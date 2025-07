Las 22 familias en huelga de hambre en Vizcaya porque el colegio de sus hijos se queda sin ayuda: es de educación especial

Las 22 familias de los niños "de altas capacidades" del Colegio Osotu Lanbarri, en Güeñes (Vizcaya), se han visto obligadas a convocar una huelga de hambre indefinida como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de las subvenciones prometidas por parte del Gobierno Vasco a la institución educativa.

El Colegio Osotu Lanbarri es una fundación sin ánimo de lucro que abrió sus puertas en 2018. Desde el centro abogan por la educación emocional y el entorno de seguridad para el alumnado.

En julio de 2023, el AMPA de Osotu Lanbarri llegó a un acuerdo con el Gobierno Vasco por el que se le concedería una subvención para los cursos 2023-2024 y 2024-2025.

Sin embargo, el pasado curso recibieron "casi 300.000 € menos de lo acordado y en este 2024-2025 no nos han dado nada", cuenta Aitor García Rey, presidente del AMPA. "El colegio ha hecho todo lo pedido por el Gobierno, pero las ayudas no han llegado. Se han negado sistemáticamente a hablar con nosotros".

Como consecuencia, los padres de los alumnos y el profesorado se manifestaron ayer, a las 19:00 horas, en las calles de Bilbao. Decenas de personas se movilizaron bajo el llamamiento: "Ante el silencio del Gobierno Vasco, las familias de Osotu salimos a la calle".

Manifestación de ayer a las 19:00 en Bilbao, Vizcaya. Cedida

Desde entonces, y a pesar de ser festivo en la provincia de Vizcaya, donde se encuentra el colegio afectado, más de una veintena de familias se amontonan a las puertas de la sede del Gobierno Vasco, en la calle Gran Vía 81 (en Bilbao), con intención de ser escuchadas por la administración y obtener una solución ante la problemática. Han convocado una huelga de hambre indefinida, a la que cada vez se suman más personas, haciendo turnos de hasta 3 días sin comer.

El Gobierno Vasco ha decidido emplazar los trámites de ayudas al 2 de septiembre: "Para nosotros es inviable porque para entonces no va haber colegio", dice Aitor García en conversación con EL ESPAÑOL. "Si no nos hacen caso, si no hay un cambio por parte de la administración, cuando llegue septiembre no vamos a tener colegio".

También denuncia el conflicto Iratxe Díaz, madre de uno de los alumnos afectados: "Que nos digan que el 2 de septiembre nos sentemos a hablar es como si se riesen en nuestra cara. Ni nosotros podemos tener a los niños sin escolarizar, ni el profesorado puede esperar a ese día porque tienen que asegurarse un trabajo con el que poder comer".

Cuenta el presidente del AMPA, Aitor García, que el colegio ha terminado con sus ahorros intentando sostener la situación, así como que los padres y madres de los niños han adelantado todas las cuotas posibles. Las familias se ven envueltas en la incertidumbre y la angustia: "¿Cómo se reubica a más de 200 chavales que por fin habían encontrado un sitio donde formarse?", lamenta Iratxe Díaz.

Pancartas en la manifestación de Bilbao, Vizcaya. Cedida

Ante la situación, los afectados han tanteado las posibles soluciones, ya que "los niños no pueden quedarse en casa, es alegal", comenta Iratxe. "A estas alturas están todas las plazas de los colegios cubiertas. Somos unas 700 personas sin respuesta, tratando de mantener la calma".

"No hay tiempo. Nos hemos encontrado con esto como un tortazo. Una huelga de hambre no es ninguna broma", sentencia Iratxe Díaz.