El asalto comienza en silencio. Luego viene el estruendo. Una puerta salta por los aires tras una explosión controlada, un grupo de sombras irrumpe gritando órdenes precisas, pasos secos, el eco de las botas contra el hormigón. No hay tiempo para pensar, solo para ejecutar. En segundos, el espacio ha sido tomado. No se trata de un simulacro, aunque podría parecerlo. Es una escena real, una de esas que terminan sin que nadie lo sepa, porque si el GEI actúa y no se nota, ha hecho bien su trabajo.

En el centro de operaciones del GEI no se oyen gritos ni el ruido de las sirenas. Las decisiones se toman en pantallas silenciosas, los mapas se leen sin levantar la voz, y los nombres de los agentes se sustituyen por números. El Grup Especial d'Intervenció (GEI) de los Mossos d’Esquadra no se anuncia, se despliega. Y lo hace con una precisión quirúrgica. Es, en palabras de su jefe —cap, en catalán—, "la última ratio de la fuerza policial en Cataluña".

El jefe de la unidad y también subinspector del cuerpo, que no revela su nombre ni permite que se publique su rostro, lleva treinta años siendo parte del GEI. Su forma de hablar es directa pero suave, igual que la de un negociador entrenado, y su mirada no se descompone ni cuando recuerda operativos que lo mantuvieron quince días seguidos sin dormir. "Nuestra arma más poderosa es la voz", dice, al comienzo de la entrevista, y mientras lo hace no suena a frase hueca.

El GEI nació en 1991, como un embrión creado a contrarreloj para las Olimpiadas de Barcelona. Enviaron a los primeros agentes a formarse a Alemania. De aquellos inicios casi clandestinos, el grupo ha evolucionado hasta convertirse en una unidad de élite que, según dice su propio responsable ante las preguntas de EL ESPAÑOL, está "a la par" de otros grupos de renombre como el GSG-9 alemán, el RAID francés, el GEO de la Policía Nacional o el GAR de la Guardia Civil. "No somos menos por ser una policía autonómica", asegura.