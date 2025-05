El método de Luis y Antonio para lograr un cuerpo envidiable a partir de los 40: "Cambia la vida de las personas"

Una buena parte de la vida de Luis Bernat estuvo relacionada con el deporte. Pero los vaivenes del día a día le llevaron a dejarlo. A los 40 años tenía un negocio que le hacía infeliz, con el que perdió mucho dinero, y encima, se divorció. "Estaba totalmente arruinado", cuenta.

Antonio Lewis también vivía su propio drama. Tenía sobrepeso y acumulaba varias ideas de emprendimiento que no habían salido muy bien. Ambos, amigos desde hace muchos años, decidieron juntar sus experiencias y crear el método Alpha 50.

Este es el libro que detalla el método Alpha 50. Cedida

Con este método de entrenamiento las personas mayores de 40 años podrán conseguir un cuerpo envidiable de una manera sana y sin necesidad de hacer pesas en un gimnasio. La manera de hacerlo se explica en el libro Yo no soy tu cuñao, escrito por Antonio y Luis.

Este libro fue publicado el 8 de mayo y sus coautores han recibido buenas reacciones de quienes lo han comprado. Incluso, dice Antonio, ya se está imprimiendo la segunda edición porque la primera está por acabarse.

El título del libro se refiere al 'cuñao' como a esa persona que dice que lo sabe todo, pero que en realidad no sabe nada. Los coautores lo escogieron para demostrar que sí saben de lo que hablan. "No vendemos humo. Hay una historia y una experiencia detrás", señala Antonio.

De hecho, Luis Bernat, el creador del método, es máster en entrenamiento personal y deportivo. Está certificado en nutrición deportiva por el Fitness & Health Institute, tiene su carné de la Federación Española de Fitness, y está Certificado por la Asociación Española de Coaching (ASESCO).

Ambos autores estarán el 14 y 15 de junio en Madrid durante la Feria del Libro para firmar ejemplares de Yo no soy tu cuñao.

Pregunta.- ¿Cómo nació la idea para escribir este libro?

Respuesta.- Antonio: Todo esto comenzó hace seis años con el método Alpha 50. Ya hemos hecho eventos presenciales, retiros en donde tenemos a gente en una casa rural y entrenamos con ellos. Quizás el libro era un poco esa espinita que teníamos clavada y que estaba ahí el querer lanzarlo, pero nunca teníamos ocasión para sentarnos y escribirlo porque requiere un esfuerzo.

Al final, por las casualidades de la vida, nos llegó una editorial en agosto del año pasado que seguía nuestro Instagram y estaban interesados en ayudarnos con la publicación del libro. Todo fue muy orgánico, muy fluido.

P.- Luis, usted es el creador de este método y lo hizo por su cuenta...

R.- Luis: Sí, hace siete años, curiosamente, tanto por la parte de Antonio como por mi parte, pues coincidimos en un momento realmente crítico. Estábamos completamente arruinados, cada uno en su sitio. En lo referente a mí, me metí en un negocio nocturno durante casi seis años y siempre fui una persona que estuve un poco ligado a lo que es el mundo deportivo. Tuve oportunidad de competir en atletismo y en campeonatos de España. Tuve dos momentos buenos en el tema de carreras de fondo.

Recobré lo que es la actividad física desde los 39 hasta los 45 años. Me puse como una bestia corriendo otra vez, pero resulta que, por cosas de la vida, en una fábrica en la que estuve trabajando 25 años, en la crisis de la construcción, al final nos echaron a todos. Una persona que ha estado toda la vida trabajando y de repente se encuentra en casa, como que no me veía. Duré en casa dos días prácticamente.

P.- ¿Qué hizo para salir de su casa?

R.- Luis: Me metí de cabeza en un negocio de hostelería nocturno, con experiencia cero. Muchísimo sufrimiento, mucha pérdida de dinero. Estaba totalmente arruinado. Me divorcié. Cogí 28 kilos. Estaba totalmente destrozado. Y toda esa actividad deportiva y los beneficios que yo había visto en el deporte y cómo me sentía, yo creo que me han ayudado a salir de ese bache. Cuando volví a entrenar pensé que tenía 20 años. Prácticamente fueron dos años de prueba y error, de sufrimiento, de cometer errores, de volver a empezar, de lesionarme.

También tuve que aprender a comer, porque no iba a obtener resultados. Uno de los errores más clásicos era que pensaba que mi cuerpo iba a funcionar lo mismo que cuando competía. Si me dedicaba a entrenar, aunque no cuidara mucho la alimentación, era igual. Entonces, al final tardé meses en darme cuenta de que tenía 50 años, de que el cuerpo funcionaba de otra manera, de que tenía que aprender a comer. En ese proceso de dos años se construyó un poquito lo que es la base del método. Yo no tenía ni puñetera idea de que iba a lanzarse como el método. Yo lo hacía por mí, no lo hacía por nadie más. Ahí fue donde realmente entró en escena Antonio.

