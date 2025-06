Unas 'influencers' promovieron la agencia 7Vuelos y María, Sofía y Alexandra perdieron 1.000 € cada una: "Parecía 100 % fiable"

María, Sofía y Alexandra son tres de las miles de jóvenes que han sido estafadas por la agencia de viajes 7Vuelos. Esta compañía ofrecía vuelos, hoteles y traslados por menos de 1.000 euros a destinos paradisiacos. Se promocionaban como una empresa de viajes con una web "aparentemente fiable y que ofrecían todo tipo de facilidades", confirman en conversación con EL ESPAÑOL las tres jóvenes.

No solo han sido engañadas personas anónimas, sino que la agencia 7Vuelos atrajo también a figuras públicas que acumulan millones de seguidores. Oriana Marzoli, Teresa Andrés, Natalia Osona o Sandra Pérez son algunas de las 90 famosas que han sido embaucadas por la compañía de viajes.

Para estas tres chicas, lo que más les fascinó fue la comodidad de no tener que buscar ni vuelos ni hoteles, sino simplemente elegir el destino deseado. A pesar de que 7Vuelos no era una compañía conocida, las personas influyentes hicieron suficientemente bien su trabajo y, en pocas horas, sus seguidores quedaron deslumbrados por la publicidad que realizaron a través de sus perfiles en redes sociales y comenzaron a gestionar las reservas.

Alexandra, una de las afectadas de la estafa. Cedida

"La agencia la conocí por el Instagram de Marta Peñate, Marina García y Oriana Marzoli y lo que más me atraía de la agencia en sí era la facilidad de organizarte el viaje: contratar el transporte, incluso el del aeropuerto al hotel, no tener que preocuparme de coger un buen hotel y lo más importante, los vuelos", comenta Alexandra, que se había decantado por Nueva York para disfrutar de la ciudad durante siete días por mil euros.

La confianza depositada en los famosos no era infundada. Todos cuentan con un equipo de representación que se encarga de analizar las publicidades que les ofrecen las marcas, por lo que, si aceptaron promocionar 7Vuelos, no habría motivo para desconfiar de ellas.

Tanto Sofía como María aseguran que "no podía ser una estafa si la promocionaban tantas influencers". Sofía llegó incluso a preguntarle a Sandra Pérez, más conocida como Aquisandrax, si era fiable, "porque era demasiado bonito para ser verdad. Ella misma subió mensajes de sus seguidoras haciéndole la misma pregunta y nos aseguró que era fiable al 100%, que había pasado los filtros legales de la agencia y que todo era legítimo".

María, la joven que se siente ridícula por haber caído en la trampa. Cedida

Por su parte, Alexandra sospechó brevemente al notar que la página web de la agencia no tenía "buena calidad", pero terminó cayendo en la trampa debido a la enorme cantidad de publicaciones que compartían los famosos que seguía en su perfil de Instagram.

Máximo culpable

Tras este desagradable episodio, los afectados trataron de ponerse en contacto con la agencia para verificar si habían sido engañados o era una simple equivocación. Sin embargo, se produjo un "silencio absoluto" y la página web dejó de funcionar, además de que desaparecieron todas sus redes sociales.

Sofía confirma que, "tras darme cuenta de que había sido estafada, escribí un correo exigiendo muestras de veracidad de la empresa y que, en caso contrario, usaría mi derecho de desistimiento y denunciaría a las fuerzas oficiales. Hasta el día de hoy, no he vuelto a recibir respuesta a ninguno de los emails que les he enviado".

Sofía, que no sospechó por haber recibido un correo de la agencia confirmando el pago.

Para las tres jóvenes, aunque se dejaron encandilar por los influencers, no los consideran los principales responsables del engaño, sino a sus agencias de representación. Las figuras públicas deben firmar un contrato con estas agencias, en el que ellas asumen toda la responsabilidad legal y la comunicación con los clientes. El influencer se dedica exclusivamente a grabar un vídeo y promocionar la marca siguiendo las directrices que recibe de la agencia.

Confirmación del vuelo de María a Nueva York. Cedida

"Las agencias se llevan un porcentaje de comisión por realizar esta intermediación. Si las agencias dieron luz verde ya que, según ellas, pasaron todos los filtros legales, la responsabilidad es de ellos", protesta Sofía.

Credibilidad del influencer

Si bien, según ellas, los influencers no son los principales responsables, su credibilidad se encuentra en entredicho. La forma en que actuaron tras el estallido de la noticia "deja mucho que desear" en algunos casos.

Algunos optaron por el silencio, y otros por borrar las publicaciones en lugar de advertir de inmediato a sus seguidores. "Al final, son el altavoz y quienes nos dieron esa sensación de confianza. Al menos deberían dar la cara y ayudar a frenar los daños cuando algo así ocurre", manifiesta María.

Alexandra admite que hay dos tipos de personas: quienes publican de buena fe y creyeron en la agencia 7Vuelos, y quienes se sintieron ofendidos por las críticas recibidas. La joven se muestra indignada con aquellos que inicialmente dudaron de la fiabilidad de la compañía, pero terminaron aceptándola por la confianza que le transmitía su representante.

Conversación de Alexandra con Marina García sin respuesta. Cedida

"Si tú sabes que estás dudando de algo que te están presentando y aun así lo haces, eres cómplice de lo que es la estafa porque estás participando en ella. Si tú te lo crees y eres igual de ingenua que todos los que hemos comprado, bueno, pues sí, has sido estafada también porque han jugado con tu confianza".

La decepción es tal que no volverán a comprar nada de lo que estos promocionen. El único propósito que tenían las jóvenes al seguir a diferentes influencers era que compartían en sus redes sociales productos que ellas deseaban, pero que no se atrevían a consumir sin una valoración positiva previa.

"No me fío de nada y voy a revisar todo mil veces antes de hacer un pago. Si quiero comprar algo, lo probaré yo".

Método de pago del viaje de Alexandra. Cedida

Alexandra, Sofía y María únicamente han recibido respuesta de dos de las 90 personas que han divulgado los viajes low cost de la agencia; Marta Peñate y Sandra Pérez.

Inmediatamente después de que se conociera la noticia, Sandra intentó reunir a todas las personas que fueron estafadas a raíz de su publicación. Las puso en contacto y procuró "meter presión" a las agencias de representación para agilizar el proceso de actuación.

conversacion sandra Cedida

"Sólo puedo tener buenas palabras y agradecimiento total. Para el resto que ha actuado como si nunca hubiera pasado nada o se están haciendo las víctimas porque ellas también han sido estafadas sólo tengo rabia. Por suerte, no seguía a ninguna y agradezco la suerte de no haber caído en la estafa influenciadas por ellas porque, si no, yo ahora mismo estaría bastante sola y desamparada", lamenta Sofía.

Alexandra no ha tenido la misma suerte. De las muchas influencers con las que intentó ponerse en contacto, sólo una le respondió, y no ofreció ningún tipo de ayuda. "Marta Peñate me habló para preguntarme si de verdad había comprado por ella. Simplemente me pidió disculpas y que la mantuviera al tanto para cuando recuperara el dinero".