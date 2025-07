Unai y Mariona, los españoles que han sacado un 45 sobre 45 en el Bachillerato Internacional: esta es la carrera que estudiarán

Existe una tercera vía para acceder a una carrera universitaria en España más allá de superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o un grado superior de Formación Profesional. Existe un programa que si el aspirante lo aprueba con nota puede ingresar en cualquier universidad en el grado que quiera. Fue lo que estudió la infanta Sofía en Gales y que, muy posiblemente, le abra las puertas a una universidad española.

Se trata del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional –de ahora en adelante PD–, el cual ha adquirido un gran prestigio por todo el mundo durante casi medio siglo. Por ello, la mayoría de sistemas universitarios y de universidades lo aceptan como vía de acceso a la facultad sin necesidad de hacer la Selectividad, al menos en el caso de España.

Y aunque la segunda heredera al trono de España superó el programa, no ha conseguido la perfección. Algo tan inusual que los mayores expertos en el PD en España califican al 45 sobre 45 –la máxima nota posible– “como un unicornio que no se ve”. Pero se ha visto. Se ha avistado. Dos alumnos españoles, Unai Turnes (Sanxenxo, 2007) y Mariona Montané (Barcelona, 2008), han conseguido la nota perfecta en el PD del Bachillerato Internacional.

Mariona Montané, en su colegio. Cedida

Estos dos jóvenes han culminado sus estudios con la máxima nota posible, equivalente a un 14 sobre 14 en la Selectividad española, lo que provoca que ya hayan podido escoger las carreras de sus sueños. Él estudiará el grado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y ella el grado en Odontología en la Universidad de Barcelona.

Pero este gran éxito no habría sido posible sin la formación que han recibido Unai y Mariona durante todas sus vidas. Los dos se han formado en sendos colegios del Grupo SEK, la institución que introdujo el PD en España en 1977. Hoy, el Bachillerato Internacional ya no sólo se imparte en estos centros, sino en 200 colegios de toda España, de los cuales hay 49 públicos.

Similitudes en la perfección

Lo que está claro es que tanto Unai Turnes y Mariona Montané, pese a vivir en dos puntos de España muy distintos –Pontevedra y Barcelona–, tienen unas vidas con muchas similitudes. Los dos jóvenes del 45 sobre 45 en el PD no sólo han estudiado en, respectivamente, el Colegio SEK-Atlántico y el Colegio SEK-Catalunya, sino que ambos proceden de familias dedicadas al mundo sanitario.

“Mis padres son médicos, por eso quiero estudiar Medicina. Además, me apasiona la Biología y la Química y tener la oportunidad de trabajar con personas”, explica Unai en conversación con EL ESPAÑOL. “Mis padres, Daniel Montané y Cristina Abellaneda, también son médicos y por eso siempre he estado expuesta al mundo sanitario, pero he optado por la Odontología porque no cargas todo el día con responsabilidades tan grandes y además me gusta el trabajo manual”, añade Mariona, por su parte.

Sea como fuera, tanto Unai como Mariona se han ganado el derecho a elegir su futuro. Desde muy pequeños, ambos han brillado y han ido cosechando éxito tras éxito antes de alcanzar el 45 sobre 45 en el PD.

Una imagen del Colegio SEK-Atlántico (Pontevedra), donde estudió Unai Turnes. Cedida

Mariona cuenta que a lo largo de toda la ESO siempre ha obtenido unas calificaciones excelentes hasta llegar al “casi 10” en cuarto. En el caso de Unai su media a lo largo de la Secundaria obligatoria también rondaba el sobresaliente. Otro paralelismo entre las exitosas carreras académicas de estos alumnos del SEK, pero no el último.

Ambos jóvenes se reconocen abiertamente “de ciencias”, destacando la Biología, la Química, la Física o las Matemáticas entre sus asignaturas favoritas. De hecho, no sólo sus ascendencias sanitarias les empujaron a realizar un Bachillerato Internacional enfocado en las ciencias, sino que los dos tuvieron dos profesores que marcaron un antes y un después en sus trayectorias académicas.

