Soy Carlos, peluquero, y este es el champú que no recomendaría a mis clientes: "Te plastifica el pelo"

En el mundo del cuidado capilar existen miles de marcas y miles de productos que prometen resultados visibles inmediatos. Ya sea un pelo más brillante, sedoso o hidratado. Sin embargo, no todos aportan realmente beneficios al cabello ni al cuero cabelludo, especialmente este último, el cual cuidarlo no solo se trata de una cuestión estética sino de salud.

Debido a la amplia oferta de productos que existe hoy en día, puede resultar complicado elegir el más adecuado para el cabello. Así que, para tratar de averiguar cuáles son los mejores champús que se pueden comprar, EL ESPAÑOL ha hablado con Carlos, peluquero, maquillador y caracterizador que ha trabajado en numerosas peluquerías tanto en Badajoz como en Madrid y ahora trabaja por cuenta propia en la capital.

A Carlos siempre le ha gustado la peluquería. Dio sus primeros pasos por este mundo con su madre. Practicaba poniéndole el tinte y maquillándola poco a poco. Actualmente trabaja en shootings, en publicidades, alfombras rojas, mientras sigue haciendo tintes y mechas de forma autónoma. Con más de diez años de experiencia a sus espaldas, Carlos tiene claro qué champús son los mejores para cuidar el cuero cabelludo y tener el pelo lo más sano posible.

Alcohol, parabenos y sulfatos

El peluquero no duda con sus recomendaciones y asegura que los mejores champús que puedes adquirir son los de peluquería. "Tú no vas a una farmacia a comprar tornillos, por tanto no puedes ir al supermercado a comprar champús", cuenta Carlos. Sostiene que hay que ir a una peluquería, ya que estos profesionales son especialistas en el cuidado del cabello. Los peluqueros son las personas indicadas para recomendar los mejores productos capilares en función del tipo de cabello de la persona.

Estos productos son los mejores para el cabello ya que prácticamente carecen de ingredientes como alcohol, parabenos o sulfatos que son los que más estropean el pelo. "Cuando tu usas un sulfato o parabeno el pelo te queda brilloso y suave pero en realidad lo que estás haciendo es echarle silicona al pelo, que no es nada bueno ya que se plastifica". Sin embargo, aclara que todo dependerá del tipo de cabello de cada persona y de sus necesidades. "Por ejemplo, a mi me gustan los champús que tienen pantenol, ya que no solo hidrata sino que mantiene dicha hidratación, pero es todo muy relativo".

Tal y como Carlos explicaba anteriormente, los champús que no recomienda en absoluto son aquellos que cuentan con alcohol, parabenos, sulfatos y perfumes. "A largo plazo, estos productos pueden contaminar y plastificar tu pelo". El peluquero explica que al usar estos champús, productos como mascarillas y cualquiera que te apliques después no penetrarían bien en el cabello y por tanto no se estaría produciendo ningún tipo de hidratación, dando lugar a un cabello "feo" y estropeado.

En definitiva, si una persona quiere mantener el cabello lo más sano posible lo ideal es acudir a profesionales formados en este área que puedan recomendar los mejores productos capilares según las necesidades de cada persona.