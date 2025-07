Mario Ortiz, experto en nutrición, prueba los platos de Mercadona: "Son alternativas para una mejor alimentación"

Mario Ortiz, experto en nutrición que se interesó por llevar un estilo de vida saludable desde la adolescencia, ha podido convertirlo en su trabajo gracias a las redes sociales. Con casi 500 mil seguidores en Instagram ofrece un contenido relacionado con la salud y la alimentación.

Mantener una vida saludable se ha convertido en una parte fundamental de la rutina de muchas personas hoy en día, especialmente ahora, en pleno verano. Para ello, no solo es esencial hacer deporte, también es primordial contar con una alimentación saludable y para ello Mercadona ofrece numerosos productos para mantener una dieta saludable.

En este contexto, Mario no solo recomienda alimentos bajo la marca de Hacendado para tener una alimentación sana, también ofrece alternativas para esos días en los que no apetece tanto cocinar o no tienes mucho tiempo: los platos preparados de Mercadona. Siendo esta una de las secciones favoritas de muchos consumidores, no solo por sus precios, también por su sabor y calidad.

En esta ocasión, ha recomendado a sus seguidores cuatro platos preparados que pueden servir como "alternativas que nos pueden ayudar a llevar una mejor alimentación":

En primer lugar, el pollo al curry con arroz basmati. Este plato, a diferencia del resto, no se encuentra en la sección de platos preparados, sino en la nevera. Por 2,80 euros lleva una porción de 280 gramos con un bajo contenido en grasas saturadas y azúcares, y un aporte de 8,2 gramos de proteínas por cada ración. Es ideal para aquellos que quieren una opción rápida, nutritiva y llena de sabor. El experto en nutrición asegura que "los ingredientes pueden aportar beneficios significativos a nuestra dieta".

La segunda recomendación es el salmón con arroz y verduras. Se trata de un bol de 400 gramos por 5,75 euros. Está compuesto por salmón marinado, salsa romescu, arroz y verduras asadas: calabacín, patata, pimiento rojo y boniato. Este plato no solo destaca por su sabor, sino también por su valor nutricional y Mario lo tiene claro: "La verdad es que está tremendo".

El tercer plato es ideal para el verano, una ensalada de pasta compuesta por atún, huevo cocido, surimi, mix queso y cebolla con monodosis. Por tan solo 4 euros puedes llevarte un bol de 366 gramos de un contenido bajo en grasas, una cantidad apropiada de carbohidratos y proteínas de alta calidad. "Aunque lleve surimi, es poca cantidad y el resto de ingredientes son bastante top", aclara el experto en nutrición.

Y por último, es otra novedosa ensalada de pasta con marisco compuesta por pasta, potón, gambón, langostino, aceituna negra, zanahoria y cebolla roja encurtidas con monodosis. Por un precio de 5,50 euros "lleva una cantidad generosa de marisco". Es una estupenda opción nutritiva y sabrosa que aporta una gran cantidad de beneficios para la salud.