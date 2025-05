La faceta más personal de Mamen Mendizábal: "Soy muy ordenada, pero dentro de mí hay un caballo desbocado"

Mamen Mendizábal lleva décadas en televisión donde los espectadores la han visto bajar micrófonos a sus invitados al acabarse los 59 segundos, presentar un informativo o vibrar con la actualidad en Más vale tarde.

Pero en 2021 decidió enfrentarse a un nuevo proyecto en La Sexta: Encuentros inesperados. En él, la presentadora abandonaba la adrenalina del directo para grabar una serie de programas con invitados tan conocidos como dispares, pero que al final logran encontrarse en un punto de la conversación.

Tras dos temporadas, se embarcó en su actual proyecto, Anatomía de… el programa de investigación periodística con una rigurosa y cuidada puesta en escena donde, los domingos a las 21:30 horas en La Sexta, Mendizábal investiga los sucesos ocurridos en las últimas décadas que más han llamado la atención de su equipo y que buscan sorprender a los espectadores.

Desde su primera temporada, Anatomía de… destacó por diseccionar las historias que han intrigado a los ciudadanos, explicando al espectador lo que sucedió en realidad como la leyenda de Ricky Martín, el perro y la mermelada; la farsa del falso superviviente del Holocausto Enric Marco, o el fraude de la selección de baloncesto para personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos de Sidney en 2000.

No obstante, este año, Mendizábal y su equipo ya han explicado el plan diseñado por la exmujer del productor Josep María Mainat para asesinarle o han analizado la broma del Chikilicuatre y cómo llegó a Eurovisión.

En las siguientes entregas, hablarán de los bulos sobre la muerte de Miguel Bosé, el 'circo' de José María Ruiz-Mateos contra Miguel Boyer, la goleada del España-Malta, el Ecce Homo de Borja, la corrida de toros de Jesulín de Ubrique con público exclusivamente femenino o el concierto de Marta Sánchez durante la Guerra del Golfo.

Pregunta: Se acaba de estrenar una nueva temporada de Anatomía de… pero, ¿qué descubrirían los espectadores si la protagonista de una de las entregas fuera usted?

Respuesta: Si me hicieran un programa, diría que soy una mujer muy organizada, que tengo muy claras las cosas, soy muy ordenada, muy rigurosa y con los objetivos muy claros. Pero lo que pasa es que dentro llevo un caballo loco, un caballo desbocado que es lo que alimenta a la otra parte tan ordenada.

El caballo loco me alimenta un montón y me deja soñar, me hace hacer locuras y arriesgar. Lo uno sin lo otro es completamente imposible. Hay que tener mucha disciplina en el periodismo y eso que parece que la televisión tiene un punto frívolo, pero no, la tele y el periodismo tienen un montón de trabajo y de horas detrás, y para eso, esa parte ordenada me vale. Pero para soñar, porque yo soy una gran soñadora, y creo siempre que lo mejor está por llegar. Creo que todavía te pueden sorprender en la trayectoria profesional, en la vital, en todo el recorrido. Me dejo llevar. Ese caballo loco y la parte ordenada conviven muy bien en mi anatomía.

P.- Ese caballo loco, ¿qué locura le ha hecho hacer por un reportaje o por una entrevista?

R.- Locuras no sé, pero sí que soy una profesional de colarme donde haga falta. 'Es mejor pedir perdón que pedir permiso', es la frase preferida de los periodistas. No obstante, no lo calificaría de locura, sino de indisciplina. Te voy a decir una cosa, a las mujeres nos han tomado tantas veces por tontas, nos han infantilizado tanto que cuando aprendes a jugar esa baza a tu favor, te vas colando y metiendo el micrófono donde no toca, vas metiendo la oreja en la conversación que no estaba destinada para ti… y luego con pedir perdón amablemente, como si tú no tuvieras que estar por ahí, ya está (risas).

P.- Tiene una gran relación con Pablo Motos y con Antonio García Ferreras. Si tuviera la oportunidad de entrevistarles, ¿a cuál elegiría y por qué?

R.- Los entrevistaría juntos, creo que son muy compatibles. ¿Por qué hay que elegir entre uno y otro? Cada uno tiene sus cosas y es una difícil elección, pero conozco más a Ferreras, así que me apetecería hacerle una buena entrevista.

P.- ¿Se ve en un futuro haciendo otro tipo de programa, presentando un concurso o al frente de un programa deportivo, por ejemplo?

R.- Lo del programa deportivo sí que sería una locura porque mis conocimientos deportivos son muy escasos (risas). Creo que sería muy arriesgado. Los concursos son un gran formato televisivo y me gustan, pero prefiero hacer programas de información y de actualidad. Me siento muy periodista y, de momento, no pienso que tenga que cambiar de rumbo.

P.- ¿Cuáles son sus aficiones cuando no está trabajando?

R.- Me gusta mucho la escalada, el esquí... en general todo lo que tiene que ver con la montaña. Soy una gran lectora y una gran viajera.

