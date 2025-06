Jose Calleja, chef de Surtopía, tras probar los gazpachos de supermercado: "Este huele a cartón y está desequilibrado"

Ya estamos en verano. Esto significa que comienza la temporada de comer platos frescos con el objetivo de pasar el calor lo más ameno posible. Si revisamos la gastronomía española, hay un plato ideal para esta época del año y además es uno de los favoritos de muchos: el gazpacho andaluz.

Este sencillo plato tan solo lleva tomate, pimiento, cebolla, pepino, ajo, agua, aceite, sal y vinagre en su receta tradicional. Nueve simples ingredientes que deberían tener todos los gazpachos que se pongan a la venta, sin embargo, Jose Calleja, cocinero andaluz, duda que los de supermercado se rijan por esos parámetros.

Por esta razón, EL ESPAÑOL ha querido contactar con el experto para explicar cuáles son los mejores gazpachos envasados de los principales supermercados de España. El chef, nacido en Sanlúcar de Barrameda, es un profesional de la cocina andaluza que empezó en este mundillo "por casualidad" y que actualmente dirige el restaurante Surtopía en el número 106 de la calle de Núñez de Balboa, en Madrid.

Jose Calleja sirviendo el gazpacho de Aldi. M.H.

Se mudó a la capital hace 25 años con el objetivo de formarse profesionalmente y en 2012 tuvo la posibilidad de abrir su propio restaurante. En Surtopía, como buen andaluz, trabajan la cocina de su tierra, aunque Calleja lo prefiere definir en el siguiente orden: "cocina sanluqueña, gaditana, almeriense y andaluza, porque soy de Sanlúcar y he vivido mucho tiempo también en Almería. Esa sería la seña de identidad del restaurante". Y, como buen restaurante andaluz, el gazpacho es uno de los platos que se encuentran en su menú, pero con un toque especial. Ahora mismo, disponen de un "gazpachomole", una mezcla entre gazpacho y guacamole.

Dada su experiencia en el sector, este periódico ha visitado sus fogones para que valore los gazpachos de marca blanca de cuatro supermercados: Mercadona, Aldi, Dia y Alcampo. Las refrescantes bebidas envasadas en bricks de 1 litro han costado entre 1,59 y 2,29 euros. Y para su correcta valoración, el cocinero se basará en cinco criterios: sabor, olor, textura, color y los ingredientes. Al final de la cata, Jose elaborará un ranking de los mejores y peores gazpachos.

La cata

Una vez definidos los criterios y servidas todas las bebidas, da comienzo a la cata con el gazpacho de Aldi (1,59 euros el litro). "De color era el que más me gustaba y en boca está bastante bueno. Está equilibrado, percibes el tomate, percibes el pepino, percibes mucho el pimiento, de vinagre está muy bajito, que a mí especialmente no me gusta que lleve mucho vinagre". Lee sus ingredientes y es justo lo que se esperaba: solo tiene los ingredientes originales.

Lo primero que nota y le resulta curioso del gazpacho de Hacendado (1,60 euros el litro) es que el del gigante español no lleva cebolla, pero sí agua, aun así no se nota nada aguado. "Me gusta mucho el color intenso que tiene y también se notan los posos de verdura natural". Asimismo destaca el buen sabor que tiene y el buen equilibrio de sus ingredientes.

En tercer lugar, prueba el gazpacho del supermercado Dia (1,69 euros el litro). Soso. Esto es lo primero que ha notado el chef gaditano al saborear la bebida de origen andaluz. "No sabe a nada y destaca el sabor a pimiento por encima del resto de ingredientes". Además, no le gusta que contenga zumo de limón. Es algo que suelen hacer muchas marcas para que no se oxide el producto, pero Jose aclara que esa función también la hace el vinagre.

"El vinagre tiene un toque ácido y dulce, mientras que el zumo de limón es agrio y ácido, por lo tanto, no equilibra nada. Le quita sabor". Sin embargo, le parece curioso que de los tres que ha probado es el que más verdura tiene y no lleva agua, aun así es el que peor sabor ha notado, además de tener una textura "algo harinosa".

Jose Calleja oliendo el gazpacho de Mercadona. M.H.

Por último, Alcampo (2,20 euros el litro) cierra la cata. Lo que más le sorprende es la diferencia de precio respecto al resto, casi 1 euro, aun así, el precio no influye en su calidad. "Este no es que esté soso, está desequilibrado y huele a cartón. Tiene un toquecito al inicio potente y después se viene muy, muy abajo". Además, nota que predomina el pimiento en lugar del tomate. No obstante, como aspectos positivos, destaca su atractivo color, los ingredientes y la textura.

Ranking final

Tras finalizar la cata, Jose Calleja ordena de mejor a peor los gazpachos degustados durante la cata. Y el cocinero profesional no tiene ninguna duda: "El mejor ha sido el de Aldi, ha sido el que mejor sabor, color y textura tenía; el segundo el de Mercadona, del que destaca su color intenso y verdura natural; por último, el tercer y cuarto puesto es un empate entre el Dia y Alcampo, los cuales he notado algo insulsos".