, Murcia, asesinó a otro interno dentro de su celda, utilizando la tapa afilada de una lata para cortarle el cuello. El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en el módulo 1, conocido como el módulo 'de respeto', destinado a presos con buena conducta.

Fuentes próximas al caso confirman que el ataque resultó fatal y que, a pesar de la rápida actuación de los funcionarios, no fue posible salvar la vida de la víctima. El supuesto agresor fue detenido en el momento y trasladado a una celda de aislamiento tras lo ocurrido.

La Guardia Civil, responsable de las investigaciones en el ámbito penitenciario, ha asumido la instrucción del caso. Desde primeras horas de la mañana, equipos de Policía Judicial y personal forense se encuentran en el lugar realizando el levantamiento del cadáver y recopilando pruebas

La víctima, según han confirmado fuentes penitenciarias, llevaba apenas unos días en el centro. En las últimas semanas, ya se habían registrado varios altercados entre internos, algunos de ellos protagonizados con armas rudimentarias elaboradas a partir de objetos cotidianos, como tapas de latas.

Este tipo de incidentes vuelve a poner sobre la mesa la creciente preocupación por la seguridad dentro de las prisiones y el fácil acceso que tienen algunos internos a elementos potencialmente mortales.

