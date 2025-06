David M., el violador en serie de Alicante, dueño del bar 'Canalla' y amante de las setas: "Seguía a sus víctimas cerca de sus casas"

Después de ocho años, David M., el presunto violador en serie de Petrer y Elda, Alicante, fue detenido el pasado 12 de junio. El hombre, de 42 años, agredió supuestamente a 10 mujeres que comprendían las edades de 18 y 52 años, y violó a dos de ellas. Desde 2017, la Policía Nacional de Alicante lo seguía, pero el hecho de que cometiera las agresiones de manera intermitente dificultó su captura.

"En 2021, con 18 años, me metió en un coche para agredirme e intenté escapar, pero me rendí porque tenía más fuerza que yo. Menos mal que vio a mi madre de lejos y me tiró del coche. La segunda vez que me pasó, que fue cuando me violó, me sacó una navaja y me dijo que o me callaba o me mataba. Eso hice, callarme. Tenía mucho miedo, muchísimo. Las dos veces que me pasó fui al momento de denunciar", desvela una de las agredidas a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL.

Las autoridades denominaron el caso Operación Shaolín en 2017, cuando se produjeron las primeras denuncias. Se le imputan un total de 11 agresiones sexuales con diez víctimas diferentes, siendo una de ellas doblemente agredida en años distintos. Dos de ellas fueron violadas, mientras que las demás fueron víctimas de otras agresiones sexuales.

David en la puerta de su bar 'El Canalla'. Cedida

Abordaba a sus víctimas cuando se encontraban solas por la espalda, en horario nocturno y cerca de los domicilios de estas. La primera agresión tuvo lugar en un descampado de Petrer en 2017 y la última en mayo de 2025 en el mismo pueblo.

David M. es dueño de la tapería El Canalla, en el pueblo de Petrer, cerca de donde cometía las agresiones. Se dedica también a recolectar setas y, en el grupo de micología -rama de la biología que se dedica al estudio de los hongos- del pueblo, conoció a una de las fuentes con las que este periódico ha hablado para este reportaje.

"He sido víctima de violencia machista y él me defendió. Nos conocemos de nuestra afición a la micología y, cuando sufrí la agresión machista, él me defendió a ultranza. Lo tenía como una persona con muchos valores porque defendía a capa y espada a la mujer. Me apoyó en sus publicaciones de Facebook denunciando el maltrato y acoso a las mujeres. David conocía a mi agresor y por eso no entendemos cómo podía tener dos personalidades y ocultar quién era", dice esta mujer, sorprendida por la detención.

"Hacia mí nunca tuvo ningún comentario jocoso, ni se acercaba al hablarme -siempre respetaba la distancia-, nunca hizo una mirada, ni una palabra, ni un gesto que me hiciera notar absolutamente nada", prosigue.

La operación Shaolín concluyó con el dispositivo de detención en el domicilio del sospechoso en su casa de Petrer. Durante el registro de su vivienda se hallaron elementos que lo vincularían presuntamente con las agresiones sexuales que se le atribuyen.

Las múltiples muestras de ADN que fueron recogidas a lo largo de toda la investigación han sido la prueba definitiva para vincular al hombre con los ataques. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elda el pasado fin de semana. Incluso existe la posibilidad de que surjan nuevos casos que hasta el momento no se habían relacionado con el acusado. "Era insospechable que fuera él, de verdad, que no entiendo nada. Estos años es cierto que a muchas mujeres las han agredido en el perímetro de la zona que él frecuentaba, pero nos hemos quedado todos desconcertados", dice la mujer a la que protegió. David también tenía una novia desde hacía varios años, pero hace siete meses se separó de ella. Fue entonces cuando comenzó a fumar porros y su vida empezó a descontrolarse, según la conocida del grupo de micología. Salía, bebía, consumía porros y otras drogas. Actualmente vive en una casa en el monte, a las afueras de Petrer. David en el momento de su detención en Petrer. Cedida "Desde que lo dejó con la novia está más perdido en la vida, pero eso fue hace siete meses y lleva agrediendo a mujeres desde 2017, así que no ha empezado a abusar de ellas por estar pasándolo mal", añade.

Negó los hechos

El presunto agresor sexual de Petrer reconoció ante la Policía Nacional parte de las agresiones en la Comisaría de Elda durante los primeros momentos tras su detención, aunque más tarde, ante el juez, negó los hechos, según un vecino de Petrer. Se trató de una confesión espontánea justo después de su arresto, aunque luego no la sostuvo ante el juez de guardia.

En sede judicial, el detenido se limitó a contestar a las preguntas de su abogado defensor, ratificándose únicamente en algunos puntos de lo declarado ante la Policía. El juzgado de guardia de Elda ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

La Asamblea Feminista Vinalopó Mitjà ha organizado una concentración urgente para el jueves 19 de junio a las 20:00 horas frente al Horno Cultural de Petrer, ubicado en la Plaza Francisco López Pina. El propósito de esta convocatoria es mostrar respaldo a las diez mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales violentas cometidas por un hombre de Petrer, detenido el pasado 13 de junio y cuyas acciones se remontan al año 2017.