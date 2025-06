Lara Álvarez, presentadora de 'La Conexión': "Me hicieron bullying en el colegio con 9 años, fue una época muy dura"

Lara Álvarez comienza este miércoles 25 de junio una nueva etapa laboral en Televisión Española. La asturiana estrena, en el prime time de La 1, el concurso La Conexión, cambiando totalmente de registro y hasta de aspecto, luciendo un flequillo al que ni ella ni sus seguidores están muy acostumbrados.

"Había cambio de cadena, cambio de registro y se propuso cambio de imagen. Luego he vuelto a la línea que he llevado siempre. Creo que da igual el flequillo que te pongas o el traje que lleves, la esencia está", apunta la presentadora, que asegura que "nunca más" volverá a lucirlo, ya que tiene el pelo medio rizado y le costaba mucho mantenerlo liso, sobre todo entre el calor y el sudor que había en el plató.

Atrás quedan sus años como conductora de las galas de Supervivientes en Honduras durante ocho años o sus incursiones en otros formatos de Telecinco como Me resbala, A tu bola o La mejor generación, con el que se despidió de Mediaset para afrontar esta nueva aventura en RTVE.

Lara Álvarez durante la grabación de 'La Conexión'. Cedida

Álvarez nos ha atendido en su casa para contarnos no solo en qué consiste La Conexión y qué supone para ella, sino también para hacer un repaso a toda su trayectoria personal y profesional, donde ha tenido momentos muy buenos y de éxito mezclados con otros peores, como el bullying que sufrió en el colegio por su éxito desde muy pequeña en televisión o la audiencia de algunos de sus programas.

Estudiosa, pero de última hora

Lara Álvarez nació en Gijón, Asturias, donde era una niña feliz que acudía al colegio junto a sus amigas y se divertía a la salida. La presentadora recuerda que en su época colegial tuvo dos etapas. En la primera era muy buena, sentándose en la primera fila en clase, "pero más porque lo hacíamos por orden alfabético que porque quisiera estar delante, y como soy Álvarez…", afirma entre risas.

"Nunca me gustó demasiado lo de sentarme a estudiar y ser previsora, no disfrutaba en casa haciendo los deberes, era más de dejarlo para el último momento, pero gracias a la genética de mis padres, tengo buena memoria, y eso me salvó en muchas ocasiones", apunta.

En su segunda etapa "fui un poco más pilla, más traviesa, como a los 13 años o así. Tuve buenas amigas y nos lo pasábamos muy bien en el cole, sin ser nunca gamberra, pero sí disfrutando de los buenos momentos que te da la adolescencia".

Pregunta.– ¿Qué recuerda de su etapa escolar?

Respuesta.– El peor momento que sufrí fue con 9 años porque me hicieron un bullying bastante potente. Me presenté a un programa de televisión que se llamaba Menudo Show, al igual que dos niñas de mi clase. A ellas no las eligieron y a mí sí, y empezaron a decir que era una chula por haber ido al programa y haber ganado… Empezaron a condicionar al resto de la clase contra mí y yo, que tenía 9 años, no entendía nada.

Llegué a clase con mi premio en la mano para celebrarlo con mis compañeros y nadie me habló, unas por no haberlo podido hacer ellas, y otros por miedo a que les pasara lo mismo que me estaba pasando a mí si me hablaban. Fue una época muy dura, la verdad.

P.– ¿Qué hicieron sus padres?

R.– Hablaron con el colegio, pero no hicieron absolutamente nada, entonces mis padres lo pusieron en términos legales, me cambié de clase y, al final de curso, de colegio. Pero en el nuevo me volví a encontrar con la niña que había iniciado el bullying en el otro centro. Ahí me di cuenta de que la vida intentaba darme una lección, que tenía que tomar las riendas y sacar fuerzas para poner límites porque sino esa niña me iba a pasar por encima.

Como era un tema muy delicado, tenía el respaldo de mis padres también tuve la suerte de poder contar con una red de apoyo emocional muy potente, ya no solo de mi familia o mis amigas del nuevo colegio, sino también de Enrique, el jefe de estudios, que también me ayudó mucho.

Recuerdo un día que estaba con un ataque de ansiedad en el coche con mi madre y Enrique me dijo que tenía que ser yo misma, que tenía que poner yo los límites. A partir de ese momento todo cambió, empecé a disfrutar del cole de una manera más divertida, puse el límite hablando con esa niña de frente, le dije lo que le tuve que decir en aquel momento y a partir de ahí salió una nueva versión de mí con más fuerza.

Lara Álvarez con su padre. Cedida

P.– Y ya como adulta: ¿Cómo ha superado los momentos complicados?

