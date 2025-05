La reacción de Los Mozos de Arousa tras el fin de 'Reacción en cadena', el programa que les dio 2,6 millones de euros

El 25 de noviembre de 2024 Borjamina, Raúl y Bruno, Los Mozos de Arousa, concluyeron su exitoso paso por Reacción en cadena tras más de 400 participaciones, muchos récords y un gran botín de más de 2,6 millones de euros ganados para repartirse entre los tres.

Unos meses después ha saltado la noticia de que Mediaset ha decidido retirar el concurso de la parrilla de Telecinco tras un descenso de la audiencia pese a la aparición de nuevos concursantes o los cambios en la mecánica del formato, despidiéndose de sus espectadores antes del verano.

EL ESPAÑOL ha contactado con los hermanos Santamaría y con Bruno para conocer de primera mano lo que han sentido al saber que el programa que les dio a conocer en toda España y les hizo millonarios (cada uno se embolsó un total de 876.725 €, pero tras cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria les quedó un premio neto de 464.665 €), y que ya no se emitirá en la próxima temporada televisiva en septiembre.

Ion Aramendi y Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

"Pienso que, ya que se habían hecho cambios en la mecánica recientemente, lo suyo habría sido darle un poco más de tiempo para ver cómo iba evolucionando la audiencia. Ya ha habido momentos anteriores en los que el programa estuvo 'en la UCI' y finalmente salió adelante, por lo que aún albergo algo de esperanza de que esta vez pueda ser así. Mientras queden entregas por emitir, todo puede pasar…", señala Borjamina con expectación.

Su hermano asegura que no se esperaba que fuera tan pronto, coincidiendo con Borjamina en que al cambiar algunas pruebas no pensaba "que se precipitaran tanto". Bruno, por su parte, destaca que "todo programa de televisión tiene un principio y un final, de todas formas, no tiene porqué ser un punto y final.

En ocasiones los formatos que van y vuelven, incluso retornan con más fuerza como estamos viendo en el caso de Lo sabe, no lo sabe (espacio de Cuatro que presentó Juanra Bonet y ahora tiene al frente a Xuso Jones).

Los tres tienen sentimientos encontrados con este final. El mayor de los Santamaría comenta que se siente triste, sobre todo "por todo el equipo que lo hace posible, que es muy grande". "Ya viví ese drama desde dentro una vez y sé perfectamente por lo que están pasando ahora mismo.

Al final, no puedo pensar en otra cosa. Fueron muchos meses juntos y de muchos incluso conozco sus circunstancias personales. Me solidarizo con ellos y espero que les salgan cosas nuevas pronto".

Su hermano también siente pena "por el gran equipo que está detrás y que se lo curra un montón". "Al final fue mucho tiempo grabando y es como que se acaba una historia que fue muy bonita", mientras que su compañero también destaca que siente lástima "por los concursantes que no tendrán la oportunidad de vivir el formato".

El final del programa

¿Se merecía un final más digno? Bruno afirma que como todavía no ha terminado, "veremos qué final deciden darle", algo que también piensa Raúl, deseando que la despedida sea "de una forma especial, me parece que sería lo justo para los espectadores y para todo el equipo de Reacción en cadena".

Mientras, Borjamina espera que ese final esté a la altura de lo que merece y de lo que ha sido, ya que en la televisión actual, que un programa dure dos años y medio es todo un éxito. "De hecho, actualmente, es el programa diario más longevo de la parrilla de Telecinco. Me entristecería que despidan el programa como un día cualquiera, por la puerta de atrás, y no vuelva nunca más".

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'.

El gallego añade que "Reacción en cadena merece una fiesta, como tuvo en su día ¡Ahora Caigo!, no un funeral. Dejemos de ver las cancelaciones como fracasos, que no siempre lo son, y en este caso para nada. Ya les gustaría a muchos programas durar tanto y ser lo más visto de la cadena, como Reacción en cadena lo fue durante tanto tiempo".

El mayor de los Santamaría recuerda que "fue Bruno quien compartió la noticia de la cancelación nada más leerla y enseguida nos pusimos en contacto con nuestro redactor para confirmarlo, ya que no sería la primera vez que leíamos esa información sin ser cierta. A los tres nos da mucha pena, porque no deja de ser parte de nuestra historia y, como decía, también por el equipo. Aunque ya no estuviéramos, seguíamos las audiencias a diario y las comentábamos por el grupo de WhatsApp que tenemos".

Durante más de un año, los tres concursantes entablaron una gran amistad con todo el equipo del programa y con su presentador, Ion Aramendi. Bruno asegura que no ha balado con ellos porque "prefiero no molestar, no suelen ser momentos fáciles".

Raúl, en cambio, sí que ha podido hablar con algunos de ellos, "y bueno, siempre hay esa esperanza de que las cosas mejoren y se pueda revertir la situación". Su hermano señala que con Aramendi todavía no ha hablado, pero sí con otros miembros del equipo "que, lógicamente están tristes y con mucha incertidumbre sobre su futuro".

El coordinador de Arousa Moza apunta que "por lo visto, el sustituto de Reacción en cadena será un concurso con la misma productora y también se menciona que será presentado por Ion, lo que sería una gran alegría, ya que simplemente sería un cambio de etapa para probar un nuevo formato".

Ese concurso al que se refiere el gallego es Agárrate al asiento, que ya han confirmado que será la misma productora quien lo haga y el mismo presentador quien esté al frente, pero… ¿Se animarán a participar? Bruno es prudente y admite que "primero querré verlo, enterarme bien de en qué consiste y luego reflexionaré si creo que puedo jugar un buen papel o no".

