Elena explica cómo se sacó las oposiciones en 10 meses: "Me dijeron que no era una opositora de verdad"

Cuando alguien se propone sacarse unas oposiciones hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta: la cantidad de temario, las horas de estudio, la constancia o la planificación, entre otros. Por esta razón, Elena, funcionaria de educación, ha querido compartir con sus seguidores a través de TikTok cómo consiguió aprobar en tan solo 10 meses.

Cabe aclarar, que no todas las oposiciones requieren del mismo tiempo de estudio y en este caso, la joven funcionaria se presentó a las oposiciones para Secundaria de Inglés, con tan solo un mes de experiencia.

"Os voy a contar cómo me saqué las oposiciones en 10 meses siendo la persona más procrastinadora que yo conozco", así comienza la profesora a relatar, de manera divertida, su experiencia. Cuando uno empieza a prepararse unas oposiciones muchos suelen tender a compararse con otras personas que llevan estudiados más temas, se organizan mejor o estudian más, y esto es algo que todo el mundo debe evitar.

"tú no eres una opositora de verdad, los opositores no se echan siestas"

"A mí siempre me ha costado horrores concentrarme y planificarme, entonces esta comparación a mí me generaba una culpabilidad y ansiedad increíbles", recuerda la funcionaria. Es más, nunca se olvidará de un bibliotecario que al verla llegar a las cinco de la tarde le dijo: "tú no eres opositora de verdad, los opositores no se echan siestas". Para solucionar este problema hubo dos cosas que a Elena le ayudaron "enormemente" durante este proceso.

La primera es una aplicación a la que la funcionaria asegura "le debe la vida y haría todo por ella". Ya había probado otras del método pomodoro, pero ninguna le convencía del todo. Se trata de Flora. Con esta aplicación cada persona se puede fijar los objetivos que considere necesarios. El objetivo de esta aplicación es evitar usar el móvil durante un tiempo determinado de estudio.

Además, esta aplicación también te permite ver las estadísticas de cuánto has ido estudiando al día. "Para mí esto era muy motivador", cuenta la profesora.

Y lo segundo que le ayudó mucho durante esos 10 meses fue ir a terapia. "Ayudó mucho a dejar ir esa culpabilidad y pensar que si solo he estudiado media hora un día ya es más que nada". En el vídeo finaliza aconsejando a sus seguidores a no compararse con nadie, ya que cada persona y proceso es único.