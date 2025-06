Soy runner y estas son las zapatillas que no recomiendo para correr: "Pueden provocar lesiones"

Hacer ejercicio se ha convertido en una parte esencial del día a día de muchas personas. Ya sea ir al gimnasio, practicar algún deporte o salir a caminar. Cualquier actividad física es válida. Pero si pensamos en un deporte que ha ganado más adeptos en los últimos años, la respuesta está clara: el running.

Hoy en día es uno de los deportes más asequibles para la gran mayoría, ya que tan solo necesitas ropa deportiva, un lugar apto para correr y, lo más importante, unas buenas zapatillas. Para tratar de averiguar cuáles son las más adecuadas, EL ESPAÑOL ha hablado con José, runner y técnico superior en actividades físicas y deportivas.

José lleva practicando deporte prácticamente toda su vida y desde hace 3 años corre cuatro veces a la semana y participa en numerosas carreras como medias maratones o maratones. Además de ser runner, también se ha sacado el título de técnico superior en actividades físicas y deportivas, y hay una cosa que tiene clara: no solo es importante un buen calzado, también lo es la preparación. "Puede ser peligroso correr 10 km sin ningún tipo de preparación, incluso yo me he llegado a lesionar", comenta José.

El primer paso y lo más importante antes de comprar unas zapatillas para correr es conocer qué tipo de pisada tienes, es decir, si eres pronador o supinador. La pronación implica que el pie se incline hacia adentro, mientras que la supinación significa que el pie se inclina hacia afuera. Una manera para averiguar qué tipo de pisada tiene cada persona es mirar las suelas de las zapatillas para ver qué parte se gasta más; si están más desgastadas por la parte de dentro, eres pronador, si por el contrario lo están por la parte de fuera, eres supinador.

Por tanto, para esta fase de iniciación José recomienda "elegir siempre unas zapatillas estables que no te hagan daño ni en el arco ni en el empeine". Una vez completada esta primera fase, y llevas tiempo corriendo y tienes una rutina de carrera diaria/semanal, debes conocer tu pisada a la perfección. Si alguien ya ha llegado a ese punto, el runner considera que "estás en el punto de tener varios pares de zapatillas para adecuar el calzado al tipo de entreno, ya que, no es lo mismo un entreno de series que una tirada larga. Por eso, la recomendación es que las zapatillas no sean las mismas".

Placa de carbono

"La placa está muy bien, pero no para todo. Todo el mundo las quiere, pero no son para todas las personas ni pesos". Es importante conocer que sirven especialmente para niveles medio y alto. "En ritmos iniciales la vas a notar, pero no te dará tanto beneficio hasta que no lleves buen ritmo", asegura José. Asimismo, es esencial saber que son limitadas en cuanto a kilómetros.

Las zapatillas con placa de carbono pueden aguantar unos 300-500 km, es decir, se desgastan rápido. Esto es un detalle que las personas no suelen tener en cuenta a la hora de adquirir este tipo de calzado y puede provocar lesiones. "Cuando tienes la técnica, la parte delantera que tiene la placa te propulsa haciendo que gastes menos energía y cuando esta placa se desgasta pierdes dicha propulsión provocando que sobreestimules el músculo. Yo las tengo y me he llegado a lesionar porque estaban desgastadas".

El runner aclara que este tipo de zapatillas con placa de carbono te dan un punto más de velocidad, facilitan la técnica de carrera cuando la tienes ya muy trabajada y el pequeño impulso que proporciona puede ser de gran ayuda, sin embargo, no nota beneficios cuando las ha utilizado corriendo a ritmos lentos, pero sí cuando realiza series a un 80-90% de sus posibilidades o en carreras de 10 km donde suele ir a un ritmo alto en la mayoría del trayecto.