R.– Recurriendo a expertos yendo a terapia desde jovencita, aunque no fue por el bullying o por un momento profesional. En mi caso fue por el fallecimiento de mi abuela, un duelo que me costó mucho digerir. Pero animo a todo el mundo a que pueda tener ese apoyo, ese recurso de poder hablar desde la libertad, no desde el juicio y, sobre todo, que te faciliten herramientas que muchas veces no están a nuestro alcance. Pero yo tengo una buena red de amigos y, gracias a Dios, una familia que desde el primer momento, cuando me ha venido más la exposición pública, me han ayudado mucho.

También te digo que he tenido mucho cariño de la audiencia en la mayoría de mi carrera. Pero es cierto que, al principio, te encuentras desbordada de opiniones de todo el mundo y piensas: "¿Qué está pasando? Simplemente estoy haciendo mi trabajo y lo que estoy realizando es comunicar, no me estoy metiendo en opiniones que puedan generar un conflicto público o social". Poco a poco te acostumbras.

A día de hoy, gracias a Dios, las críticas son algo que digiero con facilidad y que también digo, cuando la opinión es demoledora dice más de la persona que la da que de la que lo recibe. Entonces aprendes a verlo con perspectiva, que no puedes gustar a todo el mundo, eso está claro. Yo trabajo con la tranquilidad de mi conciencia y haciendo lo que yo creo que tengo que hacer para entretener a los espectadores. Entonces, a partir de ahí, la opinión es libre, pero la atención a las opiniones, por mi parte, también.

Salto al estrellato

A pesar de esos momentos en el colegio, Lara Álvarez descubrió en Menudo Show que quería ser presentadora de televisión, que esa sería su profesión, como ha conseguido, ya que lleva desde los 19 años trabajando en diferentes formatos. "En las actuaciones del colegio siempre me ofrecía a presentarlas, me encantaba, así fui cogiendo práctica desde pequeña", recuerda.

Lara Álvarez durante el programa Me resbala. Cedida

P.– ¿Cómo fueron sus inicios profesionales?

R.– En la universidad nos daba clase Jesús Hermida, y me dijo que Nieves Herrero estaba preparando un programa en Telemadrid. Me sugirió que me presentara al casting para coger experiencia, ya que ya estaba todo repartido y no había hueco. Fui, lo hice, y le gusté a Nieves así que me hicieron un hueco en Hoy por ti. Fue una mujer muy valiente que me dijo que iba a crecer en el programa, y así fue, poco a poco me fue dando más protagonismo. Se la jugó con una chica de 19 años sin experiencia.

P.– También participó en el videoclip de la famosa canción Amo a Laura –pero esperaré hasta el matrimonio-. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

R.– Eso fue de la mano del programa Hoy por ti. Meses antes de empezar en el programa, estaba apuntada en una agencia de publicidad donde me dijeron que iban a hacer un anuncio solo para internet, que no iba a tener casi visibilidad, pero era potente que el tema era de La Casa Azul y era para MTV.

Tuvimos que firmar un contrato de confidencialidad porque no podíamos decir nada de quién estaba detrás, ya que se presentó como la Asociación Nuevo Renacer. Lo grabamos en el retiro a modo de un poco de broma, la gente nos miraba y no entendía nada. Fue una campaña que luego se hizo viral, la primera que existió en internet, que incluso luego se estudió en Publicidad en las universidades. Mi familia me llamó porque al principio no se sabía que era un anuncio de publicidad de MTV, pensaban que me había metido en la Asociación de Nuevo Renacer a cantarle al amor puro, pero como no podía desvelar nada por la cláusula de confidencialidad… (risas).

P.– Luego llegó Marca TV, La Sexta, Cuatro, el Mundial de MotoGP…

R.– Mi llegada al deporte fue más casual que pasional. La gente se piensa que llegas y ya está, pero antes hice muchas cosas. Estuve trabajando en Radio Corazón Tropical, de música latina; luego en una empresa que se dedicaba a eventos deportivos, ahí fue mi primer vínculo con el deporte, me dedicaba a la parte de comunicación interna, al desarrollo de notas de prensa, a la gestión de listas de medios para poder hacer esos envíos, un poco la parte de atrás de la comunicación.

Un compañero de la universidad me dijo que estaban buscando gente nueva en un canal que estaba asociado con La Sexta, Marca TV, e hice el casting sin tener ni idea de deporte. Lo dije cuando hice la prueba y les comenté que si me daban la oportunidad, les aseguraba que en una semana me sabía hasta los jugadores de cuarta división (risas). Y si algo tengo es que soy curranta, que tengo ganas, me gusta aprender y evolucionar.

