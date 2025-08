Los 4 consejos de Carla Valls, especialista en oposiciones, para aprovechar el verano: "No es una pérdida de tiempo"

Preparar unas oposiciones es un desafío que requiere esfuerzo, constancia y una buena planificación. Conseguir puesto y sueldo fijo es uno de los deseos de miles de personas en España, por esta razón las plazas en la administración pública están cada vez más solicitadas. Algunos lo hacen por vocación y otros simplemente lo hacen como modo de encontrar estabilidad económica.

El proceso de estudio puede ser largo y agotador y por esta razón Carla Valls, psicóloga especializada en el acompañamiento de opositores, ha publicado recientemente un vídeo en el que da los mejores consejos para aquellos que se están preparando unas oposiciones este verano. El objetivo principal de estos tips es intentar que esta etapa pueda ser más amena para los estudiantes.

Lo primero que quiere aclarar la psicóloga es que "evidentemente", estos consejos van a depender de la oposición que cada persona se esté preparando y del punto en el que se encuentre, por tanto, tendrán que adaptarse según la situación de cada persona.

"Lo primero de todo, sé que voy a empezar por la parte que no le gusta a nadie". El tip número uno, y el cual considera que es el más importante, es el descanso. Cabe aclarar que si la convocatoria está cercana habrá que reducir estos descansos, "pero aunque sea uno, dos, tres días, o una semana, yo te recomiendo que le des un poquito de tregua a tu cuerpo". Además, Carla asegura que este descanso no lo ve como una pérdida de tiempo, sino como una inversión.

El siguiente consejo, más relacionado con el estudio, es "cambiar los horarios, no tus objetivos". Con esto se refiere a que planifiques tus horarios de estudio con flexibilidad. "Si estás acostumbrado a estudiar por la mañana, pero tus amigos planean ir a la playa por la mañana un par de horas, a lo mejor te interesa ir a la playa y estudiar por la tarde", da como ejemplo la psicóloga.

Y el último consejo y uno de los más importantes para los opositores: "no te compares". Cada persona tiene un proceso, una convocatoria y un temario diferente, y por tanto, sus necesidades son distintas a las del resto. Así que Carla aconseja lo siguiente: "Puede que te encuentres con otros opositores que no sigan la misma estrategia que tú durante el verano. Mientras a ti te sirva y te vaya bien no tienes por qué comparar".

Para finalizar insiste una vez más sobre la importancia de encontrar espacios para estudiar, pero también en encontrar espacios para poder descansar.