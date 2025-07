Marta, funcionaria de justicia, te da consejos para sacar las oposiciones: "Haz una rutina que te venga bien a ti"

Sacarse unas oposiciones puede ser para muchos un desafío que requiere esfuerzo, constancia y una buena planificación. La cantidad de temario y las horas que hay que dedicar para su estudio terminan siendo algo abrumadoras para muchos. Por esta razón, Marta, funcionaria de Justicia ha querido compartir con sus seguidores a través de TikTok los errores que cometió y consejos para evitar cometer los mismos.

"Cuando comentes que vas a empezar a opositar, lo primero que te va a decir todo el mundo es que necesitas una rutina, unos horarios, una organización para estudiar", la funcionaria reconoce que es un consejo totalmente válido. Asegura que es cierto que sin ningún tipo de rutina u organización, es imposible estudiar, ya que no te va a rendir el tiempo.

No copiar rutinas

A pesar de ello, Marta aconseja lo siguiente: "Tienes que hacerte una rutina y unos horarios que se adapten a ti". Cuando la joven decidió tomar el camino de las oposiciones, siguió el ejemplo de su mejor amiga que había opositado a Hacienda, es decir, levantarse antes de las 6 de la mañana a estudiar. Por tanto, para Marta la clave para aprobar unas oposiciones era despertarse temprano; sin embargo, este fue uno de los errores que cometió la joven funcionaria.

#estudiar #opoconsejos #tipsdeestudio #funcionario #funcionaria #rutinadeestudio #study ♬ sonido original - marta @martawillbehere Aquí comienza una serie de consejos que voy a compartir con vosotros para hacer la oposición algo más fácil y llevadera. Pero no te autoengañes, ningún consejo va a ser una técnica secreta para memorizar 500 artículos en media hora, en una oposición lo principal es estudiar, ahora bien, lo que podemos hacer es adaptar nuestro entorno, nuestras rutinas y hacer pequeñas cosas que nos hagan más fácil (e incluso placentero) el hecho de ponernos a estudiar 🫰🫶 #oposiciones

"Yo todos los días me proponía levantarme súper temprano, pero la mayoría de días no cumplía", recuerda la funcionaria. Sentía que cuando fracasaba en el propósito de madrugar, había perdido todo el día hasta que se dio cuenta de que esa rutina no se adaptaba a ella.

Ella nunca ha sido una persona de mañanas; es más, cuando más le cunde el tiempo es por la tarde-noche. "Yo me sentía todavía fresca y seguía, a veces seguía hasta las diez". Pero es que había otras veces que a lo mejor sí que hacía una pausa, cenaba y luego me volvía a poner, y a lo mejor me ponía a estudiar hasta las dos, tres de la madrugada", con esta rutina de estudio, levantarse a las seis de la mañana se le hacía imposible.

Tras haberse dado cuenta del error que cometió, Marta aconseja a los futuros opositores que se analicen. "Seguramente te acuerdes. O si no, intenta recordar si tú eras de los que antes de un examen te quedabas hasta las cuatro de la mañana estudiando o eras de los que te ponías el despertador a las cuatro de la mañana para despertarte y ponerte a estudiar antes del examen". Y si ha pasado mucho tiempo y no lo recuerdas, haz pruebas.

"Hazte la rutina, hazte el horario, pero haz tu rutina y tu horario, siempre pensando en lo que a ti te venga bien y no en lo que haya hecho otra gente", finaliza la funcionaria, no sin antes lanzar unas palabras de ánimo para aquellos que están comenzando a estudiar o ya están en las últimas fases.