La hazaña de Antonio Tabanera en la universidad: saca 50 matrículas entre la carrera y el máster y es becado por Felipe VI

Antonio Tabanera terminó el Bachillerato con muchas dudas sobre qué carrera elegir, aunque tenía claro que su camino estaría vinculado a la ingeniería, las ciencias o la física. Sin embargo, sus intereses de toda la vida ya dejaban entrever por dónde irían realmente sus pasos. Desde pequeño, ha sentido una fascinación especial por el cine y la narrativa. Su película favorita es Interstellar, su director de referencia, como era de esperar, es Christopher Nolan, y el libro con el que más ha disfrutado hasta ahora es El príncipe de la niebla.

"Los libros que tienen parte de ficción y un poco de misterio me encantan, y las películas como Interstellar que tratan temas muy relacionados con lo mío me fascinan, además de que es muy difícil encontrar pelis basadas en la ciencia o en la física. Me impresionó la primera vez que la vi y siempre intento verla cuando tengo un hueco libre", explica Antonio en conversación con EL ESPAÑOL.

Nacido en Segovia, donde pasó toda su adolescencia, estudió en el Colegio Santa Eulalia y en el Instituto Mariano Quintanilla. Al terminar el Bachillerato, echó un vistazo a las asignaturas del Grado en Ingeniería Aeroespacial y, como no había muchas opciones de universidades que ofrecieran esta carrera, se decantó por la Universidad Politécnica de Madrid.

Pasó de no tener claro qué carrera de la rama de ciencias estudiar a convertirse en el mejor alumno de su promoción, obteniendo 50 matrículas de honor entre el Grado y el Máster en Ingeniería Aeroespacial con 58 asignaturas en total. Finalizó la carrera con una nota media de 9,68 sobre 10 y el Máster con un 9,58, lo que le ha valido para obtener una de las 100 becas, entregadas por el rey Felipe VI en la gala celebrada el pasado 4 de junio de este año, que concede la Fundación la Caixa para cursar estudios de posgrado.

En la convocatoria de 2024, fue seleccionado para realizar un doctorado en Ciencia de la Ingeniería, especializado en Mecánica de Materiales, en la Universidad de Oxford.

Pregunta.– Antonio, ¿cómo has conseguido sacar 50 matrículas? ¿Tantas horas estudiabas?

Respuesta.– Pues al final es todo, echarle mucho tiempo, saber organizarte bien y saber que si al final quieres conseguir algo como por ejemplo ir a una universidad de las mejores en el mundo, como en este caso la Universidad de Oxford o trabajar en los proyectos o en las compañías más importantes y más punteras a nivel internacional, pues sabes que te tienes que esforzar. Entre eso y la disciplina también obtenida con el deporte, a base de los años y saber organizarte y saber llevarlo todo, al final echarle muchas horas y que sea algo que te gusta, consigues sacar buenas notas en las asignaturas y eso acaba derivando en las matrículas.

Si lograr la matrícula de honor en 50 ocasiones es un hecho insólito, hacerlo compaginando estudios y deporte está fuera de lo común. El joven segoviano ha conciliado toda su carrera académica con la de deportista semiprofesional entrenando en el centro de alto rendimiento de Madrid. Ha participado en más de 10 ediciones de los campeonatos nacionales de atletismo, tanto en pista cubierta como al aire libre.

"He quedado siempre en buenas posiciones, finalista en distintos campeonatos y luego incluso compitiendo y quedando a pocos metros de algunos atletas que actualmente han participado en las olimpiadas, en las finales olímpicas y han quedado bien, o sea que sí que he intentado compaginar un alto nivel en ambas cosas", dice Antonio.

Aunque ha cambiado de país, su pasión por el atletismo la sigue manteniendo en Oxford. Lo practica todos los días durante más de dos horas junto a sus compañeros del equipo de atletismo de alto rendimiento. "Sigo entrenando para no bajar el nivel, además de ser también una manera de descansar de los estudios. Intento dar lo máximo".

Si bien su ajetreada vida no deja mucho margen para el descanso, Antonio encuentra momentos para desconectar de la ingeniería aeroespacial y el atletismo. Una de las actividades que más le relajan es caminar por la montaña junto a amigos o familia. Aunque el senderismo siga siendo un deporte, el contacto con la naturaleza le hace reducir su nivel de exigencia.

"Por suerte, cerca de Segovia tengo algunas montañas y pasar un día entero viendo los animales o el lago, es muy relajante. Aparte de lo que sería también el cine, que es otra de las cosas que me gusta mucho y que hago menos de lo que me gustaría porque no tengo mucho tiempo".

Actualmente se encuentra trabajando en el grupo de investigación de Mecánica de Materiales en la universidad. Su trabajo consiste en investigar cómo interactúan el hidrógeno, los metales y la temperatura entre sí, con el objetivo de avanzar hacia el "cero neto" en motores de reacción (como los de aviones). Uno de los objetivos que buscaba cuando comenzó el proyecto fue intentar reducir los problemas de contaminación e ir hacia un futuro más renovable o menos contaminante.

P.– ¿Dónde te ves en 10 años?

R. – Emprender me llama, pero es muy complicado porque al final hay dos o tres empresas a nivel mundial que son las que más se llevan dentro del sector. Lo que más me gustaría es en una empresa de estas grandes como con las que he estado colaborando como GMV, Rolls Royce o en alguna de estas en las que poder ser el que toma las decisiones sobre proyectos que puedan impactar mucho en el futuro.

A pesar de que su intención es regresar a España y desarrollar aquí tanto su vida personal como profesional, reconoce que los proyectos en el Reino Unido cuentan con una financiación mucho mayor. Como resultado, los recursos disponibles allí "están a años luz de los que se manejan en España".

Además, al tratarse de proyectos enfocados en construir un futuro más sostenible, como la lucha contra la contaminación y la reducción del impacto climático, muchas empresas interesadas en estos avances invierten grandes sumas de dinero en investigación.

"España está mejorando, pero la posibilidad que tenemos actualmente en Oxford no la hay en nuestro país. También el hecho de poder estar trabajando junto con algunas de las personas más importantes y más representativas de los distintos sectores es una oportunidad que no la tienes en ningún otro lado".