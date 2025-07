Los trucos de don Fernando Frías, el notario más joven de España, para superar la oposición: "Se me caía el pelo"

Fernando Frías Fontes con 24 años ha superado recientemente una de las oposiciones más complicadas del país: la de notario. Con más de 150 temas, el pasado 14 de mayo el joven obtuvo una nota de 19,70 sobre 20, convirtiéndose en el notario más joven de España con la nota más alta de la historia.

Ha conseguido este récord a base de sacrificios que no cualquier persona está dispuesto a afrontar. Así lo contaba recientemente en ConPdePodcast, un canal variado de entrevistas, presentado por Luis Usera. Un proceso que suele durar 5 años lo ha conseguido en tan solo 21 meses y estos son algunos de los trucos que Frías utilizó:

El joven notario tuvo dos fases durante la preparación: durante los primeros 9 meses llevaba un ritmo de un opositor normal, es decir, estudiaba unas 9 horas al día –de 9:00 h a 14:30 h y de 16:00 h a 20:30 h– aproximadamente 3 o 4 temas por semana y tras la sesión de estudio descansaba realizando algún deporte o tocando la guitarra, ya que en un principio Fernando no tenía pensado presentarse a dichas oposiciones.

"Cuando termino la primera vuelta de temas veo que sale la oposición y digo ¿qué pasa? Tenía como una intuición genuina de querer intentarlo, pero sabía que era un poco locura", recuerda Frías. Uno de sus dos preparadores le dijo que tenía que intentarlo, pero "que tenía que ir con todo". Por otra parte, el otro le aseguraba que era una locura. Y tras dos días de reflexión tomó una decisión: "Aquí empieza mi segunda oposición".

Para llegar al examen tenía que estudiarse un tema al día y para ello llevó a cabo un sistema acumulativo. "Este sistema consiste en estudiarse un tema, me lo cantaba una vez, me lo volvía a cantar al día siguiente y a partir de ahí entraba en una rueda de repaso cada dos días, cada cuatro, ocho y así sucesivamente". Llegó a un punto que comenzó a ser muy duro porque poco a poco iba teniendo menos horas de estudio.

Había que prescindir de todo tipo de descansos "hasta que no pueda más". Cambió los hábitos de estudio y en lugar de acabar a las 20:30 h de estudiar lo alargó hasta las 00:30 h. Incluso prescindió de su único día de descanso para intentar llegar a estudiarse todo.

Otro cambio que realizó fue pasar de estudiarse un tema cada día y medio a estudiarse tres temas al día. En un mes se había estudiado 70 temas. Llegados a este punto las relaciones sociales eran nulas, pero Fernando lo tuvo claro desde el principio "prefiero apostar y tirarme un año sin tiempo de calidad con mi familia y amigos, que igual tirarme cuatro a ese ritmo".

Tuvo el apoyo de sus amigos y familiares y tras comentarles cuál era su plan comenzó "el encierro total". "Salía de casa una vez cada 20 días a cenar con mi padre de 22:30 h a 23:30 h, y no volvía a pisar la calle hasta dentro de otros 20 días". No veía a nadie y tampoco utilizaba el teléfono durante las horas de estudio y a pesar de vivir con su familia les veía poco, "a la hora de comer y poco más, solo salía para beber agua o ir al baño".

Además, comía solamente una vez al día. "Nunca he desayunado, cuando madrugo no tengo hambre, pero el problema es que también tuve que prescindir de la cena porque no me concentraba con un plato en la mano, así que lo que hacía era comer más a la hora de la comida para no tener que cenar".

Este exceso de esfuerzo le trajo consecuencias que aún, a día de hoy, sigue sufriendo como pitidos constantes en los oídos. También se le empezó a caer el pelo o se le irritaba la cara debido al estrés y la dermatitis. Incluso empezó a perder musculatura debido al estilo de vida sedentario que estaba llevando. Afortunadamente, en cosa de un mes ya estaba totalmente recuperado "el cuerpo se acostumbra a todo, tanto a 15 horas de estudio como a lo bueno".