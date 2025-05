En Zahara de la Sierra los funcionarios ya sólo trabajan 35 horas: Santiago Galván (PSOE) es el primer alcalde en aplicarlo

Santiago Galván hace siete años trabajaba como economista en la empresa privada. Hace seis, Santi, como le llaman los que le conocen, se convirtió en alcalde de Zahara de la Sierra, un pueblo de 1.360 habitantes en la Sierra de Cádiz.

En este tiempo, además de convertirlo en el municipio con menor tasa de paro de la provincia (74 parados, el 12,99%) y con un enorme potencial turístico (tiene una playa artificial y 18 bares restaurantes), también se ha erigido como el primero de España en reducir la jornada laboral a 35 horas.

La medida entró en vigor ayer, tras rubricarse, hace unos días, el convenio colectivo con los representantes de los trabajadores municipales.

Mientras que Yolanda Díaz aún pugna porque en el sector privado aplique 37,5 horas, Santiago Galván (PSOE) lo ha logrado en una administración pública dialogando y aplicando "sentido común. Con diálogo y transparencia es posible solucionar y cerrar acuerdos".

Porque, explica a este periódico, "no se trata de trabajar menos ni de quitar servicios, al contrario: se trata de establecer turnos, y hay servicios de lunes a viernes. E incluso ahora se ofrecen servicios por las tardes", lo que se traduce en "más horario para prestar servicio".

El hombre atiende a EL ESPAÑOL poniendo la tirita antes de una herida que intuye, porque ya le han llegado las primeras críticas. "La idea es que los 32 funcionarios que tenemos trabajen cuatro días y descansen tres. Pero deben trabajar una tarde semanal, o bien martes o bien jueves, por turnos". Además, el viernes debe haber alguien atendiendo a la ciudadanía o prestando servicio.

La jornada laboral, explica, "es de 7:00 de la mañana a 15:30 horas, y la tarde que sea, de 16:30 a 22:00 horas, según el departamento. Y lo que hacemos es turnos. Por ejemplo, si tenemos dos administrativos, lo que se hace es que el administrativo que trabaje una tarde no trabaja el viernes, pero es por turnos: el viernes siempre habrá uno de los dos administrativos prestando servicio".

Eso mismo llevado a la Tesorería, a Urbanismo, a Hacienda, al Registro, a los servicios de Limpieza... "a lo que queramos". Bueno, a lo que quieran los trabajadores, porque el sistema "es voluntario. Quien quiera su jornada de cinco días en horario de solo mañanas, puede seguir".

Con esta iniciativa, asevera, se consiguen dos cosas. "Que el trabajador esté más contento, porque concilian mejor, y que los vecinos tengan hasta más horas de servicio, porque ganan una tarde" para poder hacer las gestiones que, "por circunstancias laborales, no pueden hacer en horario de mañana. La mayoría de la gente trabaja por la mañana y es muy difícil hacer las gestiones".

Santiago Galván, en una de las calles del pueblo, distinguido como uno de los más bonitos de España. E.E.

Galván, además de alcalde, es delegado de Economía, Hacienda, Urbanismo, Recursos Humanos y Empleo. "La idea se me ocurrió a mí el año pasado y empecé a trabajarla este mes de enero".

Al ser un pueblo pequeño, ha contado con el apoyo de los servicios jurídicos de la Diputación de Cádiz (PP) y se ha trabajado durante 5 meses. La semana pasada se firmó el convenio colectivo con el sindicato CSIF y representantes de los trabajadores, con quienes el edil ha mantenido varios encuentros previos.

El alcalde recuerda sus años como economista en una gran empresa "con unos viernes por la tarde que eran como un velatorio: trabajábamos cuando no lo hacía nadie". También "yo siempre tuve la sensación de no entender por qué una administración pública no puede ofrecer servicios presenciales por las tardes".

"Quienes digan que es una medida egoísta se equivocan. Es todo lo contrario: se organiza mejor el trabajo, vamos a medir la eficiencia, si el trabajador está feliz trabaja mejor y además es que el ciudadano va a tener más horas de servicios a su disposición".

Pregunta.- Lo mismo en Zahara de la Sierra es fácil aplicar esta medida, al ser un municipio pequeño.

Respuesta.- Al contrario. Aquí lo tenemos más difícil porque todo depende de hacer cuadrantes de trabajo.

Porque, explica, "un municipio mayor puede tener, por ejemplo, muchos más administrativos a turno que nosotros, que solo tenemos uno porque tenemos menos trabajadores".

"Punto de partida"

Por su parte, el sindicato CSIF, que cuenta con un único representante en el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, ha celebrado el acuerdo aprobado, que es "el primero que se pone en marcha en toda España con estas características".

Así, CSIF considera este caso como “el punto de partida para que todos los ayuntamientos y entidades locales lo tomen como ejemplo”. Por ello, en las negociaciones de convenios colectivos (para personal laboral) y en los acuerdos reguladores (para personal funcionario) de las distintas administraciones locales de la provincia, CSIF indica como propuesta la implantación de estas medidas.

“Creemos que el personal municipal merece la mejora de sus condiciones laborales, facilitando, entre otras cuestiones, la conciliación familiar; pero además, al optimizar los recursos, los horarios de atención a la ciudadanía pueden ampliarse y, en consecuencia, mejorar también el servicio que se ofrece”, apunta Francisco Silvestre, responsable de Administración Local de CSIF Cádiz.

El convenio además, subraya el alcalde, incluye otras dos mejoras. "La reducción de 40 horas anuales a los empleados a partir de los 63 años y la reducción de 80 horas anuales para los mayores de 65. Porque teniendo 40 años cotizados y a partir de una edad, no es lo mismo el trabajo ni mental ni físicamente".