El pequeño de los Santamaría piensa lo mismo, que primero tendría que verlo para decidir participar o no, aunque "ahora con la política lo tengo más complicado, pero bueno nunca se sabe…", comenta entre risas. Su hermano afirma que Bulldog TV lo produzca y Aramendi lo presente "es lo que me consuela de toda la situación".

"Si lo que se comenta es correcto, es una nueva etapa y una nueva oportunidad para todo el equipo y presentador, manteniendo la mayoría su puesto de trabajo. Es un programa cuya versión francesa conocí hace un par de años, que veo de vez en cuando a través de internet y que me gusta bastante".

"Es un tipo de formato que creo que encaja con mis conocimientos y mi forma de ser, por lo que no me cierro a concursar en él siempre que así lo consideren las personas a las que corresponde la decisión y siempre que cuadre con mi agenda, porque ahora mismo tengo sobre la mesa otros proyectos", comenta Borjamina, dejando una puerta abierta a su vuelta a la televisión.

El seguimiento de la gente

Uno de los éxitos del paso de Los Mozos de Arousa por Reacción en cadena fueron las excelentes audiencias que lograron en más de un año de participación, plantándole cara a todo un coloso de la tarde como Pasapalabra, 'robándole' miles de espectadores cada día.

No obstante, le hemos querido preguntar a los gallegos si la gente era más de Los Mozos de Arousa que de Reacción en cadena o viceversa. Borjamina afirma que "había de todo, gente que veía el programa por nosotros y otra que estaba deseando que nos fuéramos.

Los Mozos de Arousa en una imagen de archivo.

Aunque viendo cómo ha ido evolucionando la audiencia, quizás ganaba la del primer grupo. También es cierto que nosotros le dábamos 'nuestro toque' y que estuvimos año y medio, por lo que las comparaciones fueron odiosas para el resto de los equipos. El programa se emitió más tiempo con Mozos que sin Mozos y creamos una rutina, y casi diría que una adicción en muchas personas que se desengancharon cuando nos fuimos".

Su hermano señala que ambas cosas van de la mano: "Los Mozos no seríamos nada sin Reacción en cadena, y es cierto que mucha gente seguía el programa para vernos", asegura. Bruno, por su parte, añade que ambos conceptos no se pueden separar.

El precio de la fama

Ya han pasado seis meses de su marcha de Reacción en cadena, pero todavía la gente les sigue reconociendo por la calle y reclamándoles para eventos. Una de las razones que Borjamina cree que por qué sucede eso es que "la gente no se olvida tan fácilmente de los Mozos de Arousa. Fuimos la rutina de muchas personas durante año y medio y siempre recordarán cómo se sentían y el buen rato que pasaban cuando ponían Telecinco cada día a las 20:00 horas".

"Seguimos recibiendo muestras de cariño a diario tanto cara a cara como por las redes sociales e incluso hay personas de toda España que vienen a Vilagarcía y se acercan a saludarnos al local de nuestra asociación Arousa Moza, que abrimos a raíz de nuestra participación en Reacción en cadena".

"En cuanto a eventos, también nos llegan peticiones y aceptamos algunas. Como equipo ahora es más difícil conseguir la participación de los tres juntos porque ya tenemos nuestros trabajos, estudios y cuesta más compatibilizar las agendas, pero también hay algunas solicitudes y colaboraciones a nivel individual", comenta.

Raúl reconoce que les siguen pidiendo fotos por la calle, les reclaman para publicidad... "Es algo que me sorprende, pero que estoy muy agradecido. El cariño de la gente es increíble". Bruno también se muestra sorprendido porque "pensaba que al poco tiempo todo se diluiría, pero estoy observando que todavía nos tienen muy presentes. De lo cual me alegro".

Sus vidas en la actualidad

Uno de los objetivos por el que se presentaron a Reacción en cadena fue recaudar dinero suficiente para tener un local para su asociación, Arousa Moza, ya que Borja Santamaría es uno de sus coordinadores.

"Arousa Moza va viento en popa. Tener el local ha supuesto una estabilidad y un techo bajo el que organizar nuestras actividades. Tenemos un calendario completísimo con diferentes actividades y eventos de lunes a domingo para todas las edades y la gente está respondiendo muy bien", comenta el gallego.

También destaca que "a raíz de dar a conocer nuestra asociación en Reacción en cadena, hemos notado que se apunta muchísima gente de toda España para participar en los proyectos internacionales. Tanto Arousa Moza como nosotros, los Mozos de Arousa, tenemos muchísimo que agradecer al programa y a toda la gente que se ponía cada tarde frente al televisor para ver a tres chicos de Vilagarcía de Arousa resolver cadenas".

Raúl sigue inmerso en la política en el PP gallego, algo que le ocupa la mayor parte de su tiempo, pero: ¿Volverá a retomar su faceta como docente? "La verdad es que me gusta mucho lo que hago, me encanta trabajar para la gente y sentir que ayudo a los demás. Pero como digo, nada es para siempre y el día que no aporte o no tenga la motivación suficiente en política, mi vocación es la enseñanza".

Por último, Bruno retomó sus estudios de Derecho que había dejado aparcados por su participación en el concurso de Telecinco, eso sí, como fue con el curso empezado, continúa haciéndolo de manera online: "Las clases van bien, el primer cuatrimestre fue bueno y espero que este segundo también vaya bien y cumpla con mis objetivos", concluye.