P.- ¿Qué queda de aquella Mamen estudiante de Periodismo?

R.- Sigo manteniendo intacta la voluntad de seguir formándome y aprendiendo y creo que ese es el motor de la profesión y de la vida. Tener ganas de aprender, de construir, de verte en nuevos entornos, de entrar en contacto con nuevas personas. Tengo la ilusión intacta, pero a la vez me la voy renovando con cada nuevo proyecto. Soy también muy ambiciosa, necesito seguir aprendiendo constantemente para sentir que estoy viva.

P.- ¿A quién soñaba con poder entrevistar?

R.- Cuando estudiaba no soñaba con hacer entrevistas, realmente soñaba con ser corresponsal de guerra y sigue siendo, a día de hoy, el periodismo que más admiro. Los corresponsales de guerra son los que se exponen y salen de su zona de confort y yo me veía en esa tesitura, soñaba con estar ahí informando en las zonas de conflicto. Luego la vida me ha ido llevando por otros caminos y la verdad es que he tenido mucha suerte. En mis años de radio con Iñaki Gabilondo tuve la oportunidad de entrevistar a personajes muy interesantes, y en los años que llevo en televisión han pasado por mis manos la mayoría de la clase política y empresarial. Me he dejado pocas casillas sin tachar en cuanto a posibles entrevistados, soy muy afortunada.

P.- ¿Quién le ha marcado especialmente en estos años?

R.- A mí el mundo me lo ha marcado Iñaki Gabilondo. El mundo profesional, el del conocimiento, el de cariño a la profesión. Y cada vez que le entrevisto… esta temporada he vuelto a hablar con él para el programa de Miguel Bosé. También otros periodistas que me han hecho crecer como ellos han sido Julia Otero, Matías Prats, Rosa María Calaf… el mundo lo he soñado viéndoles a ellos y cuando entrevistas a alguien al que has admirado profundamente y al que te has querido parecer, ahí hay una cosa muy especial. Hay magia.

P.- Respecto a esta temporada de Anatomía de… ¿Cuál es su reportaje favorito de este año?

R.- Uno de mis preferidos es el de la goleada a Malta de la selección española de fútbol. Tan mal se lo tomaron los malteses que algunos de ellos vertieron acusaciones sobre los futbolistas españoles diciendo que les habíamos drogado durante el descanso o, incluso, que la propia selección española se había drogado tomando esteroides.

P.- ¿Cuál es el proceso para la realización de cada reportaje?

R.- Nosotros tenemos un proceso de selección de temas, y de ahí hacemos un cribado enorme con los que más le interesan a la cadena, a nosotros, los que son posibles, los que no… Porque ha habido temas este año que nos ha apetecido hacer y que, de hecho, hemos arrancado, pero luego se nos han bloqueado por distintas historias. Desde porque no te salen los personajes, no encuentras la suficiente imagen… Por ejemplo, hemos arrancado 11 programas y, de esos, han salido ocho porque siempre se cae alguno. Algunos ya, cuando llevas un mes trabajando en ellos, ya ves que no. Tras la selección de temas, buscamos personajes, archivos paralelos, la parte de preproducción, la grabación de todos juntos y la postproducción antes de la emisión.

P.- ¿Cuánto tiempo le dedican a cada programa antes de que lo vean los espectadores en sus casas?

R.- Yo te diría que cada programa lleva como un mes y medio o dos meses de trabajo. Afortunadamente, tengo un equipo con mucho talento y saben poner el foco en todo lo interesante, tenemos ya la maquinaria engrasada y sabemos muy bien hacia dónde queremos ir. Pero es verdad que cada tema lleva mucho tiempo entre la revisión del archivo y el montaje. Es que cuidamos un montón el producto final. Buscamos una televisión que no es de consumo rápido.

P.- ¿Y hay alguno que le guste especialmente y que no hayan hablado todavía sobre él?

R.- Sí, es que hay muchos temas, pero claro, el asunto es que no los voy a contar porque yo soy muy cabezona y espero que se hagan. Que no me hayan salido todavía no quiere decir que no me salgan en el futuro. Una de las claves de Anatomía de... es que, a veces, los personajes o los entrevistados a los que persigues necesitan tiempo para ver el trabajo que hemos realizado y convencerse con el resultado. También hay muchas de las historias en las que ellos están implicados y hasta que no concluyan no se pueden contar. Normalmente, de las investigaciones que están abiertas es muy difícil que podamos hablar sobre ellas.

P.- ¿Cree que con Anatomía de… ha creado una marca reconocible para lograr acceder a más personajes y realizar reportajes?

R.- Yo quiero creer que he creado una marca a lo largo de estos 25 años que llevo de carrera. Hay mucha gente que a lo mejor no ha visto Anatomía de… pero sí me ha visto en 59 segundos, en los informativos o en Más vale tarde. Tengo una trayectoria periodística que al final hace que la gente también se fíe de mí, lo que me hace sentirme orgullosa.