Despiden a Enma, la monitora denunciada por ahogar y pegar a niños en una excursión: "Les eructaba en la cara también"

Enma no ha pasado el periodo de prueba con la empresa de excursiones escolares de Molina de Segura que la contrató hace cosa de 10 días. Esta monitora ha sido despedida tras ser denunciada por seis madres, por delitos de lesiones, malos tratos y vejaciones, a niños de 8 y 9 años del Colegio Cristo del Consuelo, durante una excursión a la isla de Tabarca.

Una fuente de la Guardia Civil avanza que la monitora "será citada para ser interrogada", una vez se aclare el número exacto de escolares de Educación Primaria que han sufrido tales hechos, ya que hay otras dos madres que a última hora de este martes acudieron al cuartel de Cieza para presentar una denuncia contra la monitora, pero la oficina de denuncias estaba cerrada y podría elevarse de 6 a 8 la cifra de víctimas.

EL ESPAÑOL ha accedido a otras dos denuncias de esta excursión de escolares y en una de ellas, Juana expone ante la Guardia Civil que la monitora Enma supuestamente trató de ahogar a su hija, de 9 añitos, después de propinarle varios empujones en la isla de Tabarca, a pesar de que en la expedición viajaban varios profesores del Colegio Cristo del Consuelo de Cieza.

La fachada del Colegio Cristo del Consuelo de Cieza.

"Mi hija ha sido agredida por una monitora contratada por Jacarandá Excursiones, llamada Enma. Concretamente, agredió a mi hija con empujones en la zona del cuello y la ahogó con una mano por el cuello", tal y como relata Juana mientras recalca que su pequeña también sufrió "múltiples empujones", uno de ellos "con el codo".

De hecho, esta madre aporta en el cuartel un informe de los servicios de urgencias para acreditar su testimonio. "Adjunto parte médico de las lesiones sufridas por mi hija, además de reflejar también que le quitaba la comida, como al resto de compañeros, y le hacía preguntas incómodas sobre su vida privada, le daba poco tiempo para cambiarse en los aseos y le dejaba abierta la puerta de los aseos, viéndose unos y otros, vulnerando su intimidad".

Juana afirma que la conducta de esta profesional del ocio y el tiempo libre también la sufrieron otros niños: "Deseo interponer denuncia contra la monitora, Enma, por las lesiones sufridas por mi hija y los malos tratos que le realizó en su estancia en la isla de Tabarca, así como por su mal comportamiento hacia otros compañeros en mayor o menor medida".

Esta madre recalca que su chiquilla ha "sufrido violencia física y psíquica" porque ni siquiera pudo regalarle algún souvenir de esta turística y pequeña isla alicantina que cuenta con medio centenar de vecinos censados: "Mi hija no me pudo comprar nada porque la monitora la sacó de la tienda de malas formas" [...]



Durante su comparecencia en el cuartel de Cieza, la Guardia Civil interpela a esta madre sobre qué hicieron los profesores mientras ocurrían tales episodios: "Desconozco si los maestros vieron algo ni dónde estaban. Mi hija no me quería contar nada por miedo, y tras consultar el grupo de WhatsApp del colegio y ver lo que había pasado, mi hija empezó a contarme lo que ocurrió en la excursión [...]".

El chat de padres y madres del centro educativo ha sido clave para que las familias se movilicen, optando por presentar media docena de denuncias en el cuartel solo 24 horas después de la excursión a Tabarca. En total, cuatro clases de tercero y cuarto de Primaria se desplazaron este lunes hasta Alicante, a bordo de dos autobuses, previo pago de 32 euros por cada escolar.

Algunas de las madres que presentaron denuncia este martes en el cuartel de la Guardia Civil. Cedida

La dirección del Colegio Cristo del Consuelo ha avanzado a este diario que ha solicitado a la orientadora que fije "las pautas" a seguir, para que los escolares gestionen el episodio vivido en la isla de Tabarca: "Lo que más nos interesa es la faceta psicológica y emocional de los escolares".