Luego pasé por muchos programas como La Sexta Deportes, Mundial MotoGP, Jugones, Espejo público, En el aire, dos años dando las Campanadas de fin de año, Juegos sin fronteras, La casa fuerte, Secret Story: Última hora, Idol Kids o Pesadilla en El Paraíso.

P.– ¿Cómo fueron esos ocho años en Supervivientes?

R.– Muy intensos. Venía de deportes, otro tipo de presentación, un cambio de registro total. Sentí un vértigo brutal también porque no era una gran consumidora de realities, no estaba muy convencida, pero me dijeron que confiara. Lo que empezó como una aventura acabó siendo, seguramente, la experiencia profesional más larga e intensa de mi vida. Algo que no voy a olvidar nunca.

Lara Álvarez en Supervivientes. Cedida

P.– ¿Por qué decidió dejarlo?

R.– Supervivientes es un concurso espectacular que tiene todos los ingredientes para volverse atractivo para la persona que quiera crecer profesionalmente. Pero claro, hacer un reality con unas normas tan cerradas para que funcione, el papel del presentador tiene unas condiciones que son las que son. Mi papel allí era lo que era: paso a juegos, lo justo con los concursantes para que no sepan tampoco qué es lo que está ocurriendo, lo justo con el presentador… Noté que había alcanzado el techo, que quería hacer otras cosas, lo entendieron y mis palabras hacia Mediaset siempre van a ser positivas.

Su nuevo proyecto

El miércoles 25 de junio, en el prime time de La 1, Lara Álvarez estrenará su nuevo programa, el concurso La Conexión, "donde todo está conectado. Ha sido todo un reto. Es un nuevo registro para mí. Y verme en ese plató mágico, y saber que es para un programa de Televisión Española… La Conexión es cultura divertida, que hace falta", explica.

Se trata de un concurso de conocimientos diferente y novedoso que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas a lo largo del programa. Además, es el primer concurso que combina elementos reales con realidad aumentada con una técnica sorprendente que hipnotizará al espectador. En cada entrega compiten cinco concursantes que tienen algo en común y el juego consta de cinco rondas. La final es icónica por su puesta en escena y ritmo trepidante, ya que se resuelve en solo tres minutos. El ganador semanal se clasifica para la gran final y opta a 3.000 euros de premio, donde habrá en juego un mínimo de 40.000 euros.

La Conexión Programa 1. Cedida

P.– ¿Cómo ha sido la espera hasta el estreno?

R.– Había momentos en los que pensaba que no me iban a creer, pero todo llega cuando tiene que llegar. Creo que es un momento en Televisión Española de cambios y el éxito que ha tenido The Floor nos da una pista de que el concurso cultural puede tener una buena acogida. Ojalá coger ese rebufo y que los espectadores se enganchen a ese concepto de aprender divirtiéndose. Soy lo que soy, por mucho que me quieras atar en corto no puedes, pero creo que puede ser el programa de mi vida en cuanto al reto que ha supuesto, el cambio, la apuesta y salir de una zona de confort para enfrentarte a un nuevo camino. No deja de dar vértigo, pero cuando te dan una oportunidad así, todo cobra sentido.

P.– ¿Siente mucha presión por ser la conductora del programa?

R.– Es mi primera experiencia como conductora en cuanto a un concurso cultural. Aquí siento que puedo tener mi sello propio. No viene de recoger el legado ni el testigo de ningún presentador que se conozca. No puede haber una comparativa directa, es decir, me ha permitido jugar a cómo vamos a construir esto con un sello propio. Esto me ha divertido muchísimo.

Lara Alvarez_La Conexion. Cedida

P.– ¿Este es el tipo que quería hacer cuando dejó Supervivientes?

R.– Tenía claro el contenido que quería hacer, que era un entretenimiento familiar, un entretenimiento que puedas compartir y que te deje la sensación de que es divertido y de que ¡qué bien la vida!. No sabía que iba a venir envuelto en un concurso cultural, pero tampoco tuve dudas cuando me lo ofrecieron porque no es un concurso cultural al uso, no es un programa serio o encorsetado. Tiene un punto que lleva a la nostalgia, tiene una visión futurista y entretenida.

P.– ¿Cómo ha sido hacer parte del concurso con realidad aumentada?

R.– Era curioso. La mitad del plató era real, los concursantes y yo. Tenía monitores de referencia muy puntualmente, sabía dónde tenía que mirar hacia arriba y, a veces, me lo imaginaba. Trabajas de una manera distinta, pero estás más alerta.