En el caso de Unai, fue su profesora Ludi, de Biología, la que le inoculó tal gusto por esta asignatura que cuando tuvo que elegir su futuro no dudó en continuar por ese camino. Lo mismo le ocurrió a Mariona, pero en su caso fue Marc, también profesor de Biología, quien le descubrió un campo tan apasionante que la condujo a realizar su PD especializándose en esta materia.

En el Bachillerato Internacional

Cuando acabaron la Secundaria obligatoria, ante Unai y Mariona se abrió el mismo dilema. ¿Realizar el Bachillerato nacional o el internacional? En sus colegios había oferta de ambos y los dos alumnos se decantaron por el PD. “Yo lo hice porque había hecho en mi colegio los programas anteriores y una profesora me dijo que sería interesante de cara a no cerrarme puertas en el extranjero”, explica Mariona. “Yo dudé mucho, la verdad, pero al final elegí cursar el Bachillerato Internacional porque se adaptaba mejor a mi forma de ser y aprender”, confiesa Unai.

Pero, ¿cómo es este método? Según explican sus creadores, “el currículo del PD está formado por seis grupos de asignaturas y los componentes troncales: Teoría del Conocimiento, Creatividad, Actividad y Servicio y la Monografía”. Esas seis asignaturas pueden ser Matemáticas, Lengua, Biología, Química, etc., es decir, las asignaturas propias del Bachillerato. La diferencia radica no sólo en su método de enseñanza, que es “muy práctico y que huye de la memorización para aplicar en cada ejercicio los conocimientos y competencias adquiridas”, sino también en su método de evaluación.

“Cada asignatura se califica sobre 7, es decir, si un alumno tiene perfectas las seis asignaturas y los componentes, tendría una calificación máxima de 42. A esto se le pueden sumar tres puntos adicionales que surgen de la combinación de Teoría del Conocimiento y la Monografía. Es decir, la máxima nota en el IB es un 45, pero eso es un unicornio. No se ve. Realmente, a partir del 24 se considera el programa como superado y las notas de los aprobados, evidentemente, van desde el 24 hasta el 45”, explicaba hace unos meses a EL ESPAÑOL Cecilia Villavicencio, directora de uno de los seis colegios españoles del Grupo SEK y experta en estos programas.

Unai Turnes y Mariona Montané han sido esos “unicornios” al conseguir ese 45 sobre 45. Es un gran mérito al alcance de muy pocos. Los dos chicos han obtenido durante sus dos años de Bachillerato Internacional las máximas notas en todas las asignaturas, es decir, un 7. Eso sí, los dos coinciden en que “el segundo año fue más difícil que el primero”.

Mariona Montané es una apasionada de la hípica. Cedida

Pese a ello, a lo largo de sus exitosas carreras académicas, Unai y Mariona no sólo han estudiado. También han tenido tiempo para cultivar sus pasiones. Él practicaba baloncesto, aunque lo dejó hace un tiempo, además de karate, donde es cinturón negro y ha llegado al primer dan. Además, es un apasionado de la guitarra hasta el punto de pertenecer a un grupo de música pop-rock.

Mariona, por su parte, es una apasionada de la hípica y del tenis, aunque reconoce que el deporte de raqueta lo practica con menor asiduidad. Aparte de ello, le gusta leer y esta chica, que sólo tiene 16 años –inició segundo de Primaria y lo acabó en tercero por su alta capacidad–, cuenta que sus géneros favoritos son la ciencia ficción y los thrillers.

A partir de septiembre se abre un nuevo horizonte en las vidas de Unai y Mariona. Comenzarán las carreras que han querido –y donde han querido– gracias a obtener esos “unicornios”. Esos meritorios y poco usuales 45 sobre 45 en el Bachillerato Internacional. Ahora, a brillar en la universidad.