La nueva vida de Raúl, 'Mozo de Arousa', como diputado del PP: "Hay clichés. Parece que tienes que ser monárquico"

Ya han pasado casi nueve meses desde que Los Mozos de Arousa (Borjamina, Raúl y Bruno) hicieran historia en Reacción en cadena logrando un bote de más de 2,6 millones de euros (2.630.177) para repartirse entre los tres después de más de un año y medio concursando y más de 400 programas disputados.

La vida de los tres jóvenes gallegos ha cambiado mucho. Mientras que el mayor de los Santamaría y Bruno se han embarcado en un nuevo proyecto televisivo en la televisión gallega, A Superfesta, Raúl sigue inmerso en su labor política en el PP gallego.

Y es que el pequeño de los Santamaría, cuando todavía estaba participando en el concurso de Telecinco, se presentó en las listas del PP por Pontevedra a las elecciones del pasado 18 de febrero de 2024, que lideraba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el que compartió viajes y mítines a lo largo de toda Galicia y que, a la postre, consiguió la reelección.

Raúl Santamaría junto a Alberto Núñez Feijóo. Cedida

En poco tiempo, Raúl se ha convertido en una de las piezas más importantes del Partido Popular gracias a su buen hacer en la política y, por qué no decirlo, por el cariño y prestigio logrado en Reacción en cadena, convirtiéndole en una figura en la que confían los votantes por su honestidad y juventud.

El pequeño de los Santamaría encontró un hueco en su apretada agenda para contar a EL ESPAÑOL cómo es su vida en la actualidad, cómo ha visto la incursión de su hermano y de su amigo como presentadores de televisión y cómo ve el nuevo formato que ha sustituido a Reacción en cadena: el concurso Agárrate al sillón.

La televisión

Cuando salió la noticia de que Los Mozos de Arousa volvían a la televisión, muchos pensaron que era para participar en otro concurso. Pero se equivocaban. Cuando se supo que iban a presentar un programa, todo el mundo dio por hecho que Borjamina, Raúl y Bruno estarían en él. Se volvieron a equivocar.

Finalmente, el mayor de los Santamaría y Bruno están recorriendo Galicia visitando sus fiestas con el programa A Superfesta, donde, al final del verano elegirán la mejor, mientras que el pequeño de los hermanos Santamaría sigue inmerso en política.

"Entiendo que Raúl ha elegido otro camino y ya está. Era previsible que esa 'unión' de Reacción en cadena se iba a acabar en cuanto puso su dedicación completa en el Parlamento de Galicia, por lo que ya estaba mentalizado del fin de 'los Mozos de Arousa' tal y como los conocíamos".

"Por suerte, pese a su decisión, quieren seguir contando conmigo o, en este caso, con Bruno y conmigo para nuevos proyectos. A mi hermano lo veo a diario y no me da tiempo a echarlo de menos", asegura Borja entre risas.

Bruno también echa mucho de menos a Raúl, "pero es una nueva etapa dentro de la vida del grupo Mozos de Arousa y también entendemos que él está bien con sus ocupaciones", apunta.

Pregunta.– ¿Cuál es el motivo por el que no ha podido participar en A Superfesta?

Respuesta.– Por incompatibilidad con mi trabajo. La política me exige dedicación absoluta, al cien por cien. Entonces un programa que se graba todas las semanas, en el que es con contrato y que ya no es ser concursante, sino trabajador, y en este caso además de la televisión pública, es incompatible con mi cargo.

P.– ¿Le sorprendió que se lo ofrecieran? Porque ninguno de los tres tienen experiencia como presentadores de televisión…

R.– Cada vez que te ofrecen algo siempre sorprende, pero bueno, en este caso les han elegido como presentadores porque saben que son naturales, le caen muy bien a la gente. Creo que Borja y Bruno encajan perfectamente en el formato, que es recorrer las fiestas de Galicia, hablando con las personas, y un poco siendo como somos nosotros, y en este caso como son ellos.

Creo que por eso nos tuvieron en cuenta los tres, porque como en el programa estábamos como en casa. Además nos gustaba hacer también publicidad de nuestras fiestas, y solíamos llevar cosas a Reacción en cadena, pues se fijaron en esos detalles y fue el motivo por el que quisieron contar con nosotros.

Raúl Santamaría. Cedida

P.– ¿Qué faceta de Borja y Bruno están viendo los espectadores que les sorprenderá?

R.– Lo primero que han visto es el contraste entre los dos, son dos personas muy diferentes, que creo que pueden complementarse bien para un programa como este. También están viendo la espontaneidad, esa naturalidad delante de la cámara, y su buen humor.

P.– ¿Echa de menos estar con ellos recorriendo pueblos?

R.– Es cierto que fue un año y medio muy intenso en Reacción en cadena, pero ahora estoy muy a gusto en la faceta en la que estoy y quiero dedicarme al cien por cien a la política. No es algo que diga: "Jo, me da muchísima pena", es cierto que si no estuviera en esto, pues sí que me habría gustado estar en A Superfesta. Pienso que formamos un grupo muy bueno los tres y que, seguramente en el futuro, pueda haber algún proyecto, pero en este caso a mí me pilla inmerso en otro y por eso lo veo con otros ojos.

P.– ¿Qué le han dicho familiares y amigos sobre el papel que están realizando su hermano y su amigo en A Superfesta?

