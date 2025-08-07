El sueño del abogado Antonio Juanico, graduado con su hijo Pablo a los 66 años: "Ahora abriremos un bufete familiar"

Antonio Juanico (Mallorca, 1959) es el claro ejemplo de que nunca es tarde para lograr tus sueños. Ahora mismo puede decir, a sus 66 años, que es abogado. En el proceso ha sido acompañado por su hijo Pablo, que nació en 1998 y pudo graduarse en 2020, mientras que su padre lo consiguió en 2022. Una vez graduados, ambos consiguieron "a la vez" el máster de acceso a la abogacía.

El padre realizó el máster presencial en la Universidad de las Islas Baleares y su hijo en la Nebrija de Madrid. Este sueño compartido no sólo les llevó a poder aparecer juntos en la orla, sino que también les ha llevado a poder comenzar con un bufete familiar: Juanico Abogados.

En el proceso, coincidieron en algún examen, así como en las clases, situación que generó momentos curiosos para los compañeros de clase. "Estudiar con mi padre es un recuerdo muy bonito, mucha gente veía el mismo apellido y se preguntaban si éramos familia, sin esperar que somos padre e hijo. Al entrar a clase se pensaban que mi padre era el profesor", explica Pablo Juanico en conversación con EL ESPAÑOL.

Antonio de 66 años y su hijo Pablo de 26 años. Cedida

Pero la historia académica de esfuerzo y superación de Antonio es muy amplia y se remonta a 1991, año en el que consiguió graduarse en Empresariales. Posteriormente, en 2006, se graduó en Relaciones Laborales. Además, a lo largo de su vida también ejerció desde su propia gestoría, trabajo que compaginó mientras conseguía las titulaciones. "Todo este bagaje sirvió para poder adaptarme a esta nueva experiencia como abogado, ya que conocía aspectos de la rama de mis anteriores estudios".

Cuando consiguió el título de Relaciones Laborales, ejerció como graduado social. Luego se especializó en aspectos laborales, figura que ahora complementa junto a la de abogado. Ahora esa gestoría se ha transformado en un despacho de abogados, materializando un sueño que se remontaba a 10 años atrás, donde tenían un cartel en el salón en el que ya ponía "Juanico Abogados".

Antonio ha sido capaz de motivarse a través de este ejercicio mental, que le ha permitido seguir formándose y a su vez disfrutar junto a su hijo. Además, otro aspecto que motivó a Antonio fue la idea de poder aparecer en una orla con Pablo.

En ocasiones había piques de broma entre padre e hijo por las notas, pero la realidad es que Pablo también fue una parte fundamental del éxito de su padre. Y es que, aunque Pablo tuviese mejores notas por el hecho de tener una situación más sosegada, Antonio logró –gracias a su esfuerzo y tesón– convertirse en abogado. Esto sucedió gracias a que cada día le dedicaba cuatro horas presenciales y dos horas de estudio. Todo ello teniendo además que trabajar.

Antonio y Pablo, más allá del estudio

En una época en la que a muchas personas jóvenes les cuesta sacar tiempo, Antonio, además, disfruta de clases de golf junto a su hijo y demuestra ser una persona muy metódica. Una de las trabas más limitantes a la hora de comenzar una nueva carrera es retomar el hábito de estudio, un proceso que suele atragantarse a menudo. Esta situación se pudo ver subsanada gracias en parte a la ayuda de su hijo, que en ocasiones se ponía a estudiar junto a su padre.

Antonio realizaron el máster de acceso a la abogacía. Cedida

Y es que, en toda historia de éxito, siempre hay personas cercanas que forman parte de él. Es el caso de Pablo, que a sus 26 años, aparte de ser una figura vital para su padre, es también un ejemplo a seguir. A su joven edad ya ha tenido premios como orador, ha podido fundar su despacho de abogados y llevó a cabo la acusación de la primera prisión permanente revisable en las Islas Baleares.

Los valores, la mejor herencia

Al ser preguntados sobre la posibilidad de seguir complementando sus estudios con más carreras, Antonio y Pablo se mostraron ya satisfechos con su estado actual. Pero Antonio ahora tiene el objetivo de alcanzar un C1 en inglés.

"A lo largo de mi vida tuve que comenzar muchas veces de cero", explica. Por estas cosas, Antonio es un claro modelo a seguir para Pablo.

"Así como los padres te pueden dejar dinero, casas, los valores que te deja un ejemplo como este son la mejor herencia. Sobre lo de estudiar algo más, yo estoy muy centrado en penal y no descarto seguir formándome en este campo".

Una vida dedicada al trabajo

Nunca viene mal tener alguien como referente, para Antonio su referente profesional ha sido Bernardo Garcías Vidal, abogado colegiado que cuenta con más de 65 años de experiencia como letrado en activo. "Para mí es un referente profesional a seguir porque no concibo mi vida sin dejar de estar activo a nivel laboral". Aunque la formación académica de Antonio esté más que concluida, la realidad es que en su vida siempre han estado presentes el esfuerzo, el estudio y el trabajo y así lo seguirá siendo.