Antonio Lewis es coautor de Yo no soy tu cuñao. Cedida

P.- ¿Cómo se juntaron para crear el proyecto?

R.- Antonio: En el año 2018 cuando estábamos los dos en un punto crítico, yo tuve la idea de crear un programa de nutrición, que fuera sencillo, que fuera para que la gente desde los 40 años lo pudiera emplear sin necesidad de un gimnasio, de ir al nutricionista, de hacer dietas que son imposibles. Yo veía que había la posibilidad de mercado con algún producto de este tipo.

Yo hablé con Luis, pues yo sabía que Luis durante muchos años ha sido una persona muy disciplinada, a nivel físico, que había entrenado y lo veía una persona capaz, a lo mejor de ser la cara, la imagen del proyecto. Entonces se lo comenté y pues fue eso que se confundían un poquito las dos, tanto lo que es mi iniciativa a nivel emprendedora como también su conocimiento para crear este método hasta lo que se convirtió hoy.

P.- Luis, ¿se imaginó en algún momento que ese esfuerzo por sentirse mejor se iba a convertir en este método exitoso que es hoy?

R.- Luis: Yo no tenía ni la más remota idea de que iba a acabar en esto. Antonio es el cerebro de la operación. El que realmente ha tenido la idea en sí, fue él. Fue cuando me cogió por la pechera y me dijo: "pero, ¿qué has hecho? Vaya cambio desde la última vez que te vi".

Y fue cuando yo compartí con él un poquito de lo que estaba haciendo por cambiar, por salir un poquito de ese agujero. Este proyecto es muy importante que tanto las responsabilidades que tiene él como las que tengo yo, son totalmente dispares, pero son absolutamente necesarias. Yo he puesto lo que es la experiencia en el entrenamiento, lo que me funcionó a mí. Y luego Antonio lógicamente trasladó lo que es esa experiencia a una idea.

P.- Antonio, ¿qué vio usted en este método de Luis para convertirlo en el proyecto que es ahora?

R.- Antonio: Yo soy una persona que siempre he tenido inquietudes y siempre he tenido ideas para desarrollar. Algunas me fueron bien, otras no tan bien, pero siempre he tenido ideas y me gusta explorar diferentes cosas. También he sido una persona con sobrepeso durante muchísimos años. Ya no, afortunadamente, pero sí he tenido que lidiar con temas de la comida, con problemas de alimentación y pues esto me viene un poco con la idea también de buscar algo para mí que yo pudiera utilizar.

También responde a una necesidad que veo en España. Actualmente es el segundo país de Europa detrás del Reino Unido, con mayor índice de obesidad. Entonces, de alguna forma estamos cubriendo una necesidad que tiene la gente de encontrarse mejor, de tener mejor salud, de mejorar su calidad de vida. Lo que más nos enorgullece es ver cómo le cambiamos la vida a las personas. Aparte de que esto es un negocio, que lo es, porque es una empresa, pero ver cómo la gente te agradece y les ayudas a cambiar su vida.

Luis Bernat, creador del método Alpha 50. Cedida

P.- El método está enfocado en hombres, pero ¿funciona en mujeres?

R.- Luis: Las mujeres tienen huesos, tienen órganos, tienen músculos, tienen las mismas necesidades de bajar el porcentaje de grasa corporal. La mayoría pueden tener un sobrepeso a partir de cierta edad, tienen que ponerse en forma y verse guapas. Fisiológicamente tienen absolutamente la misma capacidad de hacer exactamente el mismo entrenamiento que están haciendo los hombres y no solamente el tema del entrenamiento, sino también la parte de la hidratación, porque realmente estamos constituidos de lo mismo.

Si es que la mujer tiene exactamente los mismos músculos. También hay muchas mujeres dentro del método y cada vez hay más. Incluso las mujeres tienen algo, creo que bastante mejor que los hombres, y es que ellas tienen más conciencia de que se tienen que cuidar. Las mujeres en general se cuidan más que los hombres. Los hombres somos mucho más dejados.

P.- ¿Qué pueden encontrar los lectores en el libro?

R.- Antonio: Este no es un libro muy técnico, es un libro muy cercano, un libro que cuenta la historia de dos hombres de mediana edad. Es una historia de superación. La gente se puede llegar a identificar también con eso, porque todo el mundo en la vida ha pasado por cierta edad, por ciertos traumas y tragedias. Por eso es un libro fácil de leer, un libro que yo creo que, más que de entrenamiento, es un libro quizás a lo mejor de superación personal porque ahonda mucho en nuestra historia y ahonda mucho en esa segunda oportunidad que todos merecemos también en la vida. Por eso la gente se identifica porque nos ve muy cercanos.