R.– Mis padres ven el programa, les gusta mucho, y dicen que lo están haciendo mejor de lo que esperaban para ser la primera vez que están como presentadores. Mucha gente me pregunta que por qué no estoy con ellos, que si estamos enfadados, pero es porque hay personas que todavía no sabían que estoy al cien por cien en la política, pero me dicen que entienden perfectamente que no esté y que he tomado una buena decisión porque al final es en la faceta que estoy yo ahora. ¿Y de ellos? Que se alegran un montón, que lo están haciendo genial.

P.– ¿Qué le parece que el sustituto de Reacción en cadena sea Agárrate al sillón con Eugeni Alemany y un concursante tan conocido como Rafa Castaño?

R.– En cuanto al presentador, yo no lo conocía, no sabía cómo era, pero la verdad es que me está gustando bastante. Me daba pena que no continuaran con Ion Aramendi, pero es cierto que sería como seguir un poco la dinámica de Reacción en cadena, no parecería un cambio de concurso sino un poco lo mismo. Agárrate al sillón me está gustando bastante, y espero ver pronto a Ion, porque el cariño que le tengo es muy grande, en otro proyecto.

Y creo que tomaron una buena decisión trayendo al concursante que se ha llevado el premio más alto de la televisión participando en solitario, y si es un concurso en el que tiene que haber un campeón, pues Rafa Castaño es el mejor.

P.– ¿Qué planes tienes para el verano? ¿Y después?

R.– Para el verano, descansar (risas). Es el primer verano que estoy sin programa en los últimos años y en el que realmente puedo decir que tengo algo de tiempo para mí. Es cierto que la política, al final, sobre todo a nivel local, te exige estar en muchos actos, muchas fiestas, muchas celebraciones, y bueno, me dedicaré a eso. Pero me tomaré unos días de vacaciones en Alicante para disfrutar un poco de los amigos y de la familia… ¿Después del verano? Volver a la rutina, y seguir trabajando para la gente de Galicia.

En la política desde joven

Raúl siempre era de los primeros en el colegio e instituto que se apuntaba a los grupos de debate, y esa afición ha ido aumentando a lo largo de los años desembocando, poco a poco, en el mundo de la política.

"Por la asociación me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. En su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular, no tenía un grupo de nuevas generaciones desde hacía años, y que porqué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo", recuerda Raúl.

En el año 2019 se celebraron las elecciones municipales y el que fue candidato le ofreció ir en las listas de número 12. A mitad de legislatura entró, con 21 años (cumplió los 22 a los dos meses de ocupar su cargo) como concejal en Vilagarcía.

Raúl Santamaría. Cedida

"Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y en esta última, en las elecciones municipales del año pasado, volví a ir de número con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades", explica.

P.– ¿Cómo se ve en el mundo de la política?

R.– Siempre estuve ligado a la política autonómica, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo, y provincial, desde muy joven. Mi relación con Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, es muy buena porque le conozco desde que era presidente provincial del partido en Pontevedra.

En cuanto él me dijo que quería contar conmigo para las listas fue una decisión muy complicada. Y me explico. La televisión y la política eran difíciles de compaginar, cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un 'no' por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más.

Ellos tuvieron que tomar también sus decisiones, Bruno tuvo que dejar a un lado las últimas asignaturas de la carrera, y Borja su trabajo. A mí me parecía muy feo dejar el programa por la política debido a la incompatibilidad en cuanto a horarios, a pesar de que era una oportunidad muy buena.

Se lo trasladé al partido, me dijeron que lo valorarían y me devolvieron la llamada para decirme que no me preocupara, que no pasaba nada por el tiempo que tuviera que faltar en campaña porque entendían que estaba en un equipo con dos personas más, que grabara lo que tuviera que grabar, y que el tiempo que estuviera en Vilagarcía lo destinara a la campaña.

Tras las elecciones compaginé ambas cosas, ya que la productora me dijo que mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas. Una vez que salimos, me he volcado totalmente con la política.

P.– ¿Se ve en política nacional?

R.– La política nacional ya son palabras mayores. Primero voy ver cómo va a nivel autonómico, si me gusta o no, quizás veo que no es lo mío. Al final llevo ocho años en política, me gusta, pero también digo que en el momento que vea que no es mi sitio, no voy a estar por estar. Tengo que ver que mi decisión importa, que puedo aportar y si no, pues también tendré que dejar la política a un lado. Está claro que la enseñanza es a lo que me gustaría dedicarme en un futuro.

P.– ¿Qué es lo que más le llama la atención del mundo de la política?

R.– Porque estoy descontento con la política nacional. Por cómo se afronta la política, que ahora parece que todo tiene que ser discusión, todo tiene que ser yo más, tú más… Yo entiendo la política como algo para ayudar realmente a la gente, y eso ahora se distorsiona cada vez más.

Lo vimos con el tema de la amnistía, que prevalece muchas veces más tener el puesto, tener el sillón, que no solo pasa en la política, también en más ámbitos. Yo me metí en la política para intentar ayudar a la gente.

Me dan igual las ideas de un lado de otro. Mis amigos me suelen decir que parece que no tengo ideas del PP, y yo les digo: "A ver, ¿cuáles son las ideas del PP?". Es decir, que parece que si eres del PP tienes que te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico… hay unos clichés que yo no los comparto.

Raúl. Cedida

Es cierto que en muchas áreas mis ideas van más acordes a las de centroderecha, por eso yo me siento cómodo en el Partido Popular. Pero eso no quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos.

Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido. Cuando me propusieron lo de las listas les advertí que aceptaba para ser una voz crítica en el partido, no una cabeza que diga sí a todo, diré lo que está mal y lo que se puede mejorar.