No es para menos a la vista del contenido de otra denuncia donde una madre asegura a la Guardia Civil, que la monitora Enma perfumaba la carita de los escolares con el aire procedente de su estómago: "También se ha tirado eructos en la cara de los niños". "Mi hijo vio cómo la monitora le quitaba comida a otros niños".

Esta madre pone ejemplos de presuntos excesos cometidos por esta joven, como "coger a mi hijo de la camiseta por detrás" para "arrastrarlo hacia la fila" cuando el chiquillo trataba de comprarse un helado. "Mi hijo también ha sufrido empujones por parte de la misma monitora, así como su compañero de viaje".

Esta mujer considera que su hijo ha sufrido "malos tratos" y "por miedo" no se lo contó. Prueba de ello es que también recalca que la información sobre la excursión infernal a la isla de Tabarca, comenzó a circular por el grupo de WhatsApp de padres y madres del centro educativo. A partir de ese momento, habló con su hijo y se lo confesó todo.

Otro episodio en el que las madres ponen el acento y que aparece en tres de las seis denuncias, consiste en una supuesta vulneración de la intimidad de algunos menores de edad: "La misma monitora los dejó con la puerta abierta de los aseos, cuando ellos se encontraban desnudos, y a continuación les decía frases como: 'Tenéis dos minutos para salir'".

Vista aérea de la isla de Tabarca que visitaron este lunes los escolares de Cieza.

El director del Colegio Cristo del Consuelo de Cieza, Julio Carrillo, ha confirmado a EL ESPAÑOL que se ha puesto en contacto con el responsable de Jacarandá Excursiones para pedir una explicación: "La empresa se ha puesto a disposición de las familias de los escolares y del centro educativo". "Nos ha confirmado que la monitora solo llevaba diez días trabajando con ellos y que su contrato ya ha sido rescindido".

Pregunta.- ¿Cómo explica que una actividad escolar inofensiva se salde con seis denuncias ante la Guardia Civil?

Julio Carrillo.- Lo achacamos a malas prácticas, por parte de una persona que no está capacitada para trabajar con niños. Eso es lo que pensamos desde el centro.

P.- ¿El centro adoptará alguna medida contra la empresa o la monitora?

J.C.- Estamos a expensas de lo que nos transmita la Inspección de Educación porque nos ha indicado que abrirá una investigación. Con Jacarandá Excursiones llevamos años haciendo actividades sin tener ningún problema. En cursos anteriores, hicimos con ellos la excursión a la isla de Tabarca sin registrar incidentes.

Francisca López, una de las madres denunciantes y abogada de profesión, tiene previsto solicitar a la empresa toda la documentación sobre la formación que tiene la monitora denunciada. "Le pediré los certificados que acrediten que está habilitada para trabajar con menores de edad como monitora de ocio y tiempo libre", tal y como avanza esta letrada.

"Todos los niños serán evaluados por un perito forense para determinar el daño físico y psicológico que han sufrido porque la responsabilidad penal es de la monitora, pero también existe una responsabilidad civil que debe asumir la empresa con indemnizaciones", según advierte Francisca López. "Estamos ante unos hechos graves, susceptibles de varios delitos".

El chat arde

Este diario se ha personado en la sede de Jacarandá Excursiones para recabar su versión de los hechos, tras declinar ayer pronunciarse uno de sus responsables, pero la administrativa que se encontraba en su sede de Molina de Segura ha recalcado que no podía decir nada sobre la investigación abierta por la Guardia Civil.

Entretanto, el chat de familias de este colegio baezano está que arde. Así lo corrobora un padre que forma parte del citado grupo de WhatsApp: "Lo último que han dicho es que la monitora le preguntó a un chico y una chica que estaban jugando juntos, que si habían tenido relaciones".