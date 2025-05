Los quitamiedos donde cayó el bus en La Gomera incumplen la normativa de la UE: "Más que frenarlo, potenciaron la caída"

Las imágenes del siniestro hablan solas. La guagua accidentada en el kilómetro 3 de la GM-2, en el tramo conocido como la curva de El Cristo de la isla canaria de La Gomera, quedó varios metros por debajo del nivel de la carretera, completamente volcada tras una salida de vía. Lo hizo en ese punto a pesar de ser una de las zonas menos escarpadas de la isla, a poca distancia de la capital, donde la infraestructura vial es de primer nivel.

Pero lo que más ha llamado la atención de los especialistas que forman parte de la investigación consultados por EL ESPAÑOL no es el recorrido del vehículo —un autocar MAN con carrocería Noge Touring, matriculado hace siete años—, sino lo que no logró detenerlo: una barrera lateral de tipo "metal madera" que, según explican fuentes de la Guardia Civil de Tráfico en Canarias, no ofrecía el nivel de contención que exige la normativa europea en casos como este.

"Más que frenarlo, potenciaron la caída", asegura un alto mando del cuerpo. Según explica, este tipo de sistemas de contención no cumple con los requisitos de absorción y deformación que impone la norma UNE-EN 1317, aplicable en todo el territorio de la Unión Europea. "No está diseñado para detener un vehículo pesado como una guagua. En lugar de frenar la trayectoria, permitió su salida completa de la vía con consecuencias fatales".

Imagen de la parte delante del vehículo, un Man Noge Touring matriculado en el 2018. 112 Canarias.

Otra fuente de la Benemérita consultada, integrante también de la unidad de Tráfico en Canarias y especialista en la investigación de sucesos viales, añade que las imágenes permiten observar una barrera "endeble", probablemente instalada hace años, que no habría resistido el impacto ni redirigido la guagua hacia el interior de la calzada.

"Con un sistema actualizado y bien anclado, quizá el autobús habría podido mantenerse en la vía tras un primer golpe. Pero lo cierto es que lo atravesó y terminó cayendo por un terraplén", indica, con cautela, remarcando que aún no conoce de primera mano el estado actual de las infraestructuras en La Gomera, pero que lo visto en imágenes "no invita al optimismo".

Una tragedia

El siniestro tuvo lugar este martes 13 de mayo, poco después de las 09:00 horas, en la isla de La Gomera, una de las más pequeñas del archipiélago canario. Una guagua de la línea 3 del servicio público insular, operada por GuaguasGomera, se dirigía desde el municipio de Alajeró, en el sur de la isla, hacia la capital, San Sebastián, situada al este. Había salido sobre las 08:00 de la mañana, un horario habitual para los pasajeros que llegan desde Gran Canaria —es el primer vuelo de los cuatro que aterrizan diariamente en la isla— y que utilizan esta línea para desplazarse hasta sus destinos en el interior.

La carretera GM-2, por donde transitaba el vehículo, es una de las principales arterias viarias de La Gomera. Aunque discurre entre montañas escarpadas, atravesando barrancos, laderas y tramos de gran pendiente, lo cierto es que la infraestructura vial de la misma es de primer nivel. Igualmente, el lugar exacto en el que ocurrió el siniestro no es el que más pendiente o curvas tiene del recorrido.

Sin embargo, y por motivos que aún no han trascendido de la investigación policial, fue en ese punto, conocido por la población local como la curva de El Cristo —ubicada en el kilómetro 3 de la vía—, donde el conductor perdió el control. La guagua se salió de la calzada, atravesó una barrera de contención lateral y cayó varios metros hasta un tramo inferior de la misma carretera hasta quedar volcada.

A bordo iban 21 personas, entre ellas varios turistas de edad avanzada. Una mujer catalana de 73 años murió en el acto. Su esposo, de 69, resultó herido grave y necesitó de atención psicológica tras conocer el desenlace de su pareja. Al cierre de este artículo, el balance final, según fuentes del Cabildo de La Gomera, es de diez personas heridas: tres en estado grave, cuatro con lesiones moderadas y tres leves. Algunas de ellas han tenido que ser trasladadas hasta Tenerife.

Un dispositivo al límite

La respuesta de emergencias fue inmediata, pero compleja. Tres ambulancias medicalizadas, otras unidades de transporte sanitario, un helicóptero del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y un equipo médico del hospital insular intervinieron en la zona. Los heridos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Entre ellos, dos mujeres de 63 y 67 años con traumatismos pélvicos y fracturas severas.

Desde el Cabildo Insular se habilitó rápidamente una línea telefónica para informar a las familias. Un psicólogo del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife acudió al hospital para atender a los afectados. La carretera GM-2 quedó cortada y se desviaron los vehículos por la GM-1, la vía principal.

La Guardia Civil, por su parte, ha abierto una investigación formal para esclarecer las causas del siniestro, si bien no se descarta que el mal estado del sistema de protección lateral haya contribuido a su gravedad. Aunque la guagua había superado las revisiones técnicas obligatorias y contaba con toda la documentación en regla, el punto del accidente —una curva que aunque sin mucha peligrosidad sí tiene visibilidad limitada— vuelve a poner sobre la mesa los retos de la seguridad vial en las carreteras insulares.

Un helicóptero de Emergencias, junto a una dotación de Bomberos, en el lugar del siniestro. 112 Canarias.

En cualquier caso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente en helicóptero investigadores de la unidad de tráfico de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, quienes tendrán la última palabra al respecto. Las barreras de tipo "metal madera" se utilizan habitualmente en entornos rurales o de valor paisajístico, por su menor impacto visual, y están presentes a lo largo y ancho de la isla de La Gomera y otras del archipiélago. Pero, según diferentes fuentes técnicas, no siempre cumplen con los niveles de resistencia necesarios para absorber un impacto de gran tonelaje.

La Gomera, una isla con apenas 22.000 habitantes, no está acostumbrada a tragedias de esta magnitud. Muchos de sus vecinos se han desplazado en esa misma línea, por esa misma curva. Hoy, la isla entera guarda un silencio distinto. Uno que se mide en barrancos, en asfalto mojado, y en preguntas sin respuestas. Para encontrar un hecho similar en Canarias hay que remontarse a 1991, cuando en Tenerife una guagua volcó desde 60 metros de altura en el Parque Natural de Anaga, un macizo de montañas de bordes afilados y barrancos profundos. En aquel suceso, donde se supone que protegía el mismo sistema de retención de tipo "metal madera", murieron seis personas.