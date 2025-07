Esttik, 'youtuber' gastronómico tras probar las hamburguesas y bocadillos de Mercadona: "Está buenísimo. Está en mi top 1"

Josué Montero, más conocido como Esttik, es un creador de contenido español que se dio a conocer a través de sus redes sociales por sus retos de comida, así como por compartir sus experiencias gastronómicas. El malagueño ha publicado un vídeo en su canal de YouTube probando las nuevas hamburguesas y bocadillos del supermercado español Mercadona con el objetivo de averiguar si merece la pena en relación calidad-precio.

Entre los platos seleccionados se encuentran: el bocadillo de jamón, el bocadillo serranito, el brioche vegetal, la hamburguesa con queso y la hamburguesa doble. Cinco platos en los que se ha gastado tan solo 19 euros.

La cata comenzó con el producto más barato, el bocadillo de jamón (2,50 euros). A primera vista, le decepcionó porque pensaba que tan solo contenía jamón serrano, pero al revisarlo por segunda vez se llevó la sorpresa de que también contenía tomate. "Para 2,50 euros no está nada mal", el youtuber le da el aprobado, "no le puedo poner mala nota y además te saca de muchos apuros".

En el siguiente lugar, el serranito (4,50 euros). La sorpresa fue inmediata: "Mira qué pedazo de bocadillo". Estas fueron las primeras palabras que pronunció el malagueño al abrir el paquete, seguidas de un: "Está buenísimo. Creo que es el mejor bocadillo que me he comido en mi vida de un supermercado".

El tercer producto en catar fue la hamburguesa con queso (3 euros). A pesar de que no ha sido la comida que más le ha sorprendido, asegura que no está mal para el precio que tiene, incluso confiesa que la elegiría antes que las de la famosa cadena de comida rápida, McDonald's.

En penúltimo lugar, el brioche vegetal con jamón cocido (3 euros). Visualmente le agrada y le nota incluso un olor dulce. "Poca broma, de todos los productos que he probado me quedo con este. No me ha disgustado la verdad".

Y para finalizar esta degustación, "la joya de la corona", la hamburguesa doble (6 euros). Tras ver numerosas opiniones en redes, las expectativas eran bastante altas. Y como era de esperar, la hamburguesa cumplió con lo prometido: "Está buena, la textura se nota que es 100% carne". Le daría un 8,5, pero como no está recién hecha le baja un punto.

En definitiva, "calidad-precio aprobado", finaliza el youtuber malagueño.