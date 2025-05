César Cadaval de Los Morancos cuenta su odisea de 14 horas en el AVE: "Dile al ministro que el Puente me lo he tragado yo"

Entre los más de 10.000 afectados por el robo de cobre que interrumpió este domingo el servicio en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se encontraba César Cadaval, el popular humorista de Los Morancos. El cantante, que viajaba desde la capital con el resto de miembros de su compañía para participar en la Feria de Abril, se tomó al principio la incidencia con alegría, arrancándose con unas bulerías para amenizar el apagón y el parón que sufrió su tren.

"Llegaba a las 22:30, pero nos hemos equivocado. ¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe, ellos sí que lo sabrán. Ay que gusto estoy, mis amigos", entonó Cadaval con guasa, dibujando una sonrisa en los rostros de los afectados. Sin embargo, el incidente se fue alargando y el humorista y el resto de pasajeros del tren pasaron unas 14 horas encerrados en su interior hasta poder llegar a la estación de Sevilla.

Su tren estaba previsto que saliera a las 20,30 horas, y se quedaron parados "a la media hora de salir". "No sé por qué ha salido ese tren si había ese problema", ha lamentado Cadaval en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, recordando que el robo se había identificado a las 17:45 horas.

"Había niños, gente mayor y no podían dar biberones porque no había agua caliente. Sobre todo hubo una desinformación total", relató. Dirigiéndose al presentador del espacio, Carlos Alsina, reclamó: "Dile al ministro [de Transportes, Óscar Puente] que el Puente, del mes de mayo, me lo he tragado yo".

Cadaval ha explicado que al principio los miembros de su compañía artística y él se tomaron el problema "un poco en broma" y empezaron a "cantar y reír", "pero luego nos dimos cuenta de la situación. El humorista se quejó de la "guarrada" de baño que tuvieron que usar y tildó lo ocurrido como un "desastre total": "Me parece lamentable porque parece esto tercermundista con el pedazo de país que tenemos".

También ha estado atrapado en el AVE su hermano Jorge Cadaval, quien, en compañía de su marido, Ken Appledorn, ha recogido la experiencia en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "No sé cómo hemos salido de Madrid, la verdad", apostilla las imágenes Appledorn, justo cuando Jorge Cadaval explica que han avisado por megafonía que iban a apagar las luces de emergencia del tren para ahorrar baterías, y de repente se apagan las luces y quedan totalmente a oscuras.

Sin embargo, César Cadaval sí ha agradecido el servicio y la atención prestadas por los revisores y el resto de trabajadores del tren. “Vino gente de seguridad de una estación que había cerca para traer agua caliente porque un niño no podía tomarse el biberón”, ha explicado. "Tengo que decir okey al personal del AVE, a la gente que ha sido maravillosa en atención y en todo", afirmó. "Lo del kit de supervivencia me lo voy a llevar a todos los lados. Dos apagones en una semana es mucha tela", añadió ya en tono más de broma.

Cadaval ha relatado además que finalmente su tren ha sido remolcado con un tren de diesel. Lo ha contado en otro programa televisivo, La mirada crítica de Telecinco, donde explicó cómo se gestó su actuación musical en el interior del vagón y en medio de la penumbra provocada por el corte de luz: "Al principio le dimos la alegría a la gente y estaban todos encantados, pero a las 3:00 de la mañana había que respetar a la gente que dormía".

No obstante, ha destacado que lo peor de todo ha sido "la falta de información": "Nos han traído agua a las 5:00 de la mañana y hemos estado en todo momento a oscuras, un desastre". "Al principio, nos dijeron que estábamos con la batería de emergencia y a los diez minutos se fue la luz", declaraba.