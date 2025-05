El primer entrenador de Carlos Alcaraz desvela sus secretos en un libro: "Aprendía rápido, pero le costaba coordinar el saque"

Carlos Santos Bosque (Cartagena, 1981) puede presumir de haber sido el primer entrenador de Carlitos Alcaraz durante la friolera de ocho años: "Pude verlo crecer desde sus 5 años hasta sus 12", explica este entrenador de tenis a EL ESPAÑOL. "Lo que más le costaba era el saque. Todo lo demás lo aprendía muy rápido, pero en este movimiento le costaba coordinar el lanzamiento con las piernas, y tampoco tenía mucha fuerza. Era un golpe que se desarmaba por no tener una armonía adecuada".

Pero este 'talón de Aquiles' no era sino una muestra de que, en el fondo, Alcaraz es humano, o casi. No en vano, Santos no se lo piensa dos veces cuando asegura que no ha tenido "a ningún muchacho con tanto potencial como Carlitos" en su vida, y eso que ha entrenado a decenas de niños, de los cuales asegura que algunos "han despuntado o están en vías de hacerlo".

La clave del éxito de su entrenamiento es un método que asegura que desarrolló él mismo, y que consiste en "buscar formas diferentes de golpear y no limitarse a repetir y repetir siempre el mismo movimiento. Por eso, echo mano de materiales diferentes a los usuales". Esta fue la estrategia con la que empezó a entrenar al astro murciano que se ha consagrado como el tenista número 1 más joven de la historia, y cuyas características revela Santos en el libro que acaba de publicar 'Alcaraz: La forja de un campeón'.

El libro empieza con un tono literario en el que Santos rememora una comida con Alcaraz, dejando entrever entre sus párrafos un tono nostálgico que baila a caballo entre el orgullo de un maestro que se ve superado por su alumno, y la admiración del enamorado del deporte que ha visto nacer a una nueva leyenda.

Carlos Santos junto a su pupilo, Carlos Alcaraz, en el 'Longines Future Tennis Aces', debajo de la Torre Eiffel de París. Cedida

"Hace ya mucho tiempo que el amor por el tenis nos llevó a establecer un vínculo que, a pesar de las ausencias y las circunstancias particulares de cada uno de nosotros, todavía está presente", escribe este entrenador de tenis, que explica que su libro es "un mix de biografía, de cómo conocí a Carlitos y del método con el que le entrenaba".

Santos, cuando se expresa, intercala el pasado con el presente, porque esa estrategia que le sirvió con Alcaraz la sigue aplicando en las clases de tenis que imparte en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, conocida como 'Tiro Pichón': el mismo lugar donde fue testigo y director de los primeros raquetazos del campeón mundial. Aunque estos días está volcado en darle la máxima difusión a su nuevo libro, que ha publicado el 11 de marzo con la editorial Arzalia.

- ¿Qué encontrará el lector cuando lea 'Alcaraz: La forja de un campeón'?

- Cuento cómo conocí a Carlitos, anécdotas, los valores del deporte, la importancia de la técnica y sobre todo de la motivación, para garantizar que el niño vaya a entrenar feliz. Es muy importante que los padres comprueben que su hijo está motivado, porque si le obligamos a ser un profesional, no lo estará.

- ¿Qué estrategia utilizó para que Carlitos mejorara el saque?

- Carlos Santos: Esa es una de las cosas que cuento en el libro. Usaba lo que llamaba 'soldados', que son unas plataformas que coloco al otro lado de la pista y que yo puedo inclinar como quiera, de forma que Carlitos tenía que darle para que rebotase la bola, y subir rápido a la red para volearla. Esto me ayudaba mucho a exponer el cuadro de saque.

Esta es una de las cosas que me inventé para mejorar mi método de entrenamiento. Otro ejemplo de esto es que para enseñarle el revés, le daba un bate de béisbol. También usaba unos cubos que tenía en la pista para que introdujeran la pelota ahí, y así practicar las dejadas. Primero empezaba colocándolos muy cerquita de la red, y poco a poco los iba alejando.

- ¿Por qué cree que el de El Palmar ha llegado a ser el número uno?

- Han sido muchas cosas, muchas variables que se han cruzado y también ese punto de suerte imprescindible. Ha trabajado mucho para llegar hasta ese nivel. Y además, siempre ha tenido algo diferente. Leía muy bien la bola, se anticipaba mucho a los puntos y era un crío con unas cualidades físicas innatas: era fibroso, muy flexible y contaba con buena técnica. Tenía magia y no se ponía nervioso compitiendo delante del público.

"Muchos niños se quieren ir a casa cuando acaba el entrenamiento, pero Carlos no: él siempre buscaba la forma de seguir practicando. Se iba al frontón, se juntaba con otro grupo para seguir en otra clase..." Esta constancia ha sido uno de los ingredientes que ha llevado a Alcaraz a alcanzar la gloria con una edad tan temprana.

El entrenador Carlos Santos, junto a Carlos Alcaraz de niño. David Vicente

Y esta vocación es el 'gancho' que ha utilizado Carlos Santos para escribir su libro: "Las lecciones que he aprendido y vuelco en estas 254 páginas no solo van dirigidas a gente que le guste el tenis. También a familias que tienen hijos pequeños que hacen deporte, no tiene por qué ser tenis. Lo he escrito pensando en un espectro grande público, incluso tiene un punto de empresa para la gente que no sabe cómo dirigir a sus empleados de manera que estén motivados".

- ¿Cuál es la lección vital más valiosa que aprendió entrenando al pequeño Alcaraz?

- Carlos Santos: Que hay que estar continuamente formándose, él me obligaba a formarme continuamente, aprendí biomecánica por él, su potencial me obligaba a analizar a los jugadores punteros, a fijarme en ellos para aprender cómo hacían cada movimiento… Y trabajar con él me enseñó que tienes que estar todo el día haciendo ejercicios constantes para que nunca haya aburrimiento.

- ¿Qué consejo le daría a otros entrenadores que trabajan con niños deportistas con un talento excepcional?

- Ante todo, insisto en lo importante que es que los tengan motivados. También es esencial que les preparen ejercicios nuevos continuamente, y que los niños tengan una gamificación, que sientan que su esfuerzo tiene una recompensa. Y por supuesto, que lleven los entrenamientos preparados, pero que les dejen a los chavales un punto de improvisación, para que ellos aprendan a tener salidas. Esto es fundamental.

'Alcaraz: La forja de un campeón' puede conseguirse "en cualquier punto de venta: Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro..." Santos señala con orgullo que el propio padre de Carlos Alcaraz "ha sido de los primeros en leerlo y está muy contento, me ha transmitido que le ha gustado mucho".