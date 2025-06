Sergio Toribio, el español de la 'Flotilla' a Gaza, demandará a Israel por secuestro ante la AN: Jaume Asens será su abogado

El activista español Sergio Toribio, que viajaba a bordo del barco de la Flotilla de la Libertad y que fue abordado por el Ejército de Israel cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza, ha revelado este jueves que demandará a Israel en la Audiencia Nacional por "secuestro".

Su abogado será Jaume Asens, actual eurodiputado de Sumar y exdiputado de Unidas Podemos-En Comú Podem. También fue tercer teniente de alcalde de Barcelona de Ada Colau.

"Con mi abogado, Jaume Asens, vamos a demandar a Israel en la Audiencia Nacional. Ha sido un acto de piratería en aguas internacionales y el barco nos lo han quitado. Yo no quería ir a Tel Aviv, sino a Gaza: me han secuestrado a más de 100 millas náuticas de su costa y me han llevado a la fuerza a un sitio donde no quería ir", ha dicho este jueves en una entrevista en El Periódico de Catalunya.

Toribio también ha explicado que participará en la Marcha a Gaza, a la que también irán diputadas de Sumar, con la cual se intentará "romper el bloqueo, pero por tierra, por Egipto hacia el sur de la Franja".

"Como si fuéramos terroristas"

El activista español llegó a suelo español este martes tras aceptar regresar a España después de que su barco, el Madleen, fuera interceptado por parte de Israel. En él también viajaban otros activistas, como Greta Thunberg.

Una vez en casa, en Logroño, Toribio explicó que el Ejército israelí interceptó el barco "como si fuéramos terroristas".

"De repente, sobre la una de la mañana, vimos dos luces que se acercaban a nosotros y primero nos intentaron cortar el paso, pero se fueron y decidimos prepararnos porque ya estábamos entrenados para esta situación", relató Toribio, quien es mecánico en barcos de organizaciones humanitarias.

Tras ese primer incidente, ha añadido, "llegó un dron con luces potentes y, después, dos más que nos lanzaron un producto blanco", para dar paso "a una lancha rápida, desde la que nos dijeron que estuviésemos tranquilos, que no nos iban a hacer daño".

Poco después, narró, subieron al barco 12 militares hebreos armados "como si nosotros fuéramos terroristas" y les cachearon, antes de que llegara un médico militar a atenderles y ofrecerles agua y comida.

"Pasé un poco de miedo"

No tuvieron comunicación con el exterior "porque nosotros mismos lanzamos por la borda los móviles y otros dispositivos" para que "ellos no pudieran utilizarlos". Lo sucedido, ha asegurado, es "un acto de piratería en toda regla, porque estábamos en aguas internacionales a unas 100 millas de sus aguas y no tenían ninguna potestad para hacer lo que han hecho con, al menos, tres buques de guerra".

Toribio ha admitido haber pasado "un poco de miedo", aunque ha recalcado que los soldados israelíes "tuvieron un comportamiento correcto, ni nervios, ni malas voces, ni amenazas".

Ya en suelo israelí, "nos transfirieron a la Policía" y "se llevaron el barco"; mientras que "a cada uno nos dieron un montón de papeles a firmar, pero nos negamos" porque "querían que admitiéramos que nos habían detenido invadiendo una zona militar".

Luego, les trasladaron a la comisaría del aeropuerto, donde ya estaba el cónsul español, tras lo que embarcó en un vuelo a Barcelona.