La nueva vida de Filiu, de la final de 'Tú sí que vales' a tocar a dúo con Teodoro García Egea: "Canta que flipas y toca el piano"

Filiu es un personaje público cuya guitarra es un elemento imprescindible en las fiestas de los pueblos de Alicante y de Región de Murcia. Pero su talento alcanzó cotas de fama nacional cuando quedó finalista en 2009 en el célebre programa Tú sí que vales. Ahí se catapultó, y eso le ha permitido tocar en eventos públicos y privados en toda España y ante caras tan conocidas como las de Tomás Roncero o Pepín Liria. De hecho, hace sólo unos meses se dejó ver rasgando las cuerdas de su guitarra en el cumpleaños del exnúmero 2 del PP: Teodoro García Egea.

"Teo es muy amigo mío desde hace muchísimos años", asegura a EL ESPAÑOL este artista, cuyo nombre completo es José María Filiu (Almoradí, 1981). Y esa amistad queda patente en los vídeos que difundió el exsecretario general de los populares en sus redes sociales, donde se 'arranca' con un tema de Joaquín Sabina acompañado a la guitarra por su amigo Filiu, que lo define sin dudarlo como "un artistazo".

La vida de este cantante afincado en Murcia es con la que sueñan muchos amantes de la música: va de 'bolo' en 'bolo'. "He tocado en programas como Tienes talento, Allá tú o Sálvame Deluxe. Salir en ellos me ayudó a poder vivir y a dedicarme a esto, pero nunca he llegado a ser famoso", reflexiona a corazón abierto. "Hay gente que lo que quiere es triunfar, pero yo soy feliz tocando en una boda, en un cumpleaños o en una comunión".

El artista Filiu participa en la fiesta de cumpleaños del expolítico Teodoro García Egea.

PREGUNTA.– ¿Usted vive sólo de la música?

RESPUESTA.– Sí, siempre me he dedicado a lo mismo, a levantar las fiestas de mi pueblo, a tocar en bodas, eventos, comuniones o bautizos. Ahora, donde hay una fiesta que animar, ahí está Filiu. Toco bajo la firma 'Filiu y Cia' con mis músicos Joaquín Ruiz al bajo y Julito Segura a las voces y la percusión. Mi vida es así: interpreto covers, disfruto con mi familia y al final del mes pago mi cuota de autónomo.

P.– ¿Cómo conoció a famosos como el periodista Tomás Roncero?

R.– A Roncero el año pasado le hice una canción por su cumpleaños. Lo conocí porque hace años unos empresarios me llevaron a ver un Madrid-Juventus, y coincidimos en una comida, estuvimos hablando y cantando. Al día siguiente me citó en la crónica que escribió en el periódico. Es totalmente distinto de como mucha gente lo ve, es súper campechano, y me comparte muchas cosas que pongo en las redes sociales. Cuando me operé, me mandó un vídeo diciéndome que me recuperara muy pronto.

P.– ¿Y de qué conoce a Teodoro García Egea?

P.– Es muy amigo mío desde hace muchísimos años, me ha contratado para muchos cumpleaños. En el último, en enero, estuvimos cantando, que él canta que flipas y además toca el piano. Lo aprecio mucho porque siempre que me ha pasado cualquier cosa ha estado pendiente.

A Filiu el talento le viene de serie. No en vano, asegura que en el colegio ya tocaba en el Día de la Paz, y en las fiestas de fin de curso. "Empecé en quinto de Primaria con una guitarra que había en mi casa, me aprendí tres acordes y sólo con ellos hacía 20.000 canciones".

Al terminar el colegio, decidió tomarse todavía más en serio la que ha demostrado ser su vocación, y empezó a impartir sus primeros conciertos al tiempo que recibía clases de guitarra para perfeccionar su técnica: "En el 2000 gané un concurso de cantautores en el Elche, y en 2004 quedé primero en Cantigas de Mayo, un concurso a nivel nacional que se celebra en la Región de Murcia y del que han salido artistas como Funambulista y Rozalén".

Y desde entonces, su vida ha sido un no parar. Pero a pesar de haber cantado ante súper estrellas como Elsa Pataky, y de haber compuesto la canción oficial del histórico Efesé Cartagena, que milita en Segunda División, nada se le sube a la cabeza: sigue siendo un hombre que solamente disfruta d ela misma y puede permitirse el lujo de vivir de ella, mientras se deja ver tranquilamente como un transeúnte más por las calles de Alcantarilla –el municipio murciano donde vive–, o haciendo la compra como cualquier vecino.

El artista Filiu (i) y su percusionista y corista Julio Segura (d) posan con la actriz Elsa Pataky, durante una actuación en 2022 en Barcelona, Cedida

P.– ¿Qué es lo más complicado de dedicarse sólo a este mundo?

P.– Al final ser feliz viviendo de la música depende del concepto que tenga cada personas. Triunfar es muy complicado porque tienes que gastarte mucho dinero en grabarte, el que sale en la radio sale porque paga y tiene que estar detrás una discográfica… De hecho, grandes artistas tienen depresión porque es muy duro y las discográficas los exprimen.

Mi concepto es vivir feliz, disfrutar con mi familia. Pero al estar dado de alta como autónomo, esto puede ser una ruina, tienes que volverte loco para poder llegar a fin de mes. A finales de febrero me han operado del corazón. He estado mal, pero al ser autónomo uno se recupera más rápido, porque al estar un mes de baja me han ingresado 525 euros, cuando he tenido que pagar 330 de cuota...

Por lo tanto, su jornal depende mucho de los conciertos que pueda impartir. "Enero, febrero y marzo son meses malos, a lo mejor haces 5, 6 o 7 cada mes. En abril sube la cosa poco a poco, y ya en verano te haces tus 15 conciertos mensuales, y así compensas". Por suerte, su larga experiencia y su paso por programas y concursos de talentos le ha permitido granjearse una popularidad que le permite tener 'bolos' casi siempre: "Incluso he tocado en divorcios y funerales".

Filiu, cantando y tocando en uno de sus conciertos. Cedida

P.– ¿Cómo es el ambiente cuando se toca en un divorcio o un funeral?

P.– La semana pasada justamente toqué en una fiesta en la que un chico que se había separado vino con los amigos y la liaron que flipas. También una vez hace tiempo, en un restaurante de Alicante, canté en una celebración en la que la mujer se había separado y vino con todas las amigas a celebrarlo porque se había quitado un peso de encima... [Risas] Y una vez toqué en una capilla, durante un funeral. El fallecido le había dicho a la familia que quería despedirse con la gente cantando. De esto hará unos 10 años. El hombre había pedido que tocaran en su funeral una rumba y el 'Romance anónimo'. Así que toqué una cuando el féretro entró a la capilla, y otra cuando lo sacaban.

En este momento, Filiu está con la mirada fija en su participación en Noches de Catas, un evento que se celebrará entre el 28 de mayo y el 25 de junio en el auditorio El Batel de Cartagena, dentro del prestigioso restaurante Eszencia, y donde el artista estará junto a sus músicos Joaquín Ruiz y Julio Segura todos los miércoles. Aunque no descarta la opción de volver a la pequeña pantalla en un futuro: "Es un mundo que me encanta, tengo algún proyecto para grabar alguna